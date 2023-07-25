SON DAKİKA: Aykırı ilanlara ceza yağdı! Bakan Bolat rakamlarla paylaştı: Otomobilde ’Fahiş fiyat’a dur denecek

Son dakika haberi...Ticaret Bakanı Ömer Bolat otomotiv sektörüne ilişkin yürüttükleri faaliyetleri rakamlarla paylaştı. Bakan Bolat, düzenlemeye aykırı ilanlar için 35 milyon 447 bin idari para cezasının uygulandığı bilgisini aktararak, "Vatandaşlarımızın otomotiv piyasasında oluşturulmaya çalışılan arz talep dengesizliğinde, mağduriyet yaşamaması Bakanlığımızın nihai önceliği durumundadır" dedi. Öte yandan Ticaret Bakanlığı da sıfır taşıta ulaşılmasını zorlaştırıcı faaliyette bulunan 9 bayinin yetki belgelerinin iptal edildiğini açıkladı.