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Haberler Fotohaber SON DAKİKA: Aykırı ilanlara ceza yağdı! Bakan Bolat rakamlarla paylaştı: Otomobilde 'Fahiş fiyat'a dur denecek
Giriş Tarihi: 25.07.2023 12:45 Güncelleme Tarihi: 25.07.2023 13:36

SON DAKİKA: Aykırı ilanlara ceza yağdı! Bakan Bolat rakamlarla paylaştı: Otomobilde 'Fahiş fiyat'a dur denecek

Son dakika haberi...Ticaret Bakanı Ömer Bolat otomotiv sektörüne ilişkin yürüttükleri faaliyetleri rakamlarla paylaştı. Bakan Bolat, düzenlemeye aykırı ilanlar için 35 milyon 447 bin idari para cezasının uygulandığı bilgisini aktararak, "Vatandaşlarımızın otomotiv piyasasında oluşturulmaya çalışılan arz talep dengesizliğinde, mağduriyet yaşamaması Bakanlığımızın nihai önceliği durumundadır" dedi. Öte yandan Ticaret Bakanlığı da sıfır taşıta ulaşılmasını zorlaştırıcı faaliyette bulunan 9 bayinin yetki belgelerinin iptal edildiğini açıkladı.

SON DAKİKA: Aykırı ilanlara ceza yağdı! Bakan Bolat rakamlarla paylaştı: Otomobilde ’Fahiş fiyat’a dur denecek

Son dakika haberleri...Otomotiv sektöründe oluşan dengesizliğe yönelik faaliyetlerine hız kesmeden devam eden Ticaret Bakanlığı, uyarılara rağmen ilanlarını değiştirmeyenler hakkında 300 bin TL ceza tebliğlerini uyguladı. Bunun sonucunda aykırı ilan verenler hakkında 35 milyon 447 bin TL idari para cezası uygulandı. Bakanlık, sıfır taşıta ulaşılmasında zorlaştırıcı faaliyette bulunan 14 yetkili bayiye 66 milyon 879 bin lira idari para cezası uygularken, bu bayilerden 9'unun yetki belgesini iptal etti.

SON DAKİKA: Aykırı ilanlara ceza yağdı! Bakan Bolat rakamlarla paylaştı: Otomobilde ’Fahiş fiyat’a dur denecek

'MAĞDURİYETLERİ ÖNLEMEK NİHAİ ÖNCELİĞİMİZ'

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından, Ticaret Bakanlığının otomotiv sektöründeki denetimlerine ilişkin bilgi verdi.

Bu konuda atılan adımlara işaret eden Bolat, "Otomotiv sektöründe sıfır ve ikinci el araç alım satımında gerçekleşen piyasa bozucu faaliyetler ile haksız fiyat ve stokçuluk fiillerine ilişkin, Bakanlığımız birimlerince çalışmalarımız hassasiyet ve kararlılıkla devam edecektir. Vatandaşlarımızın otomotiv piyasasında oluşturulmaya çalışılan arz-talep dengesizliğinde mağduriyet yaşamaması Bakanlığımızın nihai önceliği durumundadır" ifadesini kullandı.

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SON DAKİKA: Aykırı ilanlara ceza yağdı! Bakan Bolat rakamlarla paylaştı: Otomobilde ’Fahiş fiyat’a dur denecek

9 BAYİNİN YETKİ BELGESİ İPTAL EDİLDİ

Bolat, İkinci El Motorlu Kara Katışlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik'in "6 ay 6 bin kilometre" düzenlemesi uyarınca 51 milyon 920 bin 782 lira idari para cezası uygulandığını belirterek, "Aynı yönetmelikte yapılan değişiklikle sıfır taşıta ulaşılmasını zorlaştırıcı faaliyette bulunanların ikinci el yetki belgesinin iptal edilebilmesine yönelik düzenleme yapılmış olup, bu düzenleme kapsamında 14 yetkili bayiye 66 milyon 879 bin lira idari para cezası uygulanmış ve bu bayilerden 9'unun yetki belgesi iptal edilmiştir. Böylece, 2023 yılında otomotiv sektöründe haksız fiyat ve stokçulukla mücadele kapsamında Bakanlığımız müfettişleri ve il müdürlüğü personelince yapılan denetimler neticesinde 118 milyon 799 bin 782 lira idari para cezası uygulanmıştır" bilgisi verildi.

SON DAKİKA: Aykırı ilanlara ceza yağdı! Bakan Bolat rakamlarla paylaştı: Otomobilde ’Fahiş fiyat’a dur denecek

DÜZENLEME SONRASI AYKIRI İLAN SAYISI DÜŞTÜ

İkinci el araçların, ilan yoluyla üretici tarafından tavsiye edilen satış fiyatının üzerinde pazarlanmasına kısıtlama getirildiğini ve bu düzenlemeye aykırı her ilan başına 300 bin liraya kadar idari para cezası uygulanmasına imkan sağlandığını anımsatan Bolat, şunları kaydetti:

"Bu kısıtlamaya aykırı ilan verenler hakkında 35 milyon 447 bin lira idari para cezası uygulanmıştır. 6 Temmuz'da yayımlanan ve 15 Temmuz'da yürürlüğe giren ilan kısıtlaması düzenlemesi öncesinde bu düzenlemeye aykırılık teşkil eden ilan sayısı 8 Temmuz'da 20 bin 985 iken hem mezkur düzenlemenin yürürlüğe girmesi hem de Bakanlığımızda kamuoyunun bilgilendirilmesi neticesinde 15 Temmuz'da 7 bin 483 seviyesine gerilemiş olup, 24 Temmuz tarihinde ise 3 bin 217'ye düşmüştür."

SON DAKİKA: Aykırı ilanlara ceza yağdı! Bakan Bolat rakamlarla paylaştı: Otomobilde ’Fahiş fiyat’a dur denecek
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