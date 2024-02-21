Motorine indirim geldi! Sıra benzinde! 21 Şubat 2024 benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar?

MOTORİNE İNDİRİM GELDİ

Motorin fiyatları (mazot fiyatı) için bugünden itibaren geçerli olmak üzere indirim geldi. Benzin fiyatı için de indirim bekleniyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), bazı ülkelerin ham petrole yaptığı indirimlerin tüketiciye yansıtılmasını istedi. Güncellenen marj oranları ile birlikte benzin ve motorine 1 ile 1,5 TL düzeyinde indirim gelecek.