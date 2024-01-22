Giriş Tarihi: 22.01.2024 09:46
Güncelleme Tarihi: 22.01.2024
09:57
Gözler Merkez Bankası faiz kararı açıklamasına çevrildi! Yılın ilk faiz kararı ne olur?
Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım başladı. Piyasalarda tüm gözler Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan liderliğinde toplanacak olan Para Politikası Kurulu toplantısında. 'Merkez bankası faiz kararı ne zaman, ne olur' soruları ise yanıt arıyor. Banka aralık ayında faiz oranını 250 baz puan artırarak yüzde 42,5 seviyesine çekti. Peki Merkez bankası faiz kararı Ocak 2024'de ne kadar olacak? Özlem Doğaner, piyasaların faiz oranları beklentilerine ilişkin açıklamalarda bulundu.