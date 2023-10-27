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Haberler Fotohaber Merkez Bankası'nın döviz rezervleri güçleniyor: 31 haftanın zirvesi! Atılan adımlar meyvelerini veriyor
Giriş Tarihi: 27.10.2023 15:14 Güncelleme Tarihi: 27.10.2023 15:14

Merkez Bankası'nın döviz rezervleri güçleniyor: 31 haftanın zirvesi! Atılan adımlar meyvelerini veriyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 20 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 627 milyon dolar artışla 126 milyar 125 milyon dolara yükselerek 31 haftanın en yüksek seviyesine çıktı.

Merkez Bankası’nın döviz rezervleri güçleniyor: 31 haftanın zirvesi! Atılan adımlar meyvelerini veriyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 20 Ekim itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 740 milyon dolar azalışla 82 milyar 567 milyon dolara indi.

Merkez Bankası’nın döviz rezervleri güçleniyor: 31 haftanın zirvesi! Atılan adımlar meyvelerini veriyor

Brüt döviz rezervler, 13 Ekim'de 83 milyar 307 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

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Merkez Bankası’nın döviz rezervleri güçleniyor: 31 haftanın zirvesi! Atılan adımlar meyvelerini veriyor

Söz konusu dönemde altın rezervleri 2 milyar 367 milyon dolar artarak 41 milyar 191 milyon dolardan 43 milyar 558 milyon dolara yükseldi.

Merkez Bankası’nın döviz rezervleri güçleniyor: 31 haftanın zirvesi! Atılan adımlar meyvelerini veriyor

31 HAFTANIN ZİRVESİ

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 20 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 627 milyon dolar artışla 124 milyar 498 milyon dolardan 126 milyar 125 milyon dolara çıkarak 31 haftanın en yüksek seviyesine ulaştı.

Merkez Bankası’nın döviz rezervleri güçleniyor: 31 haftanın zirvesi! Atılan adımlar meyvelerini veriyor

Toplam rezervlerde mayıs sonundan 20 Ekim ile biten haftaya kadar geçen sürede artış, 27 milyar 667 milyon dolar olurken, bu dönemde toplam rezerv, 15 hafta üst üste artarak 1987 başlangıçlı veri tarihindeki en uzun artış rekorunu kaydetmişti.

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