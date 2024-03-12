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Haberler Fotohaber Milli hava savunma şemsiyesi kuruldu! Türkiye'de bir ilk: Mavi Vatan'dan heyecanlandıran görüntüler...
Giriş Tarihi: 12.03.2024 14:45 Güncelleme Tarihi: 12.03.2024 15:20

Milli hava savunma şemsiyesi kuruldu! Türkiye'de bir ilk: Mavi Vatan'dan heyecanlandıran görüntüler...

Türkiye'nin ilk milli fırkateyni TCG İstanbul'a entegre edilen MİDLAS, HİSAR-D RF füzesini başarıyla ateşledi. Bu testle birlikte Türkiye'de ilk defa milli bir hava savunma füzesi, milli lançer kullanılarak bir deniz platformundan ateşlenmiş oldu. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "Mavi Vatan semalarının güvenliğinde çok kritik bir teknolojiyi daha Deniz Kuvvetlerimize kazandırdık" diyerek heyecanlandıran o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

AA
Milli hava savunma şemsiyesi kuruldu! Türkiye’de bir ilk: Mavi Vatan’dan heyecanlandıran görüntüler...

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) himayelerinde başlatılan ve Roketsan sorumluluğunda yürütülen proje kapsamında, Milli Dikey Atım Lançer Sistemi (MİDLAS) ilk kez TCG İstanbul fırkateyninden füze ateşledi.

Milli hava savunma şemsiyesi kuruldu! Türkiye’de bir ilk: Mavi Vatan’dan heyecanlandıran görüntüler...

MİDLAS, TCG İSTANBUL'DAN İLK ATIŞINI BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİRDİ

SSB açıklamasına göre, Başkanlık tarafından, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyacını karşılamak amacıyla başlatılan ve Roketsan ana yükleniciliğinde yürütülen MİLGEM 5'inci, 6'ncı, 7'nci ve 8'inci Gemiler Dikey Atım Sistemi Tedariki Projesi kapsamında kritik bir kilometre taşı başarıyla tamamlandı. Testi başarıyla geçen MİDLAS, deniz kabul testlerini tamamlayarak önemli bir safhayı geride bıraktı.

MİDLAS, ilk füze atışını TCG İstanbul'dan yaptı | Video

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Milli hava savunma şemsiyesi kuruldu! Türkiye’de bir ilk: Mavi Vatan’dan heyecanlandıran görüntüler...

Gerçekleşen atış faaliyetine, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkan Yardımcıları Hüseyin Avşar ve Gökhan Uçar, Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol, Havelsan Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar ve STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz katıldı.

Milli hava savunma şemsiyesi kuruldu! Türkiye’de bir ilk: Mavi Vatan’dan heyecanlandıran görüntüler...

"ATIŞLARIN DEVAMI GELECEK"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Haluk Görgün, savunma sanayisi açısından çok anlamlı bir günün hep beraber yaşandığını belirterek, "Çok heyecanlıyız, gururluyuz. Bu gemiden yapılan ilk atıştı, bu atışların devamı gelecek." ifadesini kullandı.

Milli hava savunma şemsiyesi kuruldu! Türkiye’de bir ilk: Mavi Vatan’dan heyecanlandıran görüntüler...

TÜRKİYE'DE BİR İLK...

Türk Silahlı Kuvvetlerinin dışa bağımlılığını azaltmaya ve kritik ihtiyaçlarını yerli ve milli çözümlerle karşılamaya devam ettiklerini aktaran Görgün, şunları kaydetti:

"Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın ihtiyacı kapsamında başlattığımız MİLGEM 5'inci, 6'ncı, 7'nci ve 8'inci Gemiler Dikey Atım Sistemi Tedariki Projesi'nde önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktık. Türkiye'nin ilk milli fırkateyni TCG İstanbul'a entegre edilen MİDLAS, HİSAR-D RF füzesini başarıyla ateşledi. Bu testle birlikte Türkiye'de ilk defa milli bir hava savunma füzesi, milli lançer kullanılarak bir deniz platformundan ateşlenmiş oldu.

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