Giriş Tarihi: 29.01.2024 10:03
Güncelleme Tarihi: 29.01.2024
10:03
SON DAKİKA: Petrol baş döndürdü! Motorine zam geliyor! 29 Ocak 2024 benzin ve mazot fiyatı ne kadar?
Son dakika haberi...Benzin ve mazot fiyatı başta olmak üzere akaryakıt fiyatları araç sahipleri tarafından yapılan aramalarla günün en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Petrol fiyatları, jeopolitik gerginliğin artmasıyla yükselirken, gelişmeler akaryakıt fiyatları tarafına da yansıyor. Yarından itibaren geçerli olmak üzere motorin fiyatları için zam beklenirken bugün benzin fiyatı ve motorin fiyatları (mazot fiyatı) ne kadar? Zam sonrası akaryakıt fiyatları ne kadar olacak? Petrol neleri fiyatlıyor? İşte detaylar...