Olası emekli maaşı sorgulama e-devlet ekranı: Yeni hizmet! Emekli olunca ne kadar maaş alırım?

Giriş Tarihi: 12.02.2024 11:17
Güncelleme Tarihi: 12.02.2024
11:17
e-Devlet portalı, kullanıcıların hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor. Birçok işlemin saniyeler içinde yapılabildiği sisteme yeni hizmetler ekleniyor. Son olarak siteye, emekli adayları için yeni özellik eklendi. Bugüne kadar SGK'nın internet sitesi üzerinden yapılan sorgulama işlemi artık e-Devlet'ten gerçekleştirilebilecek. Emekli olunca alacağınız olası maaşı öğrenmek için birkaç adımı takip etmeniz gerekiyor. Peki, olası emekli maaşı nasıl öğrenilir? İşte, e-devlet emekli maaşı sorgulama ekranı.