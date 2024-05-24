Rekabet Kurumu’ndan Google ve META çıkışı: Bizi ikna edene kadar her gün ceza!

YÖNTEM DEĞİŞTİ

Topkaya, sadece parasal yaptırımlar dışında yöntem değişikliğine gittiklerini "cezaların yanı sıra davranışsal ve yapısal tedbirler getirdik" diye konuştu. "Google Shopping" dosyasını örnek gösteren Topkaya, şunları anlattı:

"Shopping dosyasıyla alakalı Google genel arama hizmetleriyle ilgili olarak eskiden bir arama yapıldığında sayfanın en üst kısmında bir bar çıkardığı orta fotoğraflar olurdu, fiyat olurdu, kullanıcı yorumları vesair bir alanı vardı. Bu aslında bir alışveriş karşılaştırma hizmetiydi. Siz bir ayakkabı aradığınızda orada çeşitli markalarda ayakkabılar çıkar ve buradan elde ettiği gelir vardı. Bu hizmeti veren yerli firmalar, yabancı firmalar da vardı, mesela Cimri ve Akakçe gibi. Onlar da organik sonuçlar da tabiri caizse debelenirlerdi çıkmak için ama Google zaten en tepeye onu yerleştirdiği için erişimi zorlaşırdı. Biz bunun soruşturmasını yaptık, yükümlülük getirdik ve dedik ki Google'a 'Sen madem kendine böyle bir alan yaratıyorsun, rakiplerine de bu alanda yer ver.' Uzun süre müzakereler devam etti. Bizi ikna edecek, kurumumuzu ikna edecek bir çözüm getiremediği için Google süreli para cezasını vermektense o 'Shopping' denen kısmı kaldırmayı tercih etti yani aslında soruna kökten bir çözüm bulunmuş oldu."