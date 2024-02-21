Motorine indirim geldi! Sıra benzinde! 21 Şubat 2024 benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar?

Giriş Tarihi: 21.02.2024 09:19
Güncelleme Tarihi: 21.02.2024
09:19
Motorin fiyatları için indirim geldi. Böylece akaryakıt fiyatları listesi güncellendi. Ham petroldeki gerilemelerin tüketiciye yansıtılması konusunda rafinerileri uyaran EPDK, rafineri marjlarında yapılacak güncelleme neticesinde benzin fiyatı için de indirim olacağını söyledi. Akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olan petrol fiyatları tarafında son durum ne peki? 21 Şubat 2023 benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar? İşte detaylar...