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Haberler Fotohaber Temmuz enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, ayın kaçında? 2023 TÜİK TEFE-TÜFE enflasyon beklentisi kaç?
Giriş Tarihi: 31.07.2023 16:43 Güncelleme Tarihi: 31.07.2023 16:43

Temmuz enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, ayın kaçında? 2023 TÜİK TEFE-TÜFE enflasyon beklentisi kaç?

Her ayın ilk haftasında Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan enflasyon rakamları, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Ağustos ayının gelmesiyle birlikte 2023 Temmuz enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, saat kaçta belli olacak soruları yanıt aramaya başladı. Tüketici Fiyat Endeksi haziranda aylık bazda yüzde 3,92 artarken yıllık bazda yüzde 38,21 olmuştu. Şimdi tüm gözler memur emekli Ocak zammı üzerinde etkili olacak ilk veri olan TEFE-TÜFE rakamları için TÜİK'ten gelecek açıklamalarda. Peki, enflasyon oranı 2023 Temmuz ne zaman açıklanacak, saat kaçta? 2023 Temmuz ayı enflasyon beklentisi nedir? İşte detaylar…

Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak 2023? Memur emekli Ocak zammı üzerinde etkili olacak! Temmuz enflasyon oranı için gözler TÜİK’te!

Temmuz enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, saat kaçta sorusu yanıt arıyor. Memur ve emekli zammını doğrudan etkileyen Temmuz ayı enflasyon rakamları TÜİK son dakika açıklaması ile belli olacak. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanacak rakamlar ile birlikte 2023 yılının yedinci ayına ait enflasyon oranı netleşecek. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Temmuz ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini yayımladı. Böylece enflasyon beklentisi tahmini belli oldu. Peki, enflasyon oranı 2023 Temmuz ne zaman açıklanacak, saat kaçta? İşte, TÜİK 2023 Temmuz ayı enflasyon beklentisi hakkında merak edilenler…

Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak 2023? Memur emekli Ocak zammı üzerinde etkili olacak! Temmuz enflasyon oranı için gözler TÜİK’te!

TEFE-TÜFE TÜİK TEMMUZ 2023 ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ağustos ayının gelmesiyle beraber Gözler TÜİK temmuz ayı enflasyon rakamlarına çevrildi.

Bilindiği üzere Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon oranı, her ayın 3'üncü gününde ilan ediliyor.

Buna göre, memur ve emekli Ocak zammı üzerinde etkili olacak ilk veri olan 2023 Temmuz ayı enflasyon oranları, 3 Ağustos Perşembe günü saat 10.00'da açıklanacak.

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Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak 2023? Memur emekli Ocak zammı üzerinde etkili olacak! Temmuz enflasyon oranı için gözler TÜİK’te!

TEMMUZ AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ 2023

TÜİK tarafından 3 Ağustos Perşembe günü açıklanacak temmuz ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 9,07 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin temmuz ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 7,50 ve en yüksek yüzde 10,60 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 9,07) göre bir önceki ay yüzde 38,21 olan yıllık enflasyonun yüzde 47,27'ye çıkacağı hesaplanıyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi temmuzda yüzde 42,07'den 61,01'e yükseldi.

Tüketici Fiyat Endeksi, haziranda bir önceki aya göre yüzde 3,92 artış göstermişti.

Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak 2023? Memur emekli Ocak zammı üzerinde etkili olacak! Temmuz enflasyon oranı için gözler TÜİK’te!

HAZİRAN AYI ENFLASYON ORANI NE OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Haziran ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarını açıkladı.

Buna göre, TÜFE'deki değişim haziranda bir önceki aya göre yüzde 3,92, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 19,77, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38,21 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 59,95 olarak gerçekleşti.

2023 ocak-haziran dönemini kapsayan 6 aylık enflasyon yüzde 19,77 oldu.

Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak 2023? Memur emekli Ocak zammı üzerinde etkili olacak! Temmuz enflasyon oranı için gözler TÜİK’te!
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