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Haberler Fotohaber Mayıs ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak 2023, hangi gün? TÜİK mayıs enflasyon beklentisi açıklandı!
Giriş Tarihi: 31.05.2023 11:44 Güncelleme Tarihi: 31.05.2023 11:44

Mayıs ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak 2023, hangi gün? TÜİK mayıs enflasyon beklentisi açıklandı!

Mayıs ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, ayın kaçında soruları vatandaşlar tarafından yanıt arıyor. Nisan ayı enflasyon rakamlarında aylık bazda yüzde 2,39 yıllık bazda ise yüzde 43,68 olarak gerçekleşerek son 15 ayın düşük seviyesine gerilemişti. Bu noktada mayıs ayı enflasyon beklentisi araştırılıyor. TÜİK tarafından her ayın başı açıklanan enflasyon rakamları, bu ay da verilecek. Kira artış oranı, bedelli askerlik ücreti ve memur/emekli zammı enflasyon oranı ile belli oluyor. Peki, mayıs enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? İşte konu hakkında detaylar

Mayıs ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak 2023, hangi gün? TÜİK mayıs enflasyon beklentisi açıklandı!

Mayıs ayı enflasyon rakamı hakkında araştırmalar başladı. Kira artış oranı, emekli ve memur zammı, güncel bedelli askerlik ücretini belirleyen 6 aylık enflasyon rakamlarının 5.'si gelecek hafta açıklanacak. Bu noktada mayıs ayı enflasyon beklentisi raporu araştırılmakta. İşte TÜİK mayıs enflasyon rakamları hakkında detaylar

Mayıs ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak 2023, hangi gün? TÜİK mayıs enflasyon beklentisi açıklandı!

MAYIS AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023?

TÜİK Mayıs ayı enflasyon oranı 5 Mayıs 2023 saat 10.00'da yayımlanacak.

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Mayıs ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak 2023, hangi gün? TÜİK mayıs enflasyon beklentisi açıklandı!

NİSAN ENFLASYON ORANI 2023

TÜİK tarafından paylaşılacak olan Nisan ayı enflasyon oranı 3 Mayıs Çarşamba günü bugün saat 10.00'da açıklandı.

Nisan 2023'te enflasyon aylık bazda yüzde 2,39 yıllık bazda ise yüzde 43,68 olarak gerçekleşerek son 15 ayın düşük seviyesine geriledi.

Mayıs ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak 2023, hangi gün? TÜİK mayıs enflasyon beklentisi açıklandı!

MAYIS ENFLASYON BEKLENTİSİ

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 37,77 iken, bu anket döneminde yüzde 37,17 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 31,02 iken, bu anket döneminde yüzde 29,84 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 17,54 ve yüzde 17,74 olarak gerçekleşmiştir.

2023 yılı Mayıs ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 19,85 olasılıkla yüzde 20,00 – 25,99 aralığında, yüzde 13,85 olasılıkla yüzde 26,00 – 31,99 aralığında, yüzde 45,02 olasılıkla ise yüzde 32,00 – 37,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

Mayıs ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak 2023, hangi gün? TÜİK mayıs enflasyon beklentisi açıklandı!

Aynı anket döneminde nokta tahminler (2) esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 20,00'ının beklentilerinin yüzde 20,00 – 25,99 aralığında, yüzde 20,00'ının beklentilerinin yüzde 26,00 – 31,99 aralığında, yüzde 40,00'ının beklentilerinin yüzde 32,00 – 37,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

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