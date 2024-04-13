Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Geleceğin meslekleri belli oldu! Bakan Işıkhan açıkladı: İşte en fazla eleman aranan o sektörler
Giriş Tarihi: 13.04.2024 14:15 Güncelleme Tarihi: 13.04.2024 14:15

Geleceğin meslekleri belli oldu! Bakan Işıkhan açıkladı: İşte en fazla eleman aranan o sektörler

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, iş gücü ihtiyacının en fazla olduğu alanın imalat sektörü olduğunu vurgulayarak, 10 yılda öne çıkması beklenen meslekleri açıkladı.

Geleceğin meslekleri belli oldu! Bakan Işıkhan açıkladı: İşte en fazla eleman aranan o sektörler

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, işgücü piyasasının ihtiyaçlarını belirlemek ve etkin çözümler üretebilmek için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Geleceğin meslekleri belli oldu! Bakan Işıkhan açıkladı: İşte en fazla eleman aranan o sektörler

2023 İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI TÜRKİYE RAPORU YAYIMLANDI

Bakan Işıkhan, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından 2023'de 2 ve üzeri istihdam sağlayan 86 bin iş yeriyle görüşülerek hazırlanan İşgücü Piyasası Araştırması'nın sonuç raporlarının yayımlandığını bildirdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Geleceğin meslekleri belli oldu! Bakan Işıkhan açıkladı: İşte en fazla eleman aranan o sektörler

GELECEĞİN MESLEKLERİ AÇIKLANDI

Bakan Işıkhan, şu ifadeleri kullandı:

"İş gücü ihtiyacının en fazla olduğu alan imalat sektörü. İşverenlerden alınan geri bildirimlere göre gelecek 10 yılda ön plana çıkması beklenen meslekler ise yazılım mühendisi, e-ticaret uzmanı, yapay zeka uzmanı, bilişim uzmanı, inşaat mühendisi, pazarlama uzmanı, dil ve konuşma terapisti ve CNC operatörü."

Geleceğin meslekleri belli oldu! Bakan Işıkhan açıkladı: İşte en fazla eleman aranan o sektörler

ARAŞTIRMAYA İLİŞKİN DİĞER SONUÇLAR

Bakanlıktan araştırmaya ilişkin yapılan yazılı açıklamaya göre, İŞKUR'un 5 Haziran-14 Temmuz 2023 tarihlerinde bilgi formu uygulayarak gerçekleştirdiği araştırma kapsamındaki çalışanların yüzde 70'i erkekler, yüzde 30'u kadınlardan oluştu.

Kadın çalışan sayısının, erkeklerden daha yüksek olduğu sektörler, "insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri" ile "eğitim" oldu. Ayrıca kısmi zamanlı çalışma yapılan iş yerlerindeki kadın istihdamının, kısmi zamanlı çalışma yapılmayan iş yerlerine göre daha yüksek olduğu belirlendi.

Araştırmaya göre, işgücü ihtiyacının en fazla olduğu imalat sektöründeki iş yerlerinin yüzde 16,6'sında, aynı sektördeki 20 ve üzeri çalışanı olan iş yerlerinin ise yüzde 37,3'ünde eleman ihtiyacı bulunuyor.

Geleceğin meslekleri belli oldu! Bakan Işıkhan açıkladı: İşte en fazla eleman aranan o sektörler

EN FAZLA ELEMAN ARANAN MESLEKLER

Araştırma kapsamında işverenler tarafından en fazla eleman aranan meslekler de belirlendi. En çok açık iş olan 10 meslek arasında, makineci (dikiş), garson, satış danışmanı, ahşap mobilya imalat ustası, temizlik görevlisi, gazaltı kaynakçısı, konfeksiyon işçisi, akaryakıt satış elemanı, ark kaynakçısı ve yük taşıma şoförü yer aldı.

Açık işlerde en fazla aranan beceriler, "yeterli mesleki ve teknik bilgi" ve "iş tecrübesi" oldu.

Ülke genelinde iş yerlerinin yüzde 8,7'sinde açık iş bulunduğu, bu oranın 20 ve üzeri çalışanı olan iş yerlerinde 27,6'ya ulaştığı tespit edildi.

Kadın iş gücü tercih edilen açık işlerde, makineci (dikiş), temizlik görevlisi, satış danışmanı, mutfak görevlisi, mantı ustası, ön muhasebeci, garson, konfeksiyon işçisi, aşçı ve okul öncesi öğretmeni meslekleri öne çıktı.

SON DAKİKA