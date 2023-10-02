MEKA BETON HALKA ARZ NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE? MEKAG MEKA Beton halka arz hangi bankalarda var, hisse kodu ve hisse fiyatı nedir? İşte halka arz takvimi

Meka Beton Santralleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. halka arzının talep toplama tarihleri belli oldu. Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.'nin liderliğinde gerçekleşecek halka arzın fiyatı ise pay başına 25,00 TL olacak. Borsayı yakından takip eden vatandaşlar, "Meka Beton halka arz ne zaman, hisse kodu ve hisse fiyatı nedir" sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, Meka Beton halka arz ne zaman gerçekleşecek? İşte, talep toplama tarihleri ve tüm merak edilenler…