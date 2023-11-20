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Giriş Tarihi: 20.11.2023 12:06 Güncelleme Tarihi: 20.11.2023 12:11

KABİNE TOPLANTISI SON DAKİKA: Torba yasa geliyor! Gözler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'da

Son dakika haberi...Kasım ayının ilk Kabine Toplantısı bugün gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Türkiye'nin iç ve dış siyasi gelişmelerinin ele alınacağı toplantıda İsrail-Filistin arasındaki çatışmalar, ekonomideki gelişmeler, emekli çiftçiye ikramiye, asgari ücret ile memur ve emekli maaşları için çalışmaların gündeme gelmesi bekleniyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kalıcı refah artışının anahtarını belirledi. Öte yandan AK Parti, enflasyonla ve fahiş fiyatlarla mücadele başta olmak üzere yeni torba yasa hazırlıklarına başladı.

SABAH.COM.TR EKONOMİ
KABİNE TOPLANTISI SON DAKİKA: Torba yasa geliyor! Gözler Başkan Recep Tayyip Erdoğan’da

Son dakika haberleri...Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Külliye'de bugün toplanacak. Türkiye'nin iç ve dış siyasi gelişmelerinin ele alınacağı toplantıda İsrail-Filistin arasındaki çatışmalar, ekonomideki gelişmeler, emekli çiftçiye ikramiye, asgari ücret ile memur ve emekli maaşlarına yönelik çalışmaların gündeme gelmesi bekleniyor.

KABİNE TOPLANTISI SON DAKİKA: Torba yasa geliyor! Gözler Başkan Recep Tayyip Erdoğan’da

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kasım ayının ilk Kabine Toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Ana gündemin Orta Doğu'da gerilim ve ekonomi olacağı kritik toplantı saat 15:00'da başlayacak.

Ekonomi gündemiyle asgari ücret, emekli ve memur zammı ile enflasyonla mücadele kapsamında atılacak yeni adımlar ele alınacak. Erdoğan'ın akşam 19:00'dan sonra alınan kararlar hakkında açıklama yapması bekleniyor.

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KABİNE TOPLANTISI SON DAKİKA: Torba yasa geliyor! Gözler Başkan Recep Tayyip Erdoğan’da

ANA GÜNDEM İSRAİL'İN SALDIRILARI

Kabine toplantısının gündeminde İsrail'in Filistin'e yönelik saldırı en önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor. Gazze'deki son durum, çatışmaların bölgeye yayılma riski, Gazze'ye yönelik Türkiye'nin insani yardım faaliyetleri konu başlıları olarak öne çıkıyor.

KABİNE TOPLANTISI SON DAKİKA: Torba yasa geliyor! Gözler Başkan Recep Tayyip Erdoğan’da

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 Ekim'den bu yana hem yüz yüze hem de telefonla Filistin için yoğun bir telefon diplomasisi yürütüyor. Erdoğan, son olarak Suudi Arabistan, Özbekistan ve Almanya'yı ziyaret etti. 30'dan fazla liderle ise telefonda Gazze'yi görüştü. Kabine Toplantısı'nda söz konusu görüşmelerinin neticeleri ve bundan sonra atılacak diplomatik adımların değerlendirilmesi bekleniyor. İsveç'in NATO'ya katılımı ile Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş da toplantıda konuşulacak dış politika başlıkları arasında yer alıyor. Gazze'den getirilen yaralıların durumu ile ilgili Sağlık Bakanının brifing vermesi bekleniyor.

KABİNE TOPLANTISI SON DAKİKA: Torba yasa geliyor! Gözler Başkan Recep Tayyip Erdoğan’da

EMEKLİ İKRAMİYESİ İÇİN EK DÜZENLEME MASAYA GELECEK

Toplantıda ekonomik gelişmeler de kapsamlı bir şekilde ele alınacak. Fahiş fiyatlar, enflasyona mücadele ve fahiş fiyatla mücadele için torba kanun Kabinenin öncelikli gündeminde yer alıyor. Ayrıca, memur ve emekli ücretleri ile 2024 yılı için asgari ücret çalışmaları da toplantıda ele alınacak. Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olduğu için çalışmayan emeklilere verilen 5 bin liralık ikramiyeden faydalanamayan çiftçilerin durumu da toplantıda gündeme gelmesi bekleniyor.

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