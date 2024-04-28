Giriş Tarihi: 28.04.2024 12:11
Güncelleme Tarihi: 28.04.2024
12:18
EMEKLiYE ZAM VE REFAH PAKETi SON DAKiKA | Tarih belli oldu: En düşük emekli maaşı dahil 3 tabloda tüm detaylar!
Son dakika haberi: Ocak döneminde SSK, Bağ-Kur emekli zammı yüzde 11,68 ek zam ile yüzde 49,25'e yükseldi. En düşük emekli maaşı 10 bin TL oldu. İkramiyeler yüzde 50 arttı. Sırada emekliye refah paketi var. Tarih belli oldu. Bu paketin ardından da Temmuz zammı ile tüm emekli maaşları artacak. İşte emekliye zam ve taban maaşlar için merak masadaki rakamlar ile refah paketinin detayları...