EMEKLiYE ZAM VE REFAH PAKETi SON DAKiKA | Tarih belli oldu: En düşük emekli maaşı dahil 3 tabloda tüm detaylar!

Kart ile ilgili hazırlıkları Çalışma Bakanlığı ve Aile Bakanlığı birlikte yürütüyor. Kartın yönetimi ise Sosyal Güvenlik Kurumu'nda olacak. Yapılacak indirimler de bu kart vasıtasıyla uygulanacak. Kart ile ilgili çalışmalar halen devam ediyor.