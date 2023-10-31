Giriş Tarihi: 31.10.2023 21:45 Güncelleme Tarihi: 31.10.2023 21:45

KOSGEB FAİZSİZ KREDİ BAŞVURU EKRANI 2023 SON DAKİKA: 75 bin TL'ye kadar KOSGEB faizsiz kredi başvurusu başladı mı, nasıl yapılır, şartları neler?

KOSGEB faizsiz kredi başvuru şartları ve tarihleri ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, KOSGEB vasıtasıyla deprem bölgesindeki KOBİ'lere yönelik yeni kredi paketini devreye aldıklarını açıkladı. Bu son dakika gelişmesi ardından ''KOSGEB faizsiz kredi başvurusu ne zaman, şartları neler?'' soruları yanıt aramaya başladı. Yapılan açıklamaya göre, Dünya Bankası'yla iş birliği halinde işletme başına en az 200 bin lira faizsiz kredi imkanı sağlanacak. Peki; Depremzede KOBİ'lere KOSGEB faizsiz kredi başvurusu nasıl yapılır, ne kadar verilecek? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan son dakika açıklaması ve konu ile ilgili tüm detaylar…