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Haberler Fotohaber Memurlara 3600 ek gösterge müjdesi Bakan Işıkhan'dan geldi! 3600 ek gösterge torba yasada var mı, Meclis’ten geçti mi, son gelişmeler ne?
Giriş Tarihi: 09.02.2024 15:36 Güncelleme Tarihi: 09.02.2024 15:36

Memurlara 3600 ek gösterge müjdesi Bakan Işıkhan'dan geldi! 3600 ek gösterge torba yasada var mı, Meclis’ten geçti mi, son gelişmeler ne?

Kamu çalışanlarını yakından ilgilendiren 3600 ek gösterge için gözler Meclis'ten gelecek habere çevrildi. Yaklaşık 6 milyon kamu çalışanını ilgilendiren ek göstergenin son durumu araştırılmaya devam ediyor. 2. Torba Yasa'nın maddeleri birer birer Meclis'ten geçerken 1. dereceye yükselen memurlar 3600 ek gösterge müjdesi için geri sayıma başladı. Geçtiğimiz günler Bakan Işıkhan bu konuyu kısa bir süre içinde gündeme alacaklarını belirtmişti. 3600 ek gösterge torba yasada var mı, Meclis'ten geçti mi, son durum ne?

Memurlara 3600 ek gösterge müjdesi Bakan Işıkhan’dan geldi! 3600 ek gösterge torba yasada var mı, Meclis’ten geçti mi, son gelişmeler ne?

Kamu görevlilerinin maaşlarını, emekli aylıklarını ve emekli ikramiyelerini belirleyen 3600 ek göstergede kapsam genişletildi. Birinci döneme yükselen devlet memurları için 3600 ek gösterge çalışmasında gözler Torba Yasa'ya çevrilmiş durumda. Torba Yasa'nın tüm maddelerinin kabul edilmesiyle göstergenin de Meclis'ten geçmesi bekleniyor. İşte 3600 hakkında son gelişmeler

Memurlara 3600 ek gösterge müjdesi Bakan Işıkhan’dan geldi! 3600 ek gösterge torba yasada var mı, Meclis’ten geçti mi, son gelişmeler ne?

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN VERİLECEK?

Bakan Vedat Işıkhan'ın yaptığı açıklamada konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı;

"15 Ocak 2023 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren 3600 ek gösterge düzenlemesiyle çalışan ve emekli 5,3 milyon kamu personeli ve bunların hak sahiplerinin ek göstergelerinin yeniden belirlenmesini sağladık.

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Memurlara 3600 ek gösterge müjdesi Bakan Işıkhan’dan geldi! 3600 ek gösterge torba yasada var mı, Meclis’ten geçti mi, son gelişmeler ne?

3600 EK GÖSTERGE SON DURUM NEDİR?

TBMM Genel Kurulu'nda çalışma hayatını ilgilendiren düzenlemelerle ilgili çalışmalar devam ederken, gözler 3600 ek göstergede. Ek gösterge, ilk kısmı kabul edilen ve çalışmalarda sona gelinen Torba Yasa içerisinde olması bekleniyor.

Memurlara 3600 ek gösterge müjdesi Bakan Işıkhan’dan geldi! 3600 ek gösterge torba yasada var mı, Meclis’ten geçti mi, son gelişmeler ne?

MEMURLARA EK GÖSTERGE

Birinci derecedeki tüm memurlara 3600 ek gösterge verilmesine yönelik düzenleme yapılacak. Memur konfederasyonlarıyla yürütülecek çalışmanın tamamlanmasının ardından Meclis'e taşınacak düzenlemeden, önceki yasanın dışında kalan memur, şef, tekniker, veri hazırlama kontrol işletmeni ve diğer birinci dereceye gelen bütün kamu görevlileri yararlanabilecek. Düzenleme memurların hem emekli ikramiyelerini hem emekli aylıklarını yükseltecek.

Memurlara 3600 ek gösterge müjdesi Bakan Işıkhan’dan geldi! 3600 ek gösterge torba yasada var mı, Meclis’ten geçti mi, son gelişmeler ne?

MEMUR MAAŞ VE İKRAMİYELERİNE YANSIYACAK

3600 ek gösterge düzenlemesiyle yaklaşık 5,3 milyon memuru ilgilendiren yasa, memurların unvan, görev sorumluluk ve hizmet, maaş hesaplarında büyük role sahip olacak.

Daha önce açıklamalarda bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu Başuzmanı Karakaş, 3600 ek göstergeyle ilgili "1'inci dereceye yükselen memurların 30 yıllık hizmet süresini doldurdukları takdirde emeklilik maaşlarına en az 4 bin 500 lira, emeklilik ikramiyelerine ise en az 150 bin liralık bir yansıma olacağını söyleyebiliriz" dedi.

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