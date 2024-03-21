SON DAKİKA: Bakan Göktaş açıkladı! Doğal gaz tüketim desteği ödemeleri başladı

"DÜZENLİ HALE GETİRİLDİ"

Bakan Göktaş, ihtiyaç sahiplerine yönelik yapılan ısınma yardımları kapsamında hayata geçirilen Doğal Gaz Tüketim Desteği'ni dönemsel olmaktan çıkarıp düzenli hale getirdiklerini belirtti.

Yardım programına her ödeme döneminde ayrıca başvuru yapılmasına gerek kalmadığını vurgulayan Göktaş, şunları kaydetti:

"Halihazırda ev sahibi veya kiracı olarak doğal gaz arzı sağlanan ilçelerde ikamet eden ve hanesinde mesken türü doğal gaz aboneliği bulunan vatandaşlarımız başvurularının onaylanmasının ardından ikamet ettikleri haneye ait faturalarını ödeme birimlerine ibraz etmeleri yoluyla ikamet ettikleri ilçeye karşılık gelen tutardan düzenli olarak yararlanabilecek."