Son dakika: Bedelli askerlikte yeni dönem! Resmi Gazete’de yayımlandı: Son tarih 31 Aralık

Askerlik çağına girmiş yükümlülerden fiilî askerlik hizmetine başlamamış, askerliği elverişlidir raporu almış, daha önce kura veya sınıflandırma işlemine müteakip bu haktan vazgeçmemiş olmak şartıyla askerlik çağına girdiği tarihten bedelli askerliğe müracaat tarihinden itibaren iki ay içinde kanunda belirlenen tutarı peşin ödeyenler bu haktan yararlanabilecek.

Yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olmayanlar e-devlet veya askerlik şubeleri üzerinden başvuru yapabilecek. Kaçak, saklı ve bakayaların ise başvuruları sadece askerlik şubelerinden alınacak.