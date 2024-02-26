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Haberler Fotohaber SON DAKİKA: Bunu yapan sigortadan para alabilir! 2 yıl süresi var: Araç sahipleri dikkat
Giriş Tarihi: 26.02.2024 15:32 Güncelleme Tarihi: 26.02.2024 15:45

SON DAKİKA: Bunu yapan sigortadan para alabilir! 2 yıl süresi var: Araç sahipleri dikkat

Son dakika haberi: Trafikte meydana gelen kazalar sonrası arabadaki maddi hasarın düzeltilmesi sonrası kusursuz olan taraf hakkını arayabilir. Haklı olan taraf değer kaybı tahsilatına başvurabiliyor. Sigorta şirketleri 2 yıl içerisinde kayıpları tahsil ediyor. Peki araç satılsa bile başvurulabilir mi? Defalarca kaza sonrası talep edilebilir mi? İşte tüm detaylar...

SON DAKİKA: Bunu yapan sigortadan para alabilir! 2 yıl süresi var: Araç sahipleri dikkat

Son dakika haberi...Trafikte gerçekleşen kazalar sonrası araçlarda hasar meydana geliyor. Bunun için trafik sigortası olması yeterli gibi görünse de trafik sigortasından tamirat-tadilat sonrası değer kaybı da talep ediliyor.

SON DAKİKA: Bunu yapan sigortadan para alabilir! 2 yıl süresi var: Araç sahipleri dikkat

Kaza sonrasında hasar gören araçlar TRAMER sistemine işleniyor ve kusur oranları görülüyor. Bu aşamadan sonra kusursuz taraf aracı onarıldıktan sonra karşı tarafın sigorta şirketine başvurarak değer kaybının ödenmesini talep edebiliyor. Ülkemizde "Hak geçmesin, kazadır olur, adamın cebinden ekstra para çıkmasın" diye değer kaybı tazminatlarına başvuru düşük kalıyor. Bu aşamada kusurlu olan taraftan para çıkmıyor ve değer kaybını sigorta şirketi ödüyor.

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SON DAKİKA: Bunu yapan sigortadan para alabilir! 2 yıl süresi var: Araç sahipleri dikkat

TÜRKİYE'YE ÖZGÜ BİR DURUM

Türkiye'deki araçların kazaya karışması ve sonrasında tadilat görmesi satış anında fiyatlarında düşüş yaratıyor. Galericiler tarafından 30 yıl önce ortaya çıkarılan bu uygulama nedeniyle ufak bir çizik nedeniyle boyanan parça nedeniyle aracın fiyatı 50-100 bin lira daha düşüyor. Bu durumu galericiler uyguladığı için bireysel olarak araç almak isteyenler de uygulamaya başladı. Avrupa'da ise bu durum farklı işliyor, kaza yapan aracın parçası yenilendiği için değerini kaybetmiyor ve daha bakımlı olduğu için yüksek kondisyonda sayılabiliyor. Ancak ülkemizde ucuza kusur gizleyen kaporta ve boyacılar nedeniyle araçlar tadilattan kısa süre sonra çürümeye başlıyor.

SON DAKİKA: Bunu yapan sigortadan para alabilir! 2 yıl süresi var: Araç sahipleri dikkat

DEĞER KAYBINDA FORMÜL BELİRLENDİ

Değer kaybı için aracın modeli ne olursa olsun değer kaybı için başvuru yapılıyor. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, değer kaybının nasıl hesaplanacağını da açıkladı. Hesaplama yapılacak formülde aracın modeli, kilometresi, piyasa değeri, kullanılmışlık düzeyi, hasar nedeniyle değişen parçanın değerinin nasıl hesaplanacağı formülle sabitlendi.

SON DAKİKA: Bunu yapan sigortadan para alabilir! 2 yıl süresi var: Araç sahipleri dikkat

DEĞER KAYBINI EKSPER BELİRLEYECEK

Değer kaybına ilişkin formülle hesaplamayı sigorta şirketinin belirlediği eksper düzenliyor ve hesaplamayı yapıp sigorta şirketine bildiriyor. Bu aşamanın ardından sigorta şirketi ödeme günü belirleyip mağdur tarafa parasını nakit olarak banka hesabı aracılığıyla ödüyor.

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