Giriş Tarihi: 03.05.2023 15:19 Güncelleme Tarihi: 03.05.2023 15:21

FED FAİZ KARARI SON DAKİKA | FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak, ne oldu?

FED faiz kararı için gözler gelecek açıklamaya çevrildi. Dün başlayan toplantıdan karar, bu akşam çıkacak. Ülkede artan temerrüt krizi gölgesinde bugün sonuçlanacak. Bu noktada piyasaları yakından takip eden vatandaşlar "FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak, ne oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. Altın, döviz, kripto, petrol gibi birçok piyasayı yakından ilgilendiren kararı Jerome Powell açıklayacak. Peki, Mayıs ayı FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak, ne oldu? İşte o detaylar.