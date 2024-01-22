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Haberler Fotohaber Gözler Merkez Bankası faiz kararı açıklamasına çevrildi! Yılın ilk faiz kararı ne olur?
Giriş Tarihi: 22.01.2024 09:46 Güncelleme Tarihi: 22.01.2024 09:57

Gözler Merkez Bankası faiz kararı açıklamasına çevrildi! Yılın ilk faiz kararı ne olur?

Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım başladı. Piyasalarda tüm gözler Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan liderliğinde toplanacak olan Para Politikası Kurulu toplantısında. 'Merkez bankası faiz kararı ne zaman, ne olur' soruları ise yanıt arıyor. Banka aralık ayında faiz oranını 250 baz puan artırarak yüzde 42,5 seviyesine çekti. Peki Merkez bankası faiz kararı Ocak 2024'de ne kadar olacak? Özlem Doğaner, piyasaların faiz oranları beklentilerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

ÖZLEM DOĞANER
Gözler Merkez Bankası faiz kararı açıklamasına çevrildi! Yılın ilk faiz kararı ne olur?

Merkez Bankası faiz kararı açıklaması piyasalar tarafından merakla bekleniyor. Yılın ilk faiz kararı ne olacağına ilişkin beklentiler paylaşılmaya başladı.

Gözler Merkez Bankası faiz kararı açıklamasına çevrildi! Yılın ilk faiz kararı ne olur?

"FAİZ ARTIŞLARI İÇİN SON TOPLANTI OLACAK"

Özlem Doğaner, faiz kararı beklentilerine ilişkin şu ifadeleri kaleme aldı:

"Bu haftanın en kritik konularından birisi Merkez Bankası'nın yılın ilk faiz kararını vereceği Para Politikası Kurulu toplantısı olacak. Görünen o ki perşembe günü gerçekleşecek olan yılın ilk faiz toplantısı faiz artışları için de son toplantı olacak.

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Gözler Merkez Bankası faiz kararı açıklamasına çevrildi! Yılın ilk faiz kararı ne olur?

"BEKLE GÖR" DÖNEMİNE GEÇİLMESİ BEKLENİYOR

Piyasaların genel beklentisi Merkez Bankası'nın bu toplantıda 250 baz puan faiz artırıp "bekle gör" dönemine geçmesi. Bu süreçte daha çok miktarsal sıkılaşma beklentisi var. Tüm dünyada major merkez bankalarının faiz indirimlerinin tartışıldığı bir yılda Merkez Bankası'nın ne zaman faiz indirimlerine başlayacağı da merak konusu. Bazıları bu yıl faiz indirimleri için erken olduğunu düşünse de ben yılın son çeyreğinde indirimlerin başlayacağını tahmin ediyorum.

Gözler Merkez Bankası faiz kararı açıklamasına çevrildi! Yılın ilk faiz kararı ne olur?

Her ocak ayı gerek fiyat düzenlemeleri gerekse de ücret artışları nedeniyle enflasyon açısından zorlu olur. Bugünkü rakamlara bakarak motivasyonu bozmamak lazım.

Gözler Merkez Bankası faiz kararı açıklamasına çevrildi! Yılın ilk faiz kararı ne olur?

YABANCI HANGİ HİSSELERİ SEÇİYOR?

Borsa İstanbul sene başından itibaren %6-7 oranında yatırımcısına kazandırdı. Yatay performansına rağmen sene başından itibaren getirisi mevduatın üzerine çıktı. Yabancının son hafta performansına baktığımızda 425 milyon dolar tahvil tarafına, 157 milyon dolar da hisse kanadına giriş yaptığını görüyoruz. Yabancı yatırımcının seçim sonrası hisse tarafına yatırımı 3 milyar doları aştı.

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