O balıkta bolluk yaşandı! Balıkçının yüzü güldü

"İSTAVRİT BEREKETİ VAR"

Bu sene istavrit bereketi var. Balıkçılar tuttukları balıktan çok mutlu. Fiyatlar balığın çokluğuna ve azlığına göre değişiyor. Çok balık hiçbir zaman para yapmaz. Balık ne kadar az olursa fiyat o kadar yüksek olur.