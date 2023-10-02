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Haberler Fotohaber MEKA BETON HALKA ARZ NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE? MEKAG MEKA Beton halka arz hangi bankalarda var, hisse kodu ve hisse fiyatı nedir? İşte halka arz takvimi
Giriş Tarihi: 02.10.2023 22:13 Güncelleme Tarihi: 20.10.2023 11:03

MEKA BETON HALKA ARZ NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE? MEKAG MEKA Beton halka arz hangi bankalarda var, hisse kodu ve hisse fiyatı nedir? İşte halka arz takvimi

Meka Beton halka arz oluyor. Sermaye Piyasası Kurulu SPK tarafından merakla beklenen Meka Beton Santralleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. #MEKAG halka arzının talep toplama tarihleri belli oldu. Meka Beton, 16.900.000 lotunu yatırımcılarına satacak. Hisse senetleriyle ilgilenen vatandaşlar, Meka Beton halka arz hangi bankalarda, eşit mi oransal mı?" sorusuna yanıt arıyor. Şirketin halka arz ile birlikte halka açıklık oranı yüzde 27 olacak. Peki, Meka Beton halka arz ne zaman gerçekleşecek? İşte, Meka Beton hisse fiyatı ve hisse kodu…

MEKA BETON HALKA ARZ NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE? MEKAG MEKA Beton halka arz hangi bankalarda var, hisse kodu ve hisse fiyatı nedir? İşte halka arz takvimi

Meka Beton Santralleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. halka arzının talep toplama tarihleri belli oldu. Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.'nin liderliğinde gerçekleşecek halka arzın fiyatı ise pay başına 25,00 TL olacak. Borsayı yakından takip eden vatandaşlar, "Meka Beton halka arz ne zaman, hisse kodu ve hisse fiyatı nedir" sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, Meka Beton halka arz ne zaman gerçekleşecek? İşte, talep toplama tarihleri ve tüm merak edilenler…

MEKA BETON HALKA ARZ NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE? MEKAG MEKA Beton halka arz hangi bankalarda var, hisse kodu ve hisse fiyatı nedir? İşte halka arz takvimi

MEKA BETON HALKA ARZI SPK TARAFINDAN ONAYLANDI!

Meka Beton Santralleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. #MEKAG halka arzının merakla beklenen talep toplama tarihleri açıklandı.

SPK'nın 28 Eylül günü yayımladığı bültende halka arzına onay verilen Meka Beton, izahnamede yer alan bilgilere göre toplamda 16.900.000 lotunu yatırımcılarına satacak.

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.'nin liderliğinde gerçekleşecek halka arzın fiyatı ise pay başına 25,00 TL olarak kamuoyuna duyuruldu.

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MEKA BETON HALKA ARZ NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE? MEKAG MEKA Beton halka arz hangi bankalarda var, hisse kodu ve hisse fiyatı nedir? İşte halka arz takvimi

4 milyon 400 bin pay satışı ile arz olacağı duyurulan şirket, 25 TL satış fiyatı ile talep toplayacak. Şirketin halka arz ile birlikte halka açıklık oranı yüzde 27 olacak.

MEKA BETON HALKA ARZ NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE? MEKAG MEKA Beton halka arz hangi bankalarda var, hisse kodu ve hisse fiyatı nedir? İşte halka arz takvimi

MEKA BETON HALKA ARZ TARİHİ NE ZAMAN?

Meka Beton Santralleri için halka arz süreci 5-6 Ekim 2023 tarihleri arasında olacak.

MEKA BETON HALKA ARZ NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE? MEKAG MEKA Beton halka arz hangi bankalarda var, hisse kodu ve hisse fiyatı nedir? İşte halka arz takvimi

MEKA BETON KAÇ LOT VERECEK?
Meka Beton Santraller halka arzının büyüklüğü 422,50 milyon TL olarak açıklandı. Meka Beton Santralleri'nin halka arz açıklık oranı 25,44%'dür. Toplamda 16,9 milyon adet lot dağıtılacaktır.Meka Beton Halka arz 4.400.000 lot veriyor. Dağıtım türünün ise eşit olacağı belirtildi. Meka Beton Santralleri şirketinin 5 ana ortağı bulunmaktadır. Şirket paylarının 80%'i Mehmet Kaybal, 5%'i Sinan Kaybal, 5%'i Kerem Kaybal, 5%'i Selma Kaybal ve 5%'i Şener Köken'e aittir.

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