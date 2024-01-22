Gözler Merkez Bankası faiz kararı açıklamasına çevrildi! Yılın ilk faiz kararı ne olur?

"BEKLE GÖR" DÖNEMİNE GEÇİLMESİ BEKLENİYOR

Piyasaların genel beklentisi Merkez Bankası'nın bu toplantıda 250 baz puan faiz artırıp "bekle gör" dönemine geçmesi. Bu süreçte daha çok miktarsal sıkılaşma beklentisi var. Tüm dünyada major merkez bankalarının faiz indirimlerinin tartışıldığı bir yılda Merkez Bankası'nın ne zaman faiz indirimlerine başlayacağı da merak konusu. Bazıları bu yıl faiz indirimleri için erken olduğunu düşünse de ben yılın son çeyreğinde indirimlerin başlayacağını tahmin ediyorum.