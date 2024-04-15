Giriş Tarihi: 15.04.2024 10:55
Güncelleme Tarihi: 15.04.2024
10:55
Fiyatı 4500 TL'yi aştı! Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? İşte son rakamlar
Altın yeni haftayı yükselişle açtı. Yaşanan son diplomatik gelişmelerin ardından ons altın üzerinde görülen hareketlilik 2355 dolar seviyesini görmüş durumda. Öte yandan rekorunu tazelemeye devam eden altının gramı da 2450 TL'yi geçti. Tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı bu noktada gündemde. Pek; altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? Uzman isim açıkladı!