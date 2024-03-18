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Haberler Fotohaber O balığın kilosu 25 TL'ye indi! Vatandaş kuyruğa girdi
Giriş Tarihi: 18.03.2024 14:47 Güncelleme Tarihi: 18.03.2024 14:47

O balığın kilosu 25 TL'ye indi! Vatandaş kuyruğa girdi

Rize'de balık tezgahlarında kuyruk oluştu. Kilo fiyatı 75 TL'den 25 TL'ye düşen istavrite talep yağmuru yağdı.

İHA
O balığın kilosu 25 TL’ye indi! Vatandaş kuyruğa girdi

Rize'de kilo fiyatı 25 TL'ye düşen istavriti duyan vatandaşlar tezgahlarda kuyruk oluşturdu.

O balığın kilosu 25 TL’ye indi! Vatandaş kuyruğa girdi

İSTAVRİTİN KİLOSU 25 TL'YE İNDİ!

Rize'nin Pazar ilçesinde bir balıkçı kilogram fiyatı 75 TL'den başlayan istavritin fiyatını kampanya yaparak 25 TL'ye indirdi. Ramazan ayına özel olarak "Yesin millet" diyerek fiyatta indirime giden satıcının tezgahında uzun kuyruklar oluştu.

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O balığın kilosu 25 TL’ye indi! Vatandaş kuyruğa girdi

VATANDAŞ KUYRUĞA GİRDİ

Balıkçı esnafının 'Denizin kuru fasulyesi' diye bağırarak sattığı istavritlerin fiyatı ucuz bulan vatandaşlar alabilmek için birbiriyle yarıştı. 600 kilogramı bulan 40 kasa balık kısa sürede tükendi.

O balığın kilosu 25 TL’ye indi! Vatandaş kuyruğa girdi

"40 KASA BALIK 40 DAKİKA İÇERİSİNDE TÜKENDİ"

Ramazan ayına özel kampanya yaptıklarını ve tüketicilerinde rağbet gösterdiğini dile getiren balıkçı esnafı Turgay Şimşek "Ramazan dolayısıyla böyle bir kampanya yaptık ve 40 kasa balık 40 dakika içerisinde tükendi. Daha önce kilosu 75 liraydı, 25 TL'ye düşürdük ve hemen tükendi. Vatandaşımıza afiyet olsun" ifadelerini kullandı.

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