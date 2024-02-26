Giriş Tarihi: 26.02.2024 15:32
Güncelleme Tarihi: 26.02.2024
15:45
SON DAKİKA: Bunu yapan sigortadan para alabilir! 2 yıl süresi var: Araç sahipleri dikkat
Son dakika haberi: Trafikte meydana gelen kazalar sonrası arabadaki maddi hasarın düzeltilmesi sonrası kusursuz olan taraf hakkını arayabilir. Haklı olan taraf değer kaybı tahsilatına başvurabiliyor. Sigorta şirketleri 2 yıl içerisinde kayıpları tahsil ediyor. Peki araç satılsa bile başvurulabilir mi? Defalarca kaza sonrası talep edilebilir mi? İşte tüm detaylar...