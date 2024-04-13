Geleceğin meslekleri belli oldu! Bakan Işıkhan açıkladı: İşte en fazla eleman aranan o sektörler

ARAŞTIRMAYA İLİŞKİN DİĞER SONUÇLAR

Bakanlıktan araştırmaya ilişkin yapılan yazılı açıklamaya göre, İŞKUR'un 5 Haziran-14 Temmuz 2023 tarihlerinde bilgi formu uygulayarak gerçekleştirdiği araştırma kapsamındaki çalışanların yüzde 70'i erkekler, yüzde 30'u kadınlardan oluştu.

Kadın çalışan sayısının, erkeklerden daha yüksek olduğu sektörler, "insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri" ile "eğitim" oldu. Ayrıca kısmi zamanlı çalışma yapılan iş yerlerindeki kadın istihdamının, kısmi zamanlı çalışma yapılmayan iş yerlerine göre daha yüksek olduğu belirlendi.

Araştırmaya göre, işgücü ihtiyacının en fazla olduğu imalat sektöründeki iş yerlerinin yüzde 16,6'sında, aynı sektördeki 20 ve üzeri çalışanı olan iş yerlerinin ise yüzde 37,3'ünde eleman ihtiyacı bulunuyor.