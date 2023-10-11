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Haberler Fotohaber Ev hanımlarına emeklilik şartları belli oluyor! Bakan Işıkhan açıkladı: 2023 Ev hanımlarına emeklilik ne zaman, toplu ödeme ne kadar, nasıl olacak?
Giriş Tarihi: 11.10.2023 10:55 Güncelleme Tarihi: 11.10.2023 10:55

Ev hanımlarına emeklilik şartları belli oluyor! Bakan Işıkhan açıkladı: 2023 Ev hanımlarına emeklilik ne zaman, toplu ödeme ne kadar, nasıl olacak?

Seçim öncesi Başkan Erdoğan tarafından açıklanan ev hanımlarına emeklilik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından açıklama geldi. Aile ve Gençlik Bankası tarafından fonlanması beklenen prim desteği için çalışmalar hız kazandı. ''Ev hanımları nasıl emekli olur'' sorusu yanıt arıyor. Projeye göre ev hanımlarının SGK'ya yapacağı prim ödemelerine devlet desteği verilecek. Peki, 2023 ev hanımlarına emeklilik ne zaman, toplu ödeme ne kadar, nasıl olacak, başvurusu başladı mı? İşte, ev hanımlarına emeklilik şartları

Ev hanımlarına emeklilik şartları belli oluyor! Bakan Işıkhan açıkladı: 2023 Ev hanımlarına emeklilik ne zaman, toplu ödeme ne kadar, nasıl olacak?

Ev hanımlarına emeklilik toplu ödeme ne kadar sorusu ile araştırılıyor. 3'te 1 sistemi ile primlerin bir kısmını üstlenecek devlet ev hanımlarının daha az ödeme yapmalarına olanak sağlayacak. Emeklilik desteği vatandaşların gündeminde. ''Ev hanımlarına emeklilik ne zaman, şartları neler, başvuru nasıl yapılır'' soruları arama geçmişlerinde. Peki, ev hanımları nasıl emekli olacak? İşte, tüm ayrıntılar…

Ev hanımlarına emeklilik şartları belli oluyor! Bakan Işıkhan açıkladı: 2023 Ev hanımlarına emeklilik ne zaman, toplu ödeme ne kadar, nasıl olacak?

BAKAN IŞIKHAN AÇIKLADI: EV HANIMLARINA EMEKLİLİK HAKKI GELİYOR!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Meclis'e sunacakları çalışmaları aktardı. Açıklamasında emekli zammı, emekli Cumhuriyet ikramiyesi, işsizlik ve istihdam gibi konulara değindi.

Konuşmanın en dikkat çeken kısmı ev hanımlarına emeklilik açıklaması oldu. Seçim öncesi aktarılan çalışmalar arasında yer alan prim desteği için harekete geçildi:

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Ev hanımlarına emeklilik şartları belli oluyor! Bakan Işıkhan açıkladı: 2023 Ev hanımlarına emeklilik ne zaman, toplu ödeme ne kadar, nasıl olacak?

"Çalışmalarımıza başladık, 5 yıllık dönem içinde bunu hayata geçireceğiz. İsteğe bağlı sigortalılık kapsamında 3'de 1'lik prim desteğini devletimiz ödeyecek."

Ev hanımlarına emeklilik şartları belli oluyor! Bakan Işıkhan açıkladı: 2023 Ev hanımlarına emeklilik ne zaman, toplu ödeme ne kadar, nasıl olacak?

3'TE 1'İNİ DEVLET ÖDEYECEK!

A Haber canlı yayınına katılan eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık daha önce Başkan Erdoğan tarafından müjdesi verilen ev hanımları için emeklilik fırsatına dair detayları şöyle aktarmıştı:

Ev hanımlarına emeklilik şartları belli oluyor! Bakan Işıkhan açıkladı: 2023 Ev hanımlarına emeklilik ne zaman, toplu ödeme ne kadar, nasıl olacak?

"Ev hanımlarının emeklilik imkanı bu dönemde yapacağımız en önemli çalışmalardan birisi. Ev hanımlarının emekli olmak istemeleri halinde sigorta priminin 3'te 1'ini devlet ödeyecek.

'Ev kadınlarının emekliliği konusu da aslında bizim aileye ve aile kurumunun sosyal tarafına da kamusal tarafına da ne kadar önem verdiğimizi gösteren bir tutum."

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