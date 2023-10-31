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Haberler Fotohaber KOSGEB FAİZSİZ KREDİ BAŞVURU EKRANI 2023 SON DAKİKA: 75 bin TL'ye kadar KOSGEB faizsiz kredi başvurusu başladı mı, nasıl yapılır, şartları neler?
Giriş Tarihi: 31.10.2023 21:45 Güncelleme Tarihi: 31.10.2023 21:45

KOSGEB FAİZSİZ KREDİ BAŞVURU EKRANI 2023 SON DAKİKA: 75 bin TL'ye kadar KOSGEB faizsiz kredi başvurusu başladı mı, nasıl yapılır, şartları neler?

KOSGEB faizsiz kredi başvuru şartları ve tarihleri ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, KOSGEB vasıtasıyla deprem bölgesindeki KOBİ'lere yönelik yeni kredi paketini devreye aldıklarını açıkladı. Bu son dakika gelişmesi ardından ''KOSGEB faizsiz kredi başvurusu ne zaman, şartları neler?'' soruları yanıt aramaya başladı. Yapılan açıklamaya göre, Dünya Bankası'yla iş birliği halinde işletme başına en az 200 bin lira faizsiz kredi imkanı sağlanacak. Peki; Depremzede KOBİ'lere KOSGEB faizsiz kredi başvurusu nasıl yapılır, ne kadar verilecek? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan son dakika açıklaması ve konu ile ilgili tüm detaylar…

KOSGEB FAİZSİZ KREDİ BAŞVURU EKRANI 2023 SON DAKİKA: 75 bin TL’ye kadar KOSGEB faizsiz kredi başvurusu başladı mı, nasıl yapılır, şartları neler?

KOSGEB faizsiz kredi başvurusu ne zaman, şartları neler soruları yanıt arıyor. Depremzede KOBİ'lerin yüzünü güldürecek bir son dakika gelişmesi yaşandı. Kabine Toplantısı'nda alınan kararları açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesindeki KOBİ'ler için yeni kredi paketi verileceğini duyurdu. Bu açıklama sonrası ''Depremzede KOBİ'lere KOSGEB faizsiz kredi başvurusu nasıl yapılır, ne kadar verilecek?'' soruları gündemdeki yerini aldı. Söz konusu kredi paketi, Dünya Bankası'yla iş birliği halinde KOSGEB vasıtasıyla hayata geçirilecek. İşte, KOSGEB faizsiz kredi başvuru şartları ve tarihleri ile ilgili detaylı bilgiler…

KOSGEB FAİZSİZ KREDİ BAŞVURU EKRANI 2023 SON DAKİKA: 75 bin TL’ye kadar KOSGEB faizsiz kredi başvurusu başladı mı, nasıl yapılır, şartları neler?

SON DAKİKA | CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLADI: DEPREMZEDE KOBİ'LERE YENİ KREDİ DESTEĞİ!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Ekim tarihli Kabine Toplantısı'nın sona ermesinin ardından kameralar karşısına geçti.

2 saat 30 dakika süren toplantıda alınan kararları açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzede KOBİ'lere müjdeyi verdi.

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KOSGEB FAİZSİZ KREDİ BAŞVURU EKRANI 2023 SON DAKİKA: 75 bin TL’ye kadar KOSGEB faizsiz kredi başvurusu başladı mı, nasıl yapılır, şartları neler?

FAİZSİZ KREDİ KİMLERE VERİLECEK, NE KADAR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesindeki KOBİ'lere yönelik KOSGEB vasıtasıyla yeni kredi paketi devreye alacaklarını duyurdu.

İşletme başına, 200 bin TL ila 750 bin TL arasında faizsiz kredi sağlanacağını bildirdi.

KOSGEB FAİZSİZ KREDİ BAŞVURU EKRANI 2023 SON DAKİKA: 75 bin TL’ye kadar KOSGEB faizsiz kredi başvurusu başladı mı, nasıl yapılır, şartları neler?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konu ile ilgili açıklaması şu şekilde;

"Deprem bölgesindeki KOBİ'lere KOSGEB vasıtasıyla yeni kredi paketini devreye alıyoruz.

Dünya Bankası'yla iş birliği halinde işletme başına, 200 bin lira ila 750 bin lira arasında faizsiz kredi sağlayacağız.''

KOSGEB FAİZSİZ KREDİ BAŞVURU EKRANI 2023 SON DAKİKA: 75 bin TL’ye kadar KOSGEB faizsiz kredi başvurusu başladı mı, nasıl yapılır, şartları neler?

FAİZSİZ KREDİ BAŞVURUSU NE ZAMAN, ŞARTLARI NELER?

Depremzede KOBİ'lere faizsiz KOSGEB kredisi başvuru tarihleri ve şartları henüz belli olmadı. Konu ile ilgli yeni bir açıklama yapılması halinde haberimiz güncellenecektir.

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