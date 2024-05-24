Giriş Tarihi: 24.05.2024 09:52
Güncelleme Tarihi: 24.05.2024
10:01
Rekabet Kurumu'ndan Google ve META çıkışı: Bizi ikna edene kadar her gün ceza!
Google ve META gibi sosyal platformların Rekabet Kurumu'nun cezalarını ödeyip ihlal yapmaya devam ettiği tespit edildi. Verilen cezalardan daha fazla para kazandıkları için bunun caydırıcı olmadığını belirten Rekabet Kurumu Başkan Yardımcısı Ferhat Topkaya "Kılcal damarlarına giriyoruz" çıkışını yaparak, "Yaptırım anlayışını değiştirdik. Cezaların yanı sıra davranışsal ve yapısal tedbirler getirdik" dedi. TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'na sunum yapan Topkaya, Rekabet Kurumu ikna edilinceye kadar söz konusu platformların günlük ceza ödeyeceklerini ve bu cezaların tutarlarından birinin 4.7 milyon TL olduğunun bilgisini verdi.