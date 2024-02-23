Giriş Tarihi: 23.02.2024 09:59
Güncelleme Tarihi: 23.02.2024
09:59
İstanbul'a yeni nesil raylı ulaşım! Süre 20 dakikaya iniyor: 26 Şubat'ta açılıyor
İstanbul'a yeni nesil raylı ulaşım için geri sayım başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 'Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi'ne ilişkin detayları açıkladı. Bakan Uraloğlu, projenin 26 Şubat tarihinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete alınacağını duyurdu. Öte yandan Uraloğlu, "Sirkeci-Kazlıçeşme hattı tek yönlü sefer süresi 20 dakika olacak." dedi.