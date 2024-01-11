Giriş Tarihi: 11.01.2024 11:11
Güncelleme Tarihi: 11.01.2024
11:11
SON DAKİKA: Bakan Şimşek rakamlarla açıkladı! Ekonomiye güven artıyor: Dış finansman girişleri arttı
Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçen yıl uluslararası kuruluşlar, hükümet kuruluşları, ihracat kredi kuruluşları ve ticari kreditörlerden Türkiye'deki çeşitli sektörlere sağlanan dış kaynak tutarının 8,8 milyar dolara ulaştığını belirterek, "Sağlanan bu kaynaklar, Türkiye'ye ve şeffaflık, tutarlılık, hesap verebilirlik ve öngörülebilirlik ilkelerini esas alan programımıza duyulan güvenin bir göstergesidir." dedi.