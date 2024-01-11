Giriş Tarihi: 11.01.2024 13:24
Güncelleme Tarihi: 11.01.2024
14:08
SON DAKİKA: Bedelli askerlik ücreti resmen açıklandı! 2024 bedelli askerlik kaç TL?
Son dakika haberi: 2024 bedelli askerlik ücreti resmen açıklandı. 'Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu' sorusu yanıt buldu. Yapılan açıklamada, "Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca 'Mali ve Sosyal Haklar' genelgesi yayımlanmış ve buna göre bedelli askerlik tutarı 182 bin 609 lira 4 kuruş olmuştur. 8 Ocak tarihinden itibaren bedelli askerlik müracaat işlemleri başlamıştır." denildi.