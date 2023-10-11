Ev hanımlarına emeklilik şartları belli oluyor! Bakan Işıkhan açıkladı: 2023 Ev hanımlarına emeklilik ne zaman, toplu ödeme ne kadar, nasıl olacak?

"Ev hanımlarının emeklilik imkanı bu dönemde yapacağımız en önemli çalışmalardan birisi. Ev hanımlarının emekli olmak istemeleri halinde sigorta priminin 3'te 1'ini devlet ödeyecek.

'Ev kadınlarının emekliliği konusu da aslında bizim aileye ve aile kurumunun sosyal tarafına da kamusal tarafına da ne kadar önem verdiğimizi gösteren bir tutum."