Giriş Tarihi: 06.03.2024 09:55
Güncelleme Tarihi: 06.03.2024
09:55
İstanbullular bunu sevdi! Sirkeci-Kazlıçeşme Hattı'na ilgi büyük: 1 haftada 80 bin yolcu...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılan Sirkeci-Kazlıçeşme Hattı İstanbullular tarafından büyük ilgi gördü. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, hattı bir haftada 80 bin yolcunun kullandığını belirterek, "Bu hat 140 yıldan fazla bir süre İstanbul ulaşımının omurgalarından biri olarak hizmet vermişti. Atıl kalan bu hattı gerekli iyileştirme ve değişimleri yaparak bambaşka bir yapıda 8 istasyonlu hem demir yolu hem de yaya odaklı çevreci bir proje olarak yeniden İstanbul'a kazandırdık" ifadelerini kullandı.