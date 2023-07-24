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Haberler Fotohaber FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde? ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı açıklanıyor!
Giriş Tarihi: 24.07.2023 16:00 Güncelleme Tarihi: 24.07.2023 16:01

FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde? ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı açıklanıyor!

ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı için nefesler tutuldu. Küresel piyasalarda yön arayışı devam ederken, gözler gelecek hafta gerçekleşecek toplantıya çevrildi. Bu kapsamda ise piyasaları yakından takip edenler "FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?" soruları yanıt armaya başladı. ABD Merkez Bankası'nın Çarşamba günü açıklayacağı para politikası kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yapacağı yönlendirmeler bu kapsamda merakla bekleniyor. Peki, FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde? İşte toplantı tarihi ve detaylar.

FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde? ABD Merkez Bankası FED faiz kararı açıklanıyor!

FED faiz kararı açıklaması merakla bekleniyor. Temmuz ayı faiz kararını açıklayacak olan FED öncesinde, dolar, altın ve kripto para piyasasında hareketlilik sürüyor. Yatırımcılar bu kapsamda güvenli yatırım için FED'in faiz kararını bekliyor. Hal böyleyken "FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?" soruları gündemdeki yerini aldı. İşte ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı tarihi.

FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde? ABD Merkez Bankası FED faiz kararı açıklanıyor!

FED FAİZ KARARI TOPLANTISI NE ZAMAN?

FED faiz kararı toplantısı 25-26 Temmuz tarihlerinde yapılacak.

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FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde? ABD Merkez Bankası FED faiz kararı açıklanıyor!

ABD'de gözler büyüme verisine çevrildi

ABD'de pay piyasaları, açıklanan makroekonomik veriler ve şirketlerin finansal sonuçlarından gelen karışık sonuçlarla haftayı karışık seyirle tamamladı.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, yaptığı açıklamalarda, ABD'de büyümenin yavaşladığını ancak iş gücü piyasasının oldukça güçlü olmaya devam ettiğini belirterek, bir resesyon beklemediğini kaydetti.

FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde? ABD Merkez Bankası FED faiz kararı açıklanıyor!

Yellen, Çin'e uygulanan tarifelerin "kısasa kısas" olmadığını ifade ederek, ABD'nin ulusal güvenliğini sağlamada ihracat kontrollerinin önemine işaret etti.

Öte yandan, ülkede açıklanan verilere göre, New York Fed imalat endeksi, temmuzda 1,1 ile beklentileri aştı. Böylece endeks, 2 ay üst üste tahminlerin üzerinde bir performans gösterdi.

FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde? ABD Merkez Bankası FED faiz kararı açıklanıyor!

Fed New York Şubesi, Tüketici Beklentileri Anketi kapsamında 4 ayda bir yapılan Krediye Erişim Anketi'nin bulgularını paylaştı. Buna göre, her türlü krediye yönelik başvuru oranı yüzde 40,9'dan yüzde 40,3'e gerileyerek Ekim 2020'den bu yana en düşük seviyeyi kaydetti.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 15 Temmuz ile biten haftada 228 bine gerileyerek 2 ayın en düşük seviyesine indi. Ülkede, ikinci el konut satışları, haziranda aylık yüzde 3,3 azalarak 5 ayın düşük seviyesine geriledi.

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