Temmuz enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, ayın kaçında? 2023 TÜİK TEFE-TÜFE enflasyon beklentisi kaç?

Her ayın ilk haftasında Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan enflasyon rakamları, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Ağustos ayının gelmesiyle birlikte 2023 Temmuz enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, saat kaçta belli olacak soruları yanıt aramaya başladı. Tüketici Fiyat Endeksi haziranda aylık bazda yüzde 3,92 artarken yıllık bazda yüzde 38,21 olmuştu. Şimdi tüm gözler memur emekli Ocak zammı üzerinde etkili olacak ilk veri olan TEFE-TÜFE rakamları için TÜİK'ten gelecek açıklamalarda. Peki, enflasyon oranı 2023 Temmuz ne zaman açıklanacak, saat kaçta? 2023 Temmuz ayı enflasyon beklentisi nedir? İşte detaylar…