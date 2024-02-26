SON DAKİKA: Bunu yapan sigortadan para alabilir! 2 yıl süresi var: Araç sahipleri dikkat

TÜRKİYE'YE ÖZGÜ BİR DURUM

Türkiye'deki araçların kazaya karışması ve sonrasında tadilat görmesi satış anında fiyatlarında düşüş yaratıyor. Galericiler tarafından 30 yıl önce ortaya çıkarılan bu uygulama nedeniyle ufak bir çizik nedeniyle boyanan parça nedeniyle aracın fiyatı 50-100 bin lira daha düşüyor. Bu durumu galericiler uyguladığı için bireysel olarak araç almak isteyenler de uygulamaya başladı. Avrupa'da ise bu durum farklı işliyor, kaza yapan aracın parçası yenilendiği için değerini kaybetmiyor ve daha bakımlı olduğu için yüksek kondisyonda sayılabiliyor. Ancak ülkemizde ucuza kusur gizleyen kaporta ve boyacılar nedeniyle araçlar tadilattan kısa süre sonra çürümeye başlıyor.