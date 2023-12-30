MEMUR ZAMMI 2024 OCAK SON DAKİKA HABERİ: Cevdet Yılmaz’dan mesaj! Ocakta en düşük memur maaşı ne kadar olacak?

Alt gelir grupları için mali imkânlarımızı zorlayacağız. Çalışanları ve emeklileri enflasyona ezdirmeme ilkemiz belli. Bu noktada en düşük emekli aylığı 7.500 lira olan da var, az primle emekli oldukları için kök aylığı 3.500-5.000 olduğu halde 7.500 alan da var. Bu durumda olanlar için çalışılıyor. Ama mutlaka düşük gelirlileri gözeteceğiz. Unutmayalım ki, depremin maliyeti de jeopolitik riskler de halâ önümüzde."