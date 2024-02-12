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Haberler Fotohaber Olası emekli maaşı sorgulama e-devlet ekranı: Yeni hizmet! Emekli olunca ne kadar maaş alırım?
Giriş Tarihi: 12.02.2024 11:17 Güncelleme Tarihi: 12.02.2024 11:17

Olası emekli maaşı sorgulama e-devlet ekranı: Yeni hizmet! Emekli olunca ne kadar maaş alırım?

e-Devlet portalı, kullanıcıların hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor. Birçok işlemin saniyeler içinde yapılabildiği sisteme yeni hizmetler ekleniyor. Son olarak siteye, emekli adayları için yeni özellik eklendi. Bugüne kadar SGK'nın internet sitesi üzerinden yapılan sorgulama işlemi artık e-Devlet'ten gerçekleştirilebilecek. Emekli olunca alacağınız olası maaşı öğrenmek için birkaç adımı takip etmeniz gerekiyor. Peki, olası emekli maaşı nasıl öğrenilir? İşte, e-devlet emekli maaşı sorgulama ekranı.

Olası emekli maaşı sorgulama e-devlet ekranı: Yeni hizmet! Emekli olunca ne kadar maaş alırım?

e-Devlet emekli maaşı sorgulama ekranı erişime açıldı. Bilindiği üzere emekli maaşı sorgulama işlemi bugüne kadar SGK'nın internet sitesi üzerinden yapılıyordu. e-Devlet sistemine eklenen yeni özellik sayesinde emekli adayları, emekli olunca alacakları olası maaşı artık e-Devlet'ten de öğrenebilecek. Bunun için kullanıcıların gerekli şartları sağlaması gerekiyor. Peki, emekli olunca ne kadar maaş alırım? İşte, olası emekli maaşı sorgulama e-devlet ekranı.

Olası emekli maaşı sorgulama e-devlet ekranı: Yeni hizmet! Emekli olunca ne kadar maaş alırım?

E-DEVLET'TEN YENİ HİZMET!

e-Devlet portalı kullanıcıların hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor. Bu sistem aracılığıyla birçok işlem dakikalar içinde yapılabiliyor. Vatandaşlar, doğru ve güvenli bilgilere anında erişebiliyor.

Siteye, emekli adayları için yeni özellik eklendi.

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Olası emekli maaşı sorgulama e-devlet ekranı: Yeni hizmet! Emekli olunca ne kadar maaş alırım?

EMEKLİ OLUNCA NE KADAR MAAŞ ALIRIM?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) milyonlarca emeklinin yeni kök maaşını e-Devlet'e yükledi.

Bugüne kadar SGK'nın internet sitesi üzerinden yapılan sorgulama artık e-Devlet'ten gerçekleştirilebilecek.

Gerekli şartları sağlayan kullanıcılar, yapacakları basit bir işlemle emekli olunca alacakları olası maaşı artık e-Devlet'ten de öğrenebilecek.

Olası emekli maaşı sorgulama e-devlet ekranı: Yeni hizmet! Emekli olunca ne kadar maaş alırım?

OLASI EMEKLİ MAAŞI SORGULAMA SORGULAMA NASIL YAPILIYOR?

e-Devlet'ten hesaplamayı yapmak oldukça basit.

Öncelikle e-Devlet portalına giriş yapılıyor.

Olası emekli maaşı sorgulama e-devlet ekranı: Yeni hizmet! Emekli olunca ne kadar maaş alırım?

Arama motoruna "Ne kadar emekli maaşı alırım" yazın.

İlk seçenekte çıkan "4A emekli aylık bilgisi hesaplama" kısmına tıklayın.

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