Giriş Tarihi: 31.05.2023 11:44 Güncelleme Tarihi: 31.05.2023 11:44

Mayıs ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak 2023, hangi gün? TÜİK mayıs enflasyon beklentisi açıklandı!

Mayıs ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, ayın kaçında soruları vatandaşlar tarafından yanıt arıyor. Nisan ayı enflasyon rakamlarında aylık bazda yüzde 2,39 yıllık bazda ise yüzde 43,68 olarak gerçekleşerek son 15 ayın düşük seviyesine gerilemişti. Bu noktada mayıs ayı enflasyon beklentisi araştırılıyor. TÜİK tarafından her ayın başı açıklanan enflasyon rakamları, bu ay da verilecek. Kira artış oranı, bedelli askerlik ücreti ve memur/emekli zammı enflasyon oranı ile belli oluyor. Peki, mayıs enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? İşte konu hakkında detaylar