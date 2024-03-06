İstanbullular bunu sevdi! Sirkeci-Kazlıçeşme Hattı’na ilgi büyük: 1 haftada 80 bin yolcu...

"İSTANBULLULAR, SİRKECİ - KAZLIÇEŞME RAYLI SİSTEM HATTI'NI SEVDİ"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'da Sirkeci-Kazlıçeşme arasındaki seferleri 11 yıl aradan sonra yenileyerek geçtiğimiz hafta tekrar başlattıklarını ve hattın İstanbullular tarafından büyük ilgi gördüğünü bildirdi. Başkan Erdoğan'ın katılımıyla açılan Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projes ile 8,3 kilometrelik hattın modernize edildiğini hatırlatan Uraloğlu, "Bu hat 140 yıldan fazla bir süre İstanbul ulaşımının omurgalarından biri olarak hizmet vermişti. Atıl kalan bu hattı gerekli iyileştirme ve değişimleri yaparak bambaşka bir yapıda 8 istasyonlu hem demir yolu hem de yaya odaklı çevreci bir proje olarak yeniden İstanbul'a kazandırdık" ifadelerini kullandı.