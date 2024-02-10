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Haberler Fotohaber Limak Çimento halka arz talep toplama başlıyor! 2024 Limak Çimento halka arz ne zaman, kaç lot verir, hangi bankalarda var?
Giriş Tarihi: 10.02.2024 13:42 Güncelleme Tarihi: 10.02.2024 13:50

Limak Çimento halka arz talep toplama başlıyor! 2024 Limak Çimento halka arz ne zaman, kaç lot verir, hangi bankalarda var?

Limak Çimento halka arz talep toplama tarihleri başlıyor. SPK bültenine göre 155.930.000 milyon lotla halka açılacak Limak Doğu Anadolu Çimento San. ve Tic. A.Ş. LMKDC borsa kodu ile pazarda işlem görecek. Yatırımcılar detayları takip ediyor. Peki; Limak kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var, Limak Çimento halka arz ne zaman? İşte, tüm merak edilenler...

Limak Çimento halka arz talep toplama başlıyor! 2024 Limak Çimento halka arz ne zaman, kaç lot verir, hangi bankalarda var?

Limak Çimento halka arz ne zaman belli oldu. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) başvurusu onaylanan şirkette talep toplamadageri sayım başladı. LMKDC BİST koduyla borsada işlem görmeye başlayacak arzda 155 milyondan fazla lot dağıtılıyor. Limak kaç lot verir sorusu gündemde. Peki; Limak Çimento halka arz hisse fiyatı ne kadar, katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var? İşte, ayrıntılar...

Limak Çimento halka arz talep toplama başlıyor! 2024 Limak Çimento halka arz ne zaman, kaç lot verir, hangi bankalarda var?

LİMAK ÇİMENTO HALKA ARZ TALEP TOPLAMA TARİHLERİ

Limak Doğu Anadolu Çimento San. ve Tic. A.Ş. halka arzında 3 gün boyunca talep toplanacak. 14 Şubat itibarıyla alınmaya başlanan talepler 16 Şubat itibarıyla son bulacak.

Talep işlemlerinin bitmesiyle birlikte şirket LMKDC borsa kodu ile işlem görecek.

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Limak Çimento halka arz talep toplama başlıyor! 2024 Limak Çimento halka arz ne zaman, kaç lot verir, hangi bankalarda var?

LİMAK ÇİMENTO HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA, FİYATI NE KADAR, EŞİT Mİ ORANSAL MI?

Halka arz tarihi: 14-15-16 Şubat 2024

Dağıtım Yöntemi: Eşit Dağıtım

Pay: 155,930,000

Hisse Fiyatı: 16,20 TL

Bist Kodu: LMKDC

Halka Arz Büyüklüğü: 2,52 Milyar TL

Limak Çimento halka arz talep toplama başlıyor! 2024 Limak Çimento halka arz ne zaman, kaç lot verir, hangi bankalarda var?

Yıldız Pazar'da işlem görecek Limak halka arz yüzde 30.21 halka açıklık oranı ile dikkat çekiyor. Şirketin aracı kurumu ise Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olacak.

Limak Çimento halka arz talep toplama başlıyor! 2024 Limak Çimento halka arz ne zaman, kaç lot verir, hangi bankalarda var?

LİMAK ÇİMENTO HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

- 2.1 Milyon katılım - 52 Lot (842 TL)
- 2.5 Milyon katılım - 44 Lot (712 TL)
- 2.9 Milyon katılım - 38 Lot (615 TL)
- 3.3 Milyon katılım - 33 Lot (534 TL)
- 3.7 Milyon katılım - 30 Lot (486 TL)
- 4.1 Milyon katılım - 27 Lot (437 TL)
- 4.5 Milyon katılım - 24 Lot (388 TL)
- 4.9 Milyon katılım - 22 Lot (356 TL)

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