Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Son dakika: Bedelli askerlikte yeni dönem! Resmi Gazete'de yayımlandı: Son tarih 31 Aralık
Giriş Tarihi: 06.08.2023 13:18 Güncelleme Tarihi: 06.08.2023 13:18

Son dakika: Bedelli askerlikte yeni dönem! Resmi Gazete'de yayımlandı: Son tarih 31 Aralık

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı "Askeralma Yönetmeliği"nde değişikliğe gitti. Yeni kararlar ise Resmi Gazete'de yayımlandı. Bedelli Askerlik konusunda yapılan düzenlemelerin uygulanmasına ilişkin detaylar tek tek açıklandı.

Son dakika: Bedelli askerlikte yeni dönem! Resmi Gazete’de yayımlandı: Son tarih 31 Aralık

Bedelli Askerlik konusunda yapılan düzenlemelerin uygulanmasına ilişkin detayların işlendiği yeni yönetmelik maddeleri Resmi Gazete'de yayımlandı. Yapılan düzenlemeler özetle şöyle:

Son dakika: Bedelli askerlikte yeni dönem! Resmi Gazete’de yayımlandı: Son tarih 31 Aralık

Askerlik çağına girmiş yükümlülerden fiilî askerlik hizmetine başlamamış, askerliği elverişlidir raporu almış, daha önce kura veya sınıflandırma işlemine müteakip bu haktan vazgeçmemiş olmak şartıyla askerlik çağına girdiği tarihten bedelli askerliğe müracaat tarihinden itibaren iki ay içinde kanunda belirlenen tutarı peşin ödeyenler bu haktan yararlanabilecek.

Yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olmayanlar e-devlet veya askerlik şubeleri üzerinden başvuru yapabilecek. Kaçak, saklı ve bakayaların ise başvuruları sadece askerlik şubelerinden alınacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika: Bedelli askerlikte yeni dönem! Resmi Gazete’de yayımlandı: Son tarih 31 Aralık

YENİ BİR HAK VERİLMEYECEK

Kura sonucunda bedelli askerliğe seçilmeyenler, iki aylık süre içinde ödeme yapmayanlar ile kura veya sınıflandırma öncesi vazgeçenler müracaat şartlarını sağlamaları halinde bedelli askerliğe yeniden müracaat edebilecek. Her başvuruda Kanuna göre yeniden hesaplanan bedel miktarı peşin olarak ödenecek, ödenecek bedel tutarı önceki ödemelerinden mahsup edilemeyecek. Kura veya sınıflandırma işlemini müteakip bedelli askerlikten yararlanma hakkı elde edip de bu haktan vazgeçenlere yeni bir müracaat hakkı verilmeyecek.

Son dakika: Bedelli askerlikte yeni dönem! Resmi Gazete’de yayımlandı: Son tarih 31 Aralık

Askerî öğrenci, muvazzaf/sözleşmeli subay/astsubay, uzman erbaş, sözleşmeli erbaş/er ile bunların adayı iken ayrılanlar, önceki safahatında fiili askerlik hizmetine başlamamış olmak şartıyla, istekleri halinde bedelli askerlik hizmeti kapsamından yararlanabilecek.

Son dakika: Bedelli askerlikte yeni dönem! Resmi Gazete’de yayımlandı: Son tarih 31 Aralık

31 ARALIK TARİHİ SON

Bedelli askerlikten yararlandırılacak yükümlü sayısı Genelkurmay Başkanlığı ile koordine edilerek Bakanlıkça tespit edilecek. Bunların temel askerlik hizmetini yapacakları birlikler ile bu birliklerin kontenjanları Genelkurmay Başkanlığınca 31 Aralık tarihine kadar Bakanlığa bildirilecek.

Bedelliden yararlanma hakkı elde edenler, tabi oldukları celp ve sevkte silahaltına alınmamış olmaları şartıyla emsallerinin terhise hak kazanacakları tarihe kadar askerlik şubesine başvurmaları halinde bedelli askerlikten vazgeçebilecekler. Bunların işlemleri bedelli askerlik müracaatından önceki durumlarına göre yürütülecek.

SON DAKİKA