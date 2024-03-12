Giriş Tarihi: 12.03.2024 14:45
Güncelleme Tarihi: 12.03.2024
15:20
Milli hava savunma şemsiyesi kuruldu! Türkiye'de bir ilk: Mavi Vatan'dan heyecanlandıran görüntüler...
Türkiye'nin ilk milli fırkateyni TCG İstanbul'a entegre edilen MİDLAS, HİSAR-D RF füzesini başarıyla ateşledi. Bu testle birlikte Türkiye'de ilk defa milli bir hava savunma füzesi, milli lançer kullanılarak bir deniz platformundan ateşlenmiş oldu. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "Mavi Vatan semalarının güvenliğinde çok kritik bir teknolojiyi daha Deniz Kuvvetlerimize kazandırdık" diyerek heyecanlandıran o anları sosyal medya hesabından paylaştı.