KABİNE TOPLANTISI SON DAKİKA: Torba yasa geliyor! Gözler Başkan Recep Tayyip Erdoğan’da

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 Ekim'den bu yana hem yüz yüze hem de telefonla Filistin için yoğun bir telefon diplomasisi yürütüyor. Erdoğan, son olarak Suudi Arabistan, Özbekistan ve Almanya'yı ziyaret etti. 30'dan fazla liderle ise telefonda Gazze'yi görüştü. Kabine Toplantısı'nda söz konusu görüşmelerinin neticeleri ve bundan sonra atılacak diplomatik adımların değerlendirilmesi bekleniyor. İsveç'in NATO'ya katılımı ile Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş da toplantıda konuşulacak dış politika başlıkları arasında yer alıyor. Gazze'den getirilen yaralıların durumu ile ilgili Sağlık Bakanının brifing vermesi bekleniyor.