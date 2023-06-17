SON DAKİKA: Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri hesaplara yatıyor! 2023 Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, bugün mü?

Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri son dakika açıklandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı aylıkları ile emeklilerin bayram ikramiyelerinin hesaplara yatırılacağı tarihleri duyurdu. Bu gelişme sonrası milyonlarca vatandaş, yılda iki kez verilen ödemelere ilişkin olarak ''2023 Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında ödenecek, bugün mü?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Nisan ayında yüzde 82 artışla 2 bin TL'ye çıkarılan emekli bayram ikramiyesi artacak mı, zam gelecek mi soruları da gündemdeki yerini koruyor. İşte, 2023 Emekli Sandığı, Bağkur, SSK bayram ikramiyesi ödeme tarihleri takvimi!