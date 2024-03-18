O balığın kilosu 25 TL’ye indi! Vatandaş kuyruğa girdi

"40 KASA BALIK 40 DAKİKA İÇERİSİNDE TÜKENDİ"

Ramazan ayına özel kampanya yaptıklarını ve tüketicilerinde rağbet gösterdiğini dile getiren balıkçı esnafı Turgay Şimşek "Ramazan dolayısıyla böyle bir kampanya yaptık ve 40 kasa balık 40 dakika içerisinde tükendi. Daha önce kilosu 75 liraydı, 25 TL'ye düşürdük ve hemen tükendi. Vatandaşımıza afiyet olsun" ifadelerini kullandı.