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Haberler Fotohaber FED FAİZ KARARI SON DAKİKA | FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak, ne oldu?
Giriş Tarihi: 03.05.2023 15:19 Güncelleme Tarihi: 03.05.2023 15:21

FED FAİZ KARARI SON DAKİKA | FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak, ne oldu?

FED faiz kararı için gözler gelecek açıklamaya çevrildi. Dün başlayan toplantıdan karar, bu akşam çıkacak. Ülkede artan temerrüt krizi gölgesinde bugün sonuçlanacak. Bu noktada piyasaları yakından takip eden vatandaşlar "FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak, ne oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. Altın, döviz, kripto, petrol gibi birçok piyasayı yakından ilgilendiren kararı Jerome Powell açıklayacak. Peki, Mayıs ayı FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak, ne oldu? İşte o detaylar.

FED FAİZ KARARI SON DAKİKA | FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak, ne oldu?

Mayıs ayı FED faiz kararı, için tüm dünya ABD'ye kilitlendi. Piyasalara yön verecek karar için toplantı dün başladı. Jerome Powell'ın açıklamaları banka iflasları ve resesyon endişeleri nedeniyle önemli kazandı. Hal böyleyken ise "FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak, ne oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte FED faiz kararı açıklaması öncesi merak edilen o detaylar.

FED FAİZ KARARI SON DAKİKA | FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak, ne oldu?

MAYIS 2023 FED FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2 gün süren ABD Federal Rezerv Bankası (Fed) Mayıs ayı toplantısı dün başladı. Bugün saat 21:00'da Mayıs Fed faiz kararı belli olacak. Fed kararı sonrası Jerome Powell'ın açıklamaları banka iflasları ve resesyon endişeleri nedeniyle önemli kazandı. Powell'ın vereceği sinyaller gelecek dönemin para politikalarına ışık tutacak.

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FED FAİZ KARARI SON DAKİKA | FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak, ne oldu?

FED FAİZ KARARI BEKLENTİSİ BELLİ OLDU

Mayıs ayı Fed toplantısı sonrası bankanın 25 baz puan faiz artırımı yaparak patikayı yüzde 5,00-5,25 çekmesi ve faiz artırım sürecini sonlandırması bekleniyor. Öte yandan artık Fed'in ne zaman faiz indirimlerine başlayacağı konusu piyasalarda daha güçlü dillendirilmeye başladı.

FED FAİZ KARARI SON DAKİKA | FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak, ne oldu?

Bunun dillendirilmeye başlanması bile piyasalarda likiditenin artacağı beklentisini yavaş yavaş artırmaya başladı. Bu durum varlık fiyatlarını altın başta olmak üzere destekleyen yegane etmen olarak dikkat çekti.

FED FAİZ KARARI SON DAKİKA | FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak, ne oldu?

FED SÜRPRİZ YAPAR MI?

Bir kısım ekonomist resesyon endişeleri nedeniyle ve banka krizleri nedeniyle Fed'in bu toplantı da faizi pas geçerek, artırım sürecini sonlandırabileceği yönünde görüş bildirdi.

Fed'in Nisan ayı faiz karar metninde faizi 25 baz puan artırması sonrası 2023 yılı içerisinde bir faiz artırımı daha olacağının sinyalini verdi.

POWELL ZORLU SINAVDA: ENFLASYON MU RESESYON MU?

Silikon Vadisi bankası başta olmak üzere 3 bankanın iflas etmesi ABD ekonomi üzerinde tehlike çanlarını beraberinde getirmesi ve ABD'nin temerrüde düşme riski Fed'in agresif faiz artırımları yönünde elini zayıflatıyor.

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