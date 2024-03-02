Giriş Tarihi: 02.03.2024 14:46
Güncelleme Tarihi: 02.03.2024
14:47
HALKA ARZ TAKVİMİ 3-10 MART 📈 Bu hafta yeni halka arz var mı, hangi şirketler talep toplayacak? SPK onayındaki şirketler!
Halka arz takvimi gündemde. Yatırımcıların yakından takip ettiği takvimde en son Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş. ve Artemis Halı A.Ş. 27-29 Şubat tarih aralığında talep topladı. Bu noktada ise gözler Sermaye piyasası Kurulu'na çevrildi. Yeni halka arz var mı sorusu SPK bülteni ile yanıt buluyor. Peki, Bu hafta yeni halka arz var mı, hangi şirketler talep toplayacak? İşte, SPK onayındaki taslak şirketler!