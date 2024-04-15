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Haberler Fotohaber Fiyatı 4500 TL'yi aştı! Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? İşte son rakamlar
Giriş Tarihi: 15.04.2024 10:55 Güncelleme Tarihi: 15.04.2024 10:55

Fiyatı 4500 TL'yi aştı! Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? İşte son rakamlar

Altın yeni haftayı yükselişle açtı. Yaşanan son diplomatik gelişmelerin ardından ons altın üzerinde görülen hareketlilik 2355 dolar seviyesini görmüş durumda. Öte yandan rekorunu tazelemeye devam eden altının gramı da 2450 TL'yi geçti. Tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı bu noktada gündemde. Pek; altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? Uzman isim açıkladı!

Fiyatı 4500 TL’yi aştı! Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? İşte son rakamlar

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altında atak beklediğini açıklarken Goldman Sachs ise ons bazında fiyat hedefini artırdı. FED faiz kararı gibi birçok kalemden etkilenen alış-satış rakamları 2024 yılı hedeflerinde tazelenmeye devam ediyor. İşte, altın fiyatlarında son durum…

Fiyatı 4500 TL’yi aştı! Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? İşte son rakamlar

Altın fiyatları yukarı yönlü hareketine devam ediyor. Haftayı yükselişle açan altının gramı 2450 TL'den işlem görürken çeyrek altın fiyatı 4500 TL'yi bulmuş durumda. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altında beklenen hedefi açıkladı:

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Fiyatı 4500 TL’yi aştı! Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? İşte son rakamlar

"Ons altında orta ve uzun vadede 3000 dolar seviyesi hedef konumda. Hatta yıl sonunda 3000 dolar seviyesi üzerinde ataklar görmemiz muhtemeldir" şeklinde açıklama yapan İslam Memiş, gram altının da ons peşinden giderek rekor tazeleyeceğini aktardı.

Fiyatı 4500 TL’yi aştı! Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? İşte son rakamlar

Ons altın için İslam Memiş'in beklediği üzere Goldman Sachs 2024 yılı hedefini değiştirdi. altın fiyat hedefini 2300 dolardan 2700 dolar/ons seviyesine yükselten Goldman Sachs şu açıklamayı kaydetti:

Fiyatı 4500 TL’yi aştı! Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? İşte son rakamlar

"Fed kesintilerinin yılın ilerleyen dönemlerinde ETF rüzgarını yumuşatacak olası bir katalizör olması, ABD seçim döngüsü ve mali ortamdan kaynaklanan doğru kuyruk riski ile altının yükseliş eğilimi netliğini koruyor"

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