SON DAKİKA: Bakan Yumaklı açıkladı: Artık yasaklanacak...

Bakan Yumaklı, "Son birkaç ayda tarım alanında yaptığımız devrim niteliğinde değişikliklerin yanında, gıda konusunda da reform denilebilecek düzenlemeler yaptık. Geçen yıl yaptığımız düzenlemeyle nar ekşisi izlenimi veren nar ekşisi sosu, nar aromalı sos gibi ürünlerin yurt içi piyasaya arzını yasakladık. Benzer şekilde limon suyu izlenimi veren limon sosu gibi ürünlerin yurt içi piyasaya arzını da yasaklayacağız." dedi.

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