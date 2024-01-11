Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber SON DAKİKA: Bakan Şimşek rakamlarla açıkladı! Ekonomiye güven artıyor: Dış finansman girişleri arttı
Giriş Tarihi: 11.01.2024 11:11 Güncelleme Tarihi: 11.01.2024 11:11

SON DAKİKA: Bakan Şimşek rakamlarla açıkladı! Ekonomiye güven artıyor: Dış finansman girişleri arttı

Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçen yıl uluslararası kuruluşlar, hükümet kuruluşları, ihracat kredi kuruluşları ve ticari kreditörlerden Türkiye'deki çeşitli sektörlere sağlanan dış kaynak tutarının 8,8 milyar dolara ulaştığını belirterek, "Sağlanan bu kaynaklar, Türkiye'ye ve şeffaflık, tutarlılık, hesap verebilirlik ve öngörülebilirlik ilkelerini esas alan programımıza duyulan güvenin bir göstergesidir." dedi.

SON DAKİKA: Bakan Şimşek rakamlarla açıkladı! Ekonomiye güven artıyor: Dış finansman girişleri arttı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ülkedeki çeşitli sektörlere sağlanan dış finansman kaynağının 8,8 milyar dolara ulaştığını açıkladı.

SON DAKİKA: Bakan Şimşek rakamlarla açıkladı! Ekonomiye güven artıyor: Dış finansman girişleri arttı

DIŞ FİNANSMAN KURULUŞLARI KAYNAK SAĞLAMAYA DEVAM EDİYOR

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in değerlendirmesinde, dış finansman kuruluşlarından, ülkedeki kurumlara proje finansmanı kapsamında kaynak sağlamaya devam edildiği vurgulandı.

Türkiye'ye yönelik dış kaynak akışına yönelik değerlendirmede bulunan Şimşek, ayrıca bu kaynaklarla, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yol açtığı hasarların giderilmesi amacıyla bölgenin yeniden inşasına aracılık ettiklerini söyledi. Şimşek, 19-22 Aralık 2023 tarihlerinde deprem bölgesinde faaliyet gösteren işletmeleri desteklemek amacıyla yaklaşık 640 milyon dolar kaynak sağlandığına dikkat çekti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA: Bakan Şimşek rakamlarla açıkladı! Ekonomiye güven artıyor: Dış finansman girişleri arttı

DEPREM BÖLGESİNDEKİ EKONOMİK FAALİYETLER İÇİN KULLANILACAK

Şimşek, bu kapsamda, İslam Kalkınma Bankasından Türkiye Sınai Kalkınma Bankasına (TSKB) sağlanan 100 milyon dolar tutarındaki finansmanın, depremlerden etkilenen illerdeki ekonomik faaliyetlerin yeniden canlandırılması ve güçlendirilmesi odaklı yatırımların finansmanı için kullanılacağını ifade etti.

Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansından (JICA) sağlanan 20 milyar Japon Yeni tutarındaki finansmanın da Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından kullanılacağını bildiren Şimşek, bu kaynağın depremden etkilenen illerde mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerin sermayelerini desteklemek amacıyla değerlendirileceğini kaydetti.

SON DAKİKA: Bakan Şimşek rakamlarla açıkladı! Ekonomiye güven artıyor: Dış finansman girişleri arttı

8,8 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

Şimşek, ayrıca Japonya Uluslararası İşbirliği Bankasından (JBIC) Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (TKYB) ve TSKB'ye 200'er milyon dolar olmak üzere toplamda 400 milyon dolar tutarında finansman sağladıklarına dikkati çekerken, "Bu kaynak depremlerden etkilenen illerimizdeki ekonomik faaliyetlerin yeniden canlandırılması ve güçlendirilmesi odaklı, yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, su ve atık yönetimi yatırımları ile ileri teknoloji destekli enerji verimliliği yatırımlarının finansmanına yönelik kullanılacaktır" dedi.

Geçen yıl uluslararası kuruluşlar, hükümet kuruluşları, ihracat kredi kuruluşları ve ticari kreditörlerden ülkedeki çeşitli sektörlere sağlanan kaynağın 8,8 milyar dolara ulaştığına işaret eden Şimşek, "Bu kaynağın içerisinde 2,8 milyar dolarlık tutar, deprem bölgesinin kalkındırılması amacıyla sağlanmıştır. Sağlanan bu kaynaklar Türkiye'ye ve şeffaflık, tutarlılık, hesap verebilirlik ve öngörülebilirlik ilkelerini esas alan programımıza duyulan güvenin bir göstergesidir." diye konuştu.

SON DAKİKA