Giriş Tarihi: 09.02.2024 15:36
Güncelleme Tarihi: 09.02.2024
15:36
Memurlara 3600 ek gösterge müjdesi Bakan Işıkhan'dan geldi! 3600 ek gösterge torba yasada var mı, Meclis’ten geçti mi, son gelişmeler ne?
Kamu çalışanlarını yakından ilgilendiren 3600 ek gösterge için gözler Meclis'ten gelecek habere çevrildi. Yaklaşık 6 milyon kamu çalışanını ilgilendiren ek göstergenin son durumu araştırılmaya devam ediyor. 2. Torba Yasa'nın maddeleri birer birer Meclis'ten geçerken 1. dereceye yükselen memurlar 3600 ek gösterge müjdesi için geri sayıma başladı. Geçtiğimiz günler Bakan Işıkhan bu konuyu kısa bir süre içinde gündeme alacaklarını belirtmişti. 3600 ek gösterge torba yasada var mı, Meclis'ten geçti mi, son durum ne?