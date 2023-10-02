MEKA BETON HALKA ARZ NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE? MEKAG MEKA Beton halka arz hangi bankalarda var, hisse kodu ve hisse fiyatı nedir? İşte halka arz takvimi

Meka Beton halka arz oluyor. Sermaye Piyasası Kurulu SPK tarafından merakla beklenen Meka Beton Santralleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. #MEKAG halka arzının talep toplama tarihleri belli oldu. Meka Beton, 16.900.000 lotunu yatırımcılarına satacak. Hisse senetleriyle ilgilenen vatandaşlar, Meka Beton halka arz hangi bankalarda, eşit mi oransal mı?" sorusuna yanıt arıyor. Şirketin halka arz ile birlikte halka açıklık oranı yüzde 27 olacak. Peki, Meka Beton halka arz ne zaman gerçekleşecek? İşte, Meka Beton hisse fiyatı ve hisse kodu…