Giriş Tarihi: 22.05.2024 10:00
Güncelleme Tarihi: 22.05.2024
10:00
SON DAKİKA: Altın yükselişini sınırladı! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 22 Mayıs 2024 kaç lira?
Son dakika haberi: Altın fiyatları rekor seviyeleri test etmesi sonrası yükselişini sınırladı. ONS 2400 dolar üzerinde tutunma çabasını sürdürüyor. Altın gram fiyatı ise iç piyasada 2500 TL psikolojik seviyesi altına geriledi. Altın fiyatları tarafındaki dalgalı seyir sonrası yatırımcısı 'Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını kaç TL' sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte 22 Mayıs 2024 canlı altın fiyatları…