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Haberler Fotohaber Oba Makarna halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç lot verir? 2024 OBAMS Oba Makarnacılık borsa işlem tarihi!
Giriş Tarihi: 23.02.2024 14:12 Güncelleme Tarihi: 23.02.2024 14:12

Oba Makarna halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç lot verir? 2024 OBAMS Oba Makarnacılık borsa işlem tarihi!

Oba Makarna halka arz sonuçları için yatırımcıların bekleyişi başladı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından detayları aktarılan şirketin son talep toplama tarihi gündemde. Şirketin hisse fiyatı, dağıtım şekli, lot payı ile ilgili bilgilere göre lot satın alan ilgililer, OBAMS borsa işlem tarihine odaklandı. Peki; 2024 Oba Makarnacılık kaç lot verir, hangi bankalarda var, Oba Makarna halka arz ne zaman işlem görecek? İşte, ayrıntılar...

Oba Makarna halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç lot verir? 2024 OBAMS Oba Makarnacılık borsa işlem tarihi!

Oba Makarna halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu SPK bültenine göre yanıt arıyor. OBAMS koduyla halka açılan şirketin borsa işlem tarihi takip ediliyor. 96 milyondan fazla lot dağıtan Oba Makarnacılık kaç lot verir sorusu yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor. Peki; Oba Makarna halka arz borsada ne zaman işlem görecek, hangi bankalarda var, katılım endeksine uygun mu?

Oba Makarna halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç lot verir? 2024 OBAMS Oba Makarnacılık borsa işlem tarihi!

OBA MAKARNA HALKA ARZ TALEP TOPLAMA TAMAMLANIYOR

Oba Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş. halka arzında 2 gün boyunca talep toplanacak. 22 Şubat itibarıyla alınmaya başlanan talepler 23 Şubat itibarıyla son bulacak.

Talep işlemlerinin bitmesiyle birlikte şirket OBAMS borsa kodu ile işlem görecek.

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Oba Makarna halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç lot verir? 2024 OBAMS Oba Makarnacılık borsa işlem tarihi!

OBA MAKARNA HALKA ARZ FİYATI NE KADAR, EŞİT Mİ ORANSAL MI?

Halka arz tarihi: 22-23 Şubat 2024

Dağıtım Yöntemi: Eşit Dağıtım

Pay: 96,336,345

Hisse Fiyatı: 39,24 TL

Bist Kodu: OBAMS

Halka Arz Büyüklüğü: 3,78 Milyar TL

Oba Makarna halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç lot verir? 2024 OBAMS Oba Makarnacılık borsa işlem tarihi!

Yıldız Pazar'da işlem görecek Oba Makarna halka arz yüzde 20.09 halka açıklık oranı ile dikkat çekiyor. Şirketin aracı kurumu ise Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. olacak.

Oba Makarna halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç lot verir? 2024 OBAMS Oba Makarnacılık borsa işlem tarihi!

OBA MAKARNACILIK HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

  • 2,1 Milyon katılıma göre 23 Lot (902 TL)
  • 2,5 Milyon katılıma göre 19 Lot (745 TL)
  • 2,9 Milyon katılıma göre 17 Lot (667 TL)
  • 3,3 Milyon katılıma göre 15 Lot (588 TL)
  • 3,7 Milyon katılıma göre 13 Lot (510 TL)
  • 4,1 Milyon katılıma göre 12 Lot (470 TL)
  • 4,5 Milyon katılıma göre 11 Lot (431 TL)
  • 4,9 Milyon katılıma göre 10 Lot (392 TL)
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