Giriş Tarihi: 10.02.2024 13:42
Güncelleme Tarihi: 10.02.2024
13:50
Limak Çimento halka arz talep toplama başlıyor! 2024 Limak Çimento halka arz ne zaman, kaç lot verir, hangi bankalarda var?
Limak Çimento halka arz talep toplama tarihleri başlıyor. SPK bültenine göre 155.930.000 milyon lotla halka açılacak Limak Doğu Anadolu Çimento San. ve Tic. A.Ş. LMKDC borsa kodu ile pazarda işlem görecek. Yatırımcılar detayları takip ediyor. Peki; Limak kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var, Limak Çimento halka arz ne zaman? İşte, tüm merak edilenler...