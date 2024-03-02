HALKA ARZ TAKVİMİ 3-10 MART 📈 Bu hafta yeni halka arz var mı, hangi şirketler talep toplayacak? SPK onayındaki şirketler!

2024 yılının ilk halka arzı Şubat ayında gerçekleşmişti. Bir süre halka arz bilgisi paylaşılmayan takvimde, yeni şirket isimleri art arda duyurulmaya devam ediyor. SPK onayından geçen şirketler, takvim aracılığı ile yatırımcıların taleplerine sunuluyor. Peki, 3-4-5 Mart yeni halka arz var mı, hangi şirketler talep toplayacak mı?