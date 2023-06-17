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Haberler Fotohaber SON DAKİKA: Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri hesaplara yatıyor! 2023 Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, bugün mü?
Giriş Tarihi: 17.06.2023 07:16 Güncelleme Tarihi: 17.06.2023 07:43

SON DAKİKA: Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri hesaplara yatıyor! 2023 Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, bugün mü?

Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri son dakika açıklandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı aylıkları ile emeklilerin bayram ikramiyelerinin hesaplara yatırılacağı tarihleri duyurdu. Bu gelişme sonrası milyonlarca vatandaş, yılda iki kez verilen ödemelere ilişkin olarak ''2023 Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında ödenecek, bugün mü?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Nisan ayında yüzde 82 artışla 2 bin TL'ye çıkarılan emekli bayram ikramiyesi artacak mı, zam gelecek mi soruları da gündemdeki yerini koruyor. İşte, 2023 Emekli Sandığı, Bağkur, SSK bayram ikramiyesi ödeme tarihleri takvimi!

SON DAKİKA: Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri hesaplara yatıyor! 2023 Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, bugün mü?

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2023 Kurban Bayramı tarihi yaklaşırken yanıt aramaya başladı. Hatırlanacağı üzere Ramazan Bayramı öncesi emeklilerin bayram ikramiyelerine yüzde 82 oranında zam yapılmıştı. Zam sonrası yılda iki kez verilen ikramiye ödemesi 2 bin TL olarak hesaplarda görülüyor. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala ''2023 Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında ödenecek?'' sorularına yanıt aranırken bir son dakika açıklaması geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emeklilerin bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarihleri duyurdu. İşte, Emekli Sandığı, Bağkur, SSK emekli ikramiyesi ödeme tarihleri takvimi ve konu hakkında tüm detaylar.

SON DAKİKA: Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri hesaplara yatıyor! 2023 Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, bugün mü?

SON DAKİKA: EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ BELLİ OLDU!

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı dahil tüm ödemeler bayramdan önce hesaplara yatırılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, resmi sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir son dakika açıklamasında bulundu.

Bakanlığın açıklamasına göre emekli aylıkları ve bayram ikramiyeleri, 17-23 Haziran tarihleri arasında hesaplara yatırılacak.

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SON DAKİKA: Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri hesaplara yatıyor! 2023 Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, bugün mü?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

2023 yılı Haziran ayı için;

4A SSK bendi kapsamında gelir ve aylık alanların 2023 Haziran dönemi gelir/aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyeleri:

- Ödeme günü 17-18 olanların 17 Haziran 2023 tarihinde,

- Ödeme günü 19-20 olanların 18 Haziran 2023 tarihinde,

- Ödeme günü 21-22 olanların 19 Haziran 2023 tarihinde,

- Ödeme günü 23-24 olanların 20 Haziran 2023 tarihinde,

- Ödeme günü 25-26 olanların 21 Haziran 2023 tarihinde ödenecektir.

SON DAKİKA: Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri hesaplara yatıyor! 2023 Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, bugün mü?

4B Bağ-Kur kapsamında gelir ve aylık alanların 2023 Haziran dönemi gelir/aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyeleri 22 Haziran tarihinde yatırılacak.

4C Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların 2023 Temmuz aylık ödemeleri ile Kurban Bayramı ikramiyeleri 23 Haziran tarihinde ödenecektir.

SON DAKİKA: Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri hesaplara yatıyor! 2023 Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, bugün mü?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN EMEKLİ MAAŞI VE BAYRAM İKRAMİYESİ MÜJDESİ!

6 Haziran 2023 tarihinde gerçekleşen yeni dönemin ilk Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca emekliye müjdeli haberi verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada emekli maaşları ve bayram ikramiyelerinin erkenden ödeneceğini şu sözlerle duyurdu:

"Güzel haberimiz emeklilerimize olacak, emeklilerimizin maaşları ve bayram ikramiyelerini kurban bayramı öncesinde ödeyeceğiz."

Bu açıklama sonrası emekliler 'Emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek' sorusuna yanıt aramaya başladı. Emekli maaşı ve bayram ikramiyeleri için planlanan tarihler Türkiye Yüzyılı'nın ilk kabine toplantısında ele alındı.

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