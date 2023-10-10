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Haberler Fotohaber Son Dakika Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye verilecek mi? Emekli olup çalışanlara 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi yatacak mı, ödenecek mi?
Giriş Tarihi: 10.10.2023 12:30 Güncelleme Tarihi: 10.10.2023 12:30

Son Dakika Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye verilecek mi? Emekli olup çalışanlara 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi yatacak mı, ödenecek mi?

Çalışan emekli ikramiye alacak mı sorusu yanıt arıyor. 9 Ekim tarihli Kabine Toplantısı sonrası emeklilere müjde geldi. Toplantıda alınan kararları açıklayan Başkan Erdoğan, emeklilere 5 bin TL ikramiye verileceğini duyurdu. Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla bir defaya mahsus olmak üzere verilecek ikramiyeden fiilen çalışan emekliler muaf tutulacak. Bu noktada ''Emekli olup çalışanlara 5 bin TL Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verilecek mi?'' sorusu gündemdeki yerini aldı. Fiilen çalışan emekli ne demek merak ediliyor. Peki; Çalışan emekli ikramiye alacak mı, emekli olup çalışanlara 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi yatacak mı, ödenecek mi? İşte son dakika haberi ve gelişmeler…

SON DAKİKA ÇALIŞAN EMEKLİYE 5.000 TL İKRAMİYE ÖDENECEK Mİ 2023? Emekli olup çalışanlar 29 Ekim’de Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi alacak mı, yatacak mı?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi son dakika gelişmeleri ile yakından takip ediliyor. Hatırlanacağı üzere Cumhuriyet'in ilanının 100. yılı dolayısıyla emeklilere 3. bayram ikramiyesi verileceği gündeme gelmişti. Konu ile ilgili son açıklama 9 Ekim tarihli Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan'dan geldi. Başkan Erdoğan, emeklilere 5 bin TL ikramiye ödemesi yapılacağını duyurdu. Tek seferlik verilecek 5 bin TL'lik ödemeden fiilen çalışan emekliler yararlanamayacak. Çalışan emekli ikramiye alacak mı sorusu bu kapsamda yanıt arıyor. Peki, Fiilen çalışan emekli ne demek, emekli olup çalışanlara 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi yatacak mı, ödenecek mi? İşte detaylar…

SON DAKİKA ÇALIŞAN EMEKLİYE 5.000 TL İKRAMİYE ÖDENECEK Mİ 2023? Emekli olup çalışanlar 29 Ekim’de Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi alacak mı, yatacak mı?

SON DAKİKA | BAŞKAN ERDOĞAN'DAN EMEKLİLERE MÜJDE: 5 BİN TL İKRAMİYE ÖDENECEK!

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 9 Ekim Pazartesi günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Beştepe'de toplandı. Toplantı sonrası kameralar karşısına geçerek alınan kararları açıklayan Başkan Erdoğan, emeklilere müjde verdi.

Başkan Erdoğan, açıklamasında ''Emeklilerimizi rahatlatacak yeni bir karar aldık. Emeklilerimize bir defaya mahsus 5 bin lira ödeme yapmayı kararlaştırdık.'' ifadelerini kullandı.

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SON DAKİKA ÇALIŞAN EMEKLİYE 5.000 TL İKRAMİYE ÖDENECEK Mİ 2023? Emekli olup çalışanlar 29 Ekim’de Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi alacak mı, yatacak mı?

EMEKLİYE EK ZAM VAR MI, YOK MU, YAPILACAK MI, NE ZAMAN?

3. ikramiye yanı sıra emekliye ek zam beklentisi de bir süredir gündemde yer alıyordu. 9 Ekim tarihli Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan, şunları kaydetti:

''Yaptığımız kapsamlı değerlendirmelerin ardından emeklilerimizi rahatlatacak karar aldık. Emeklilerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin Türk Lirası ödeme yapmayı kararlaştırdık. Hem emekli olup hem de fiilen çalışmaya devam eden emeklilerimizi kapsam dışı bırakıyoruz.

SON DAKİKA ÇALIŞAN EMEKLİYE 5.000 TL İKRAMİYE ÖDENECEK Mİ 2023? Emekli olup çalışanlar 29 Ekim’de Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi alacak mı, yatacak mı?

Bütçemize toplam maliyeti 61 milyar lirayı geçen bu ödemeler Kasım aynın ilk yarısı itibariyle emeklilerimizin hesabına yatırılmış olacaktır. Yılbaşında emeklilerimizin durumunu yeniden gözden geçireceğiz.

Türkiye büyüdükçe güçlendikçe zenginleştikçe ortaya çıkan kaynağı milletimizle paylaşmayı sürdüreceğiz.''

SON DAKİKA ÇALIŞAN EMEKLİYE 5.000 TL İKRAMİYE ÖDENECEK Mİ 2023? Emekli olup çalışanlar 29 Ekim’de Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi alacak mı, yatacak mı?

FİİLEN ÇALIŞAN EMEKLİ NE DEMEK?

Fiilen çalışan emekli, emekli olduğu halde herhangi bir iş yerinde çalışmaya devam eden kişiler için kullanılan bir tabirdir. Resmi olarak emekli olmuş bir kişinin, hala bir işte çalışmaya devam ettiği durumlarda, bu kişilere fiilen çalışan emekli denir.

Yani kişi, emekli aylığı almaya hak kazanmış olsa da iş hayatına devam ediyorsa bu kişi, fiilen çalışan emeklidir.

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