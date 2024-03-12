Milli hava savunma şemsiyesi kuruldu! Türkiye’de bir ilk: Mavi Vatan’dan heyecanlandıran görüntüler...

TÜRKİYE'DE BİR İLK...

Türk Silahlı Kuvvetlerinin dışa bağımlılığını azaltmaya ve kritik ihtiyaçlarını yerli ve milli çözümlerle karşılamaya devam ettiklerini aktaran Görgün, şunları kaydetti:

"Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın ihtiyacı kapsamında başlattığımız MİLGEM 5'inci, 6'ncı, 7'nci ve 8'inci Gemiler Dikey Atım Sistemi Tedariki Projesi'nde önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktık. Türkiye'nin ilk milli fırkateyni TCG İstanbul'a entegre edilen MİDLAS, HİSAR-D RF füzesini başarıyla ateşledi. Bu testle birlikte Türkiye'de ilk defa milli bir hava savunma füzesi, milli lançer kullanılarak bir deniz platformundan ateşlenmiş oldu.