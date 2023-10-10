Son Dakika Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye verilecek mi? Emekli olup çalışanlara 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi yatacak mı, ödenecek mi?

Çalışan emekli ikramiye alacak mı sorusu yanıt arıyor. 9 Ekim tarihli Kabine Toplantısı sonrası emeklilere müjde geldi. Toplantıda alınan kararları açıklayan Başkan Erdoğan, emeklilere 5 bin TL ikramiye verileceğini duyurdu. Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla bir defaya mahsus olmak üzere verilecek ikramiyeden fiilen çalışan emekliler muaf tutulacak. Bu noktada ''Emekli olup çalışanlara 5 bin TL Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verilecek mi?'' sorusu gündemdeki yerini aldı. Fiilen çalışan emekli ne demek merak ediliyor. Peki; Çalışan emekli ikramiye alacak mı, emekli olup çalışanlara 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi yatacak mı, ödenecek mi? İşte son dakika haberi ve gelişmeler…