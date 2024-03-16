Kredi kartı nakit avans faiz oranı son dakika: Karar Resmi Gazete’de! Kredi kartı nakit avans faiz oranı ne kadar oldu, kaç TL?

Giriş Tarihi: 16.03.2024 06:01
Güncelleme Tarihi: 16.03.2024
06:01
Kredi kartı nakit avans faiz oranı son dakika gelişmesi ile gündeme geldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) ilave sıkılaşma adımları geldi. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, kredi kartı ile nakit avans çekimi faiz oranında değişiklik yapıldı. Yeni faiz oranları 16 Mart 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak. Alınan karar sonrası milyonlarca kart kullanıcısı kredi kartı nakit avans faiz oranları düzenlemesi hakkında detaylı bilgi almak için arama motorlarına yönelmiş durumda. Peki, kredi kartı nakit avans faiz oranı ne kadar oldu, yüzde kaç? İşte, o karar hakkında detaylı bilgiler.