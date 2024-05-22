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Haberler Fotohaber SON DAKİKA: Altın yükselişini sınırladı! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 22 Mayıs 2024 kaç lira?
Giriş Tarihi: 22.05.2024 10:00 Güncelleme Tarihi: 22.05.2024 10:00

SON DAKİKA: Altın yükselişini sınırladı! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 22 Mayıs 2024 kaç lira?

Son dakika haberi: Altın fiyatları rekor seviyeleri test etmesi sonrası yükselişini sınırladı. ONS 2400 dolar üzerinde tutunma çabasını sürdürüyor. Altın gram fiyatı ise iç piyasada 2500 TL psikolojik seviyesi altına geriledi. Altın fiyatları tarafındaki dalgalı seyir sonrası yatırımcısı 'Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını kaç TL' sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte 22 Mayıs 2024 canlı altın fiyatları…

SON DAKİKA: Altın yükselişini sınırladı! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 22 Mayıs 2024 kaç lira?

Son dakika haberi: Haftaya tırmanışla başlayan altın fiyatları düşüşe geçti. 2450 dolar ile zirvesini tazeleyen ONS 2415 dolara geriledi. Buradan esen ters rüzgarla yön bulan altın gram fiyatı 2500 TL altına geriledi. İşte piyasadan canlı altın fiyatları

SON DAKİKA: Altın yükselişini sınırladı! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 22 Mayıs 2024 kaç lira?

ALTIN YÜKSELİŞİNİ SINIRLADI

ONS rekor denemeleri sonrası düşüş gösterdi. Altın gram fiyatı ONS'a parelel gerileme kaydetti. Analistler, Fed yetkililerinin "temkinli" sözle yönlendirmelerinin ardından küresel piyasalarda karışık bir seyir izlendiğini belirtti.

Fed'in bu yıl ilk faiz indirimini gerçekleştireceğine ilişkin iyimserliğin sürmesine karşın banka yetkililerinin söz konusu indirime dair aceleci davranılmaması gerektiğini vurgulamaya devam etmeleri fiyatlamaları zorlaştırıyor.

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SON DAKİKA: Altın yükselişini sınırladı! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 22 Mayıs 2024 kaç lira?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 2.495,81
SATIŞ(TL) 2.496,13

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SON DAKİKA: Altın yükselişini sınırladı! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 22 Mayıs 2024 kaç lira?

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 4.041,00
SATIŞ(TL) 4.104,00

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SON DAKİKA: Altın yükselişini sınırladı! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 22 Mayıs 2024 kaç lira?

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 16.139,00
SATIŞ(TL) 16.343,00

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