Evde bakım desteği! 3 ilde başlatıldı: Binlerce kişi ise...

Üç pilot ilde Evde Bakım Yardımı'ndan faydalanan ilk aşamada toplam 1100 haneye anket uyguladıklarını aktaran Göktaş, şunları kaydetti:

"Hizmete ihtiyacı bulunan yaklaşık 600 engelli bireye bakım planı oluşturarak, ailelerin eğitim ve psikososyal destek ihtiyacını tespit ettik. Belirlediğimiz haneler proje kapsamında her bir ilde istihdam edilen farklı branşlardan oluşan ekipler tarafından ziyaret edilerek hemşireler gözetiminde engelli bireylerin bakım personeli tarafından kişisel öz bakımları yapıldı. Bakım veren aile yakınlarına yönelik ihtiyaç duydukları eğitim, danışmanlık ve psikososyal destek hizmetleri ise hemşire, psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarımız tarafından sağlandı."