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Haberler Fotohaber Motorine indirim geldi! Sıra benzinde! 21 Şubat 2024 benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar?
Giriş Tarihi: 21.02.2024 09:19 Güncelleme Tarihi: 21.02.2024 09:19

Motorine indirim geldi! Sıra benzinde! 21 Şubat 2024 benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar?

Motorin fiyatları için indirim geldi. Böylece akaryakıt fiyatları listesi güncellendi. Ham petroldeki gerilemelerin tüketiciye yansıtılması konusunda rafinerileri uyaran EPDK, rafineri marjlarında yapılacak güncelleme neticesinde benzin fiyatı için de indirim olacağını söyledi. Akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olan petrol fiyatları tarafında son durum ne peki? 21 Şubat 2023 benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar? İşte detaylar...

Motorine indirim geldi! Sıra benzinde! 21 Şubat 2024 benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar?

Motorine indirim geldi. Akaryakıt fiyatları değişti. Güncelleme sonrası motorin fiyatları ne kadar oldu? Benzin fiyatı için ne kadarlık bir indirim bekleniyor? İşte akaryakıt fiyatları ile petrol piyasasındaki son gelişmeler...

Motorine indirim geldi! Sıra benzinde! 21 Şubat 2024 benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar?

MOTORİNE İNDİRİM GELDİ

Motorin fiyatları (mazot fiyatı) için bugünden itibaren geçerli olmak üzere indirim geldi. Benzin fiyatı için de indirim bekleniyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), bazı ülkelerin ham petrole yaptığı indirimlerin tüketiciye yansıtılmasını istedi. Güncellenen marj oranları ile birlikte benzin ve motorine 1 ile 1,5 TL düzeyinde indirim gelecek.

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Motorine indirim geldi! Sıra benzinde! 21 Şubat 2024 benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar?

PETROLDE "ARZ VE TALEP" ENDİŞELERİ

Petrol fiyatları, Çin hisse senetlerindeki yükseliş ve zayıf doların etkisiyle, yatırımcıların Orta Doğu'da artan gerilimler ve hala dalgalı olan talep görünümüyle arzın sıkılaştığına dair işaretlerle dengelenmesiyle yükseldi.

Motorine indirim geldi! Sıra benzinde! 21 Şubat 2024 benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar?

MOTORİNE İNDİRİM GELDİ

Motorin fiyatları (mazot fiyatı) için bugünden itibaren geçerli olmak üzere 1,21 TL'lik indirim geldi.

Motorine indirim geldi! Sıra benzinde! 21 Şubat 2024 benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar?

BENZİNE İNDİRİM BEKLENİYOR

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, rafineri marjlarında yapılacak güncelleme neticesinde benzin fiyatı için 1 ila 1,50 TL düzeyinde bir indirim olacağını söyledi.

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