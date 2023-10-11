Ev hanımlarına emeklilik şartları belli oluyor! Bakan Işıkhan açıkladı: 2023 Ev hanımlarına emeklilik ne zaman, toplu ödeme ne kadar, nasıl olacak?

Seçim öncesi Başkan Erdoğan tarafından açıklanan ev hanımlarına emeklilik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından açıklama geldi. Aile ve Gençlik Bankası tarafından fonlanması beklenen prim desteği için çalışmalar hız kazandı. ''Ev hanımları nasıl emekli olur'' sorusu yanıt arıyor. Projeye göre ev hanımlarının SGK'ya yapacağı prim ödemelerine devlet desteği verilecek. Peki, 2023 ev hanımlarına emeklilik ne zaman, toplu ödeme ne kadar, nasıl olacak, başvurusu başladı mı? İşte, ev hanımlarına emeklilik şartları…