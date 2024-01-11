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Haberler Fotohaber SON DAKİKA: Bedelli askerlik ücreti resmen açıklandı! 2024 bedelli askerlik kaç TL?
Giriş Tarihi: 11.01.2024 13:24 Güncelleme Tarihi: 11.01.2024 14:08

SON DAKİKA: Bedelli askerlik ücreti resmen açıklandı! 2024 bedelli askerlik kaç TL?

Son dakika haberi: 2024 bedelli askerlik ücreti resmen açıklandı. 'Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu' sorusu yanıt buldu. Yapılan açıklamada, "Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca 'Mali ve Sosyal Haklar' genelgesi yayımlanmış ve buna göre bedelli askerlik tutarı 182 bin 609 lira 4 kuruş olmuştur. 8 Ocak tarihinden itibaren bedelli askerlik müracaat işlemleri başlamıştır." denildi.

SON DAKİKA: Bedelli askerlik ücreti resmen açıklandı! 2024 bedelli askerlik kaç TL?

Son dakika haberleri: 2024 bedelli askerlik ücreti resmen açıklandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca 'Mali ve Sosyal Haklar' genelgesi yayımlandı. Buna göre bedelli askerlik tutarı 182 bin 609 lira 4 kuruş oldu.

SON DAKİKA: Bedelli askerlik ücreti resmen açıklandı! 2024 bedelli askerlik kaç TL?

2024 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 182 BİN 609 LİRA OLDU

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıktaki basın bilgilendirme toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

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SON DAKİKA: Bedelli askerlik ücreti resmen açıklandı! 2024 bedelli askerlik kaç TL?

Bedelli askerlik tutarının, daha önce yapılan düzenlemeyle memur maaş katsayısındaki artış oranına sabitlendiğini ve miktar konusundaki belirsizliğin ortadan kaldırıldığını anımsatan Aktürk, "Hazine ve Maliye Bakanlığınca, Mali ve Sosyal Haklar genelgesi yayımlanmış ve buna göre bedelli askerlik tutarı 182 bin 609 lira 4 kuruş olmuştur. 8 Ocak 2024'ten itibaren bedelli askerlik müracaat işlemleri başlamıştır." dedi.

SON DAKİKA: Bedelli askerlik ücreti resmen açıklandı! 2024 bedelli askerlik kaç TL?

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2024 TEMMUZ'DA YENİDEN ARTACAK

2023 yılının Ocak-Haziran döneminde 104.084 TL olan bedelli askerlik ücreti, Temmuz-Aralık dönemi için 122.351 TL'ye çıkarıldı. Ocak 2024'te 182.609 TL olan belli askerlik ödemesi Temmuz 2024'te yeniden artacak.

SON DAKİKA: Bedelli askerlik ücreti resmen açıklandı! 2024 bedelli askerlik kaç TL?

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