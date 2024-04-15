Fiyatı 4500 TL’yi aştı! Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? İşte son rakamlar

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altında atak beklediğini açıklarken Goldman Sachs ise ons bazında fiyat hedefini artırdı. FED faiz kararı gibi birçok kalemden etkilenen alış-satış rakamları 2024 yılı hedeflerinde tazelenmeye devam ediyor. İşte, altın fiyatlarında son durum…