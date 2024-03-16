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Haberler Fotohaber Kredi kartı nakit avans faiz oranı son dakika: Karar Resmi Gazete'de! Kredi kartı nakit avans faiz oranı ne kadar oldu, kaç TL?
Giriş Tarihi: 16.03.2024 06:01 Güncelleme Tarihi: 16.03.2024 06:01

Kredi kartı nakit avans faiz oranı son dakika: Karar Resmi Gazete'de! Kredi kartı nakit avans faiz oranı ne kadar oldu, kaç TL?

Kredi kartı nakit avans faiz oranı son dakika gelişmesi ile gündeme geldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) ilave sıkılaşma adımları geldi. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, kredi kartı ile nakit avans çekimi faiz oranında değişiklik yapıldı. Yeni faiz oranları 16 Mart 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak. Alınan karar sonrası milyonlarca kart kullanıcısı kredi kartı nakit avans faiz oranları düzenlemesi hakkında detaylı bilgi almak için arama motorlarına yönelmiş durumda. Peki, kredi kartı nakit avans faiz oranı ne kadar oldu, yüzde kaç? İşte, o karar hakkında detaylı bilgiler.

Kredi kartı nakit avans faiz oranı son dakika: Karar Resmi Gazete’de! Kredi kartı nakit avans faiz oranı ne kadar oldu, kaç TL?

Kredi kartı nakit avans faiz oranı ne kadar oldu, yüzde kaç soruları yanıt aramaya başladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ilave sıkılaşma adımları kapsamında, kredi kartı ve kredili mevduat hesaplarından nakit çekim işlemlerinde faiz oranını ihtiyaç kredisi faiz oranıyla uyumlu seviyeye yükseltti. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, aylık azami akdi faiz oranı hesaplama yönteminde değişiklik yapıldı. Peki, Kredi kartı nakit avans faiz oranı ne kadar arttı, yüzde kaç oldu? İşte, kredi kartı nakit avans faiz oranları son durum gelişmesi ve ayrıntılı bilgiler.

Kredi kartı nakit avans faiz oranı son dakika: Karar Resmi Gazete’de! Kredi kartı nakit avans faiz oranı ne kadar oldu, kaç TL?

SON DAKİKA: KREDİ KARTI NAKİT AVANS FAİZ ORANLARI DEĞİŞTİ!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ilave sıkılaşma adımları kapsamında, kredi kartı ve kredili mevduat hesaplarından nakit çekim işlemlerinde faiz oranını ihtiyaç kredisi faiz oranıyla uyumlu seviyeye yükseltirken, bankacılık sisteminde Türk lirası (TL) mevduatın payını artırmaya yönelik yeni adımlar attı.

TCMB'nin Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Kredi kartı nakit avans faiz oranı son dakika: Karar Resmi Gazete’de! Kredi kartı nakit avans faiz oranı ne kadar oldu, kaç TL?

KREDİ KARTI NAKİT AVANS FAİZ ORANI NE KADAR OLDU, YÜZDE KAÇ?

TCMB, kredi kartlarından yapılan nakit avans işlemleri ve kredili mevduat hesaplarında uygulanacak aylık azami akdi faiz oranının hesaplama yönteminde değişiklik yaptı.

Yeni yönteme göre, hesaplanan aylık azami akdi faiz oranı yüzde 4,42'den yüzde 5'e çıkarıldı.

Son günlerde ihtiyaç kredisi faiz oranlarında yaşanan artış sonrası nakit avans için uygulanan faiz oranı, ihtiyaç kredisi faiz oranına göre düşük kalmıştı. Yapılan değişiklikle farklılık giderilirken, söz konusu oranlar 16 Mart 2024 Cumartesi gününden itibaren geçerli olacak.

Kredi kartı nakit avans faiz oranı son dakika: Karar Resmi Gazete’de! Kredi kartı nakit avans faiz oranı ne kadar oldu, kaç TL?

BANKALARIN TÜZEL KİŞİ TL PAYI İÇİN AYLIK ARTIŞ HEDEFİ

Merkez Bankasının bankalara gönderdiği uygulama talimatı ile gerçek ve tüzel kişiler için uygulanan TL payı hedefleri de güncellendi.

Buna göre, bankaların tüzel kişi TL payı için aylık artış hedefi getirildi. Daha önce tüzel kişi TL payı için bir önceki aya göre artış hedefi bulunmuyor ve 18 Ağustos 2023'teki seviyesinin korunması gerekiyordu.

Kredi kartı nakit avans faiz oranı son dakika: Karar Resmi Gazete’de! Kredi kartı nakit avans faiz oranı ne kadar oldu, kaç TL?

Ayrıca, bankaların TL payı seviyelerine göre farklı olarak belirlenmiş olan gerçek kişi TL payı aylık artış hedefleri güncellendi ve hedeflerin sağlanamaması halinde uygulanacak komisyon oranı artırıldı.

Uygulama, bugünden itibaren geçerli olacak.

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