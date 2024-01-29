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Haberler Fotohaber SON DAKİKA: Petrol baş döndürdü! Motorine zam geliyor! 29 Ocak 2024 benzin ve mazot fiyatı ne kadar?
Giriş Tarihi: 29.01.2024 10:03 Güncelleme Tarihi: 29.01.2024 10:03

SON DAKİKA: Petrol baş döndürdü! Motorine zam geliyor! 29 Ocak 2024 benzin ve mazot fiyatı ne kadar?

Son dakika haberi...Benzin ve mazot fiyatı başta olmak üzere akaryakıt fiyatları araç sahipleri tarafından yapılan aramalarla günün en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Petrol fiyatları, jeopolitik gerginliğin artmasıyla yükselirken, gelişmeler akaryakıt fiyatları tarafına da yansıyor. Yarından itibaren geçerli olmak üzere motorin fiyatları için zam beklenirken bugün benzin fiyatı ve motorin fiyatları (mazot fiyatı) ne kadar? Zam sonrası akaryakıt fiyatları ne kadar olacak? Petrol neleri fiyatlıyor? İşte detaylar...

SON DAKİKA: Petrol baş döndürdü! Motorine zam geliyor! 29 Ocak 2024 benzin ve mazot fiyatı ne kadar?

Akaryakıt fiyatları için araç sahiplerinin beklediği haber sektör temsilcilerinden geldi. Yarından itibaren geçerli olmak üzere motorin fiyatları için zam bekleniyor.

SON DAKİKA: Petrol baş döndürdü! Motorine zam geliyor! 29 Ocak 2024 benzin ve mazot fiyatı ne kadar?

AKARYAKIT FİYATLARI İÇİN YARIN ZAM GELİYOR

Benzin ve motorin fiyatları için belirleyici olan brent petrol 83 dolar seviyesinin üstüne çıkarken akaryakıt fiyatları için zam haberi geldi. Petrol fiyatları Kızıldeniz'de yaşanan krizin büyümesiyle yükselirken, bu durum araç sahiplerinin aklına, 'Sektör temsilcilerinden yeni haberler gelecek mi?' sorusunu getirdi.

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SON DAKİKA: Petrol baş döndürdü! Motorine zam geliyor! 29 Ocak 2024 benzin ve mazot fiyatı ne kadar?

ORTA DOĞU'DA GERGİNLİK BÜYÜYOR

Petrol, İran destekli militanların Ürdün'de ABD askerlerini öldüren ve Kızıldeniz'de bir yakıt tankerini vuran ayrı saldırılarının ardından yükseldi; bu saldırılar Orta Doğu'da belirgin bir gerginlik yarattı.

SON DAKİKA: Petrol baş döndürdü! Motorine zam geliyor! 29 Ocak 2024 benzin ve mazot fiyatı ne kadar?

HUSİLER, RUS YAKITI TAŞIYAN BİR GEMİYE SALDIRDI

Beyaz Saray, İran destekli militanların insansız hava aracı saldırısında üç asker öldürdüğünü ve 34 kişiyi de yaraladığını, bunun İsrail ile Hamas'ın savaşa girmesinden bu yana düşman saldırısında meydana gelen ilk Amerikalı ölüm olduğunu söyledi. Bu, Cuma günü, Trafigura Grubu adına işletilen Rus yakıtı taşıyan bir gemiye Husilerin füze saldırısı yapmasının ardından geldi; bu, enerji taşıyan bir gemide bugüne kadarki en önemli saldırıydı.

SON DAKİKA: Petrol baş döndürdü! Motorine zam geliyor! 29 Ocak 2024 benzin ve mazot fiyatı ne kadar?

EKİM'DEN BU YANA EN BÜYÜK YÜKSELİŞ

Brent ham petrolü Asya ticaretinde bu kazanımların çoğunu kaybetmeden önce yüzde 1,5 kadar yükseldi. Bu, küresel göstergenin geçen hafta Ekim ayından bu yana en büyük yükselişini gerçekleştirerek yüzde 6'dan fazla artmasının ardından geldi. ABD ham petrolü varil başına 79 dolara tırmandı.

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