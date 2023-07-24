FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde? ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı açıklanıyor!

ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı için nefesler tutuldu. Küresel piyasalarda yön arayışı devam ederken, gözler gelecek hafta gerçekleşecek toplantıya çevrildi. Bu kapsamda ise piyasaları yakından takip edenler "FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?" soruları yanıt armaya başladı. ABD Merkez Bankası'nın Çarşamba günü açıklayacağı para politikası kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yapacağı yönlendirmeler bu kapsamda merakla bekleniyor. Peki, FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde? İşte toplantı tarihi ve detaylar.