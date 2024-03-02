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Haberler Fotohaber HALKA ARZ TAKVİMİ 3-10 MART 📈 Bu hafta yeni halka arz var mı, hangi şirketler talep toplayacak? SPK onayındaki şirketler!
Giriş Tarihi: 02.03.2024 14:46 Güncelleme Tarihi: 02.03.2024 14:47

HALKA ARZ TAKVİMİ 3-10 MART 📈 Bu hafta yeni halka arz var mı, hangi şirketler talep toplayacak? SPK onayındaki şirketler!

Halka arz takvimi gündemde. Yatırımcıların yakından takip ettiği takvimde en son Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş. ve Artemis Halı A.Ş. 27-29 Şubat tarih aralığında talep topladı. Bu noktada ise gözler Sermaye piyasası Kurulu'na çevrildi. Yeni halka arz var mı sorusu SPK bülteni ile yanıt buluyor. Peki, Bu hafta yeni halka arz var mı, hangi şirketler talep toplayacak? İşte, SPK onayındaki taslak şirketler!

HALKA ARZ TAKVİMİ 3-10 MART 📈 Bu hafta yeni halka arz var mı, hangi şirketler talep toplayacak? SPK onayındaki şirketler!

2024 yılının ilk halka arzı Şubat ayında gerçekleşmişti. Bir süre halka arz bilgisi paylaşılmayan takvimde, yeni şirket isimleri art arda duyurulmaya devam ediyor. SPK onayından geçen şirketler, takvim aracılığı ile yatırımcıların taleplerine sunuluyor. Peki, 3-4-5 Mart yeni halka arz var mı, hangi şirketler talep toplayacak mı?

HALKA ARZ TAKVİMİ 3-10 MART 📈 Bu hafta yeni halka arz var mı, hangi şirketler talep toplayacak? SPK onayındaki şirketler!

2024 HALKA ARZ ÖZETİ

  • MOGAN - Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.
  • ARTMS - Artemis Halı A.Ş.
  • OBAMS - Oba Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş.
  • ALVES- Alves Kablo San. ve Tic. A.Ş.
  • LMKDC - Limak Doğu Anadolu Çimento San. ve Tic. A.Ş.
  • BORSK - Bor Şeker A.Ş.
  • PATEK - Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş.

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HALKA ARZ TAKVİMİ 3-10 MART 📈 Bu hafta yeni halka arz var mı, hangi şirketler talep toplayacak? SPK onayındaki şirketler!

BU HAFTA YENİ HALKA ARZ VAR MI?

Artemis halı A.Ş halka arz talep toplama 27-28 Şubat tarihinde gerçekleşirken, Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş'de 28-29 Şubat tarihlerinde halka arz oldu.

İşte, yeni halka raz olacak şirketler,

HALKA ARZ TAKVİMİ 3-10 MART 📈 Bu hafta yeni halka arz var mı, hangi şirketler talep toplayacak? SPK onayındaki şirketler!

2024 TASLAK HALKA ARZLAR

Zorlu Yenilenebilir Enerji A.Ş.

Ferbis Tarım Tic. ve San. A.Ş.

Teknik Yapı Teknik Yapılar San. ve Tic. A.Ş.

Koton Mağazacılık Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş.

Enda Enerji Holding A.Ş.

Meysu Gıda San. ve Tic. A.Ş.

HALKA ARZ TAKVİMİ 3-10 MART 📈 Bu hafta yeni halka arz var mı, hangi şirketler talep toplayacak? SPK onayındaki şirketler!

binbin) Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş.

Koç Metalurji A.Ş.

Özyaşar Tel ve Galvanizleme San. A.Ş.

Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.

Zen Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.

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