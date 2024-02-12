Olası emekli maaşı sorgulama e-devlet ekranı: Yeni hizmet! Emekli olunca ne kadar maaş alırım?

e-Devlet emekli maaşı sorgulama ekranı erişime açıldı. Bilindiği üzere emekli maaşı sorgulama işlemi bugüne kadar SGK'nın internet sitesi üzerinden yapılıyordu. e-Devlet sistemine eklenen yeni özellik sayesinde emekli adayları, emekli olunca alacakları olası maaşı artık e-Devlet'ten de öğrenebilecek. Bunun için kullanıcıların gerekli şartları sağlaması gerekiyor. Peki, emekli olunca ne kadar maaş alırım? İşte, olası emekli maaşı sorgulama e-devlet ekranı.