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Haberler Fotohaber EMEKLiYE ZAM VE REFAH PAKETi SON DAKiKA | Tarih belli oldu: En düşük emekli maaşı dahil 3 tabloda tüm detaylar!
Giriş Tarihi: 28.04.2024 12:11 Güncelleme Tarihi: 28.04.2024 12:18

EMEKLiYE ZAM VE REFAH PAKETi SON DAKiKA | Tarih belli oldu: En düşük emekli maaşı dahil 3 tabloda tüm detaylar!

Son dakika haberi: Ocak döneminde SSK, Bağ-Kur emekli zammı yüzde 11,68 ek zam ile yüzde 49,25'e yükseldi. En düşük emekli maaşı 10 bin TL oldu. İkramiyeler yüzde 50 arttı. Sırada emekliye refah paketi var. Tarih belli oldu. Bu paketin ardından da Temmuz zammı ile tüm emekli maaşları artacak. İşte emekliye zam ve taban maaşlar için merak masadaki rakamlar ile refah paketinin detayları...

FARUK ERDEM
EMEKLiYE ZAM VE REFAH PAKETi SON DAKiKA | Tarih belli oldu: En düşük emekli maaşı dahil 3 tabloda tüm detaylar!

Son dakika haberleri: Emekliler yılına özel refah paketi geliyor. Bunun yanında Temmuz döneminde emekli zammı ve mevcut durumda 10 bin TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşı için düzenleme yapılacak. Emekli kart uygulaması ile milyonların giderleri azalarak hayat şartları iyileşecek.

EMEKLiYE ZAM VE REFAH PAKETi SON DAKiKA | Tarih belli oldu: En düşük emekli maaşı dahil 3 tabloda tüm detaylar!

EMEKLİLER İÇİN KADEME KADEME ADIMLAR ATILIYOR

Ocak döneminde SSK, Bağ-Kur emekli zammı yüzde 37,57'den yüzde 11,68'lik ek zam ile yüzde 49,25'e yükseldi.
En düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL'den 10 bin TL'ye yükseldi.
Senede 2 defa ödenen emekli bayram ikramiyesi yüzde 50 artışla 3 bin TL'ye çıkarıldı.

2024 yılında atılan 3 adımın ardından sırada emekliye refah paketi ve Temmuz zammı düzenlemesi var.

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EMEKLiYE ZAM VE REFAH PAKETi SON DAKiKA | Tarih belli oldu: En düşük emekli maaşı dahil 3 tabloda tüm detaylar!

DESTEKLER TEK KARTA GELECEK

Emekliler için hazırlanan modelde özel bir kart da bulunuyor. Emeklikart adı verilen bu uygulamada emekliler için yapılacak tüm destekler bu kart vasıtasıyla ödenecek. Karta yüklenecek nakit destekleri emekliler istedikleri yerde harcayabilecek.

EMEKLiYE ZAM VE REFAH PAKETi SON DAKiKA | Tarih belli oldu: En düşük emekli maaşı dahil 3 tabloda tüm detaylar!

Kart ile ilgili hazırlıkları Çalışma Bakanlığı ve Aile Bakanlığı birlikte yürütüyor. Kartın yönetimi ise Sosyal Güvenlik Kurumu'nda olacak. Yapılacak indirimler de bu kart vasıtasıyla uygulanacak. Kart ile ilgili çalışmalar halen devam ediyor.

EMEKLiYE ZAM VE REFAH PAKETi SON DAKiKA | Tarih belli oldu: En düşük emekli maaşı dahil 3 tabloda tüm detaylar!

TEMMUZ ZAMMI ŞEKİLLENİYOR

Desteklerle ilgili çalışmalar devam ederken Temmuz ayında yapılacak artışla ilgili de ipuçları belli olmaya başladı. Emeklilerin zam oranlarını enflasyon belirliyor.

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