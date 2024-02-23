Giriş Tarihi: 23.02.2024 14:12
Güncelleme Tarihi: 23.02.2024
14:12
Oba Makarna halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç lot verir? 2024 OBAMS Oba Makarnacılık borsa işlem tarihi!
Oba Makarna halka arz sonuçları için yatırımcıların bekleyişi başladı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından detayları aktarılan şirketin son talep toplama tarihi gündemde. Şirketin hisse fiyatı, dağıtım şekli, lot payı ile ilgili bilgilere göre lot satın alan ilgililer, OBAMS borsa işlem tarihine odaklandı. Peki; 2024 Oba Makarnacılık kaç lot verir, hangi bankalarda var, Oba Makarna halka arz ne zaman işlem görecek? İşte, ayrıntılar...