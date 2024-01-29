SON DAKİKA: Petrol baş döndürdü! Motorine zam geliyor! 29 Ocak 2024 benzin ve mazot fiyatı ne kadar?

HUSİLER, RUS YAKITI TAŞIYAN BİR GEMİYE SALDIRDI

Beyaz Saray, İran destekli militanların insansız hava aracı saldırısında üç asker öldürdüğünü ve 34 kişiyi de yaraladığını, bunun İsrail ile Hamas'ın savaşa girmesinden bu yana düşman saldırısında meydana gelen ilk Amerikalı ölüm olduğunu söyledi. Bu, Cuma günü, Trafigura Grubu adına işletilen Rus yakıtı taşıyan bir gemiye Husilerin füze saldırısı yapmasının ardından geldi; bu, enerji taşıyan bir gemide bugüne kadarki en önemli saldırıydı.