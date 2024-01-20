Giriş Tarihi: 20.01.2024 11:33
Güncelleme Tarihi: 20.01.2024
11:36
Ev sahipleri dikkat! Bakan Şimşek açıkladı: Beyan etmeyenler mercek altına alındı
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kira gelirlerinin vergi dışı bırakılmasının önüne geçilmesi amacıyla çalışma yürüttüklerini belirterek, kira gelirlerinin mart ayında doğru beyan edilmesini sağlamak amacıyla gayrimenkul sahiplerinin mercek altına alındığını, tapu ve nüfus verilerinin incelenmesi sonucunda kira geliri elde edebilme potansiyeline sahip yaklaşık 4,5 milyon konut analiz edildiğini, kiralık olarak kullanıldığı tespit edilen adreslerde fiili tespitlerin yapılacağını açıkladı.