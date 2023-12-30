Giriş Tarihi: 30.12.2023 22:20
Güncelleme Tarihi: 30.12.2023
22:20
MEMUR ZAMMI 2024 OCAK SON DAKİKA HABERİ: Cevdet Yılmaz'dan mesaj! Ocakta en düşük memur maaşı ne kadar olacak?
Emekli ve memur zammı son dakika haberleri: 6 aylık enflasyon rakamlarında son 1 veri bekleniyor. Merkez Bankası'nın yıl sonu beklentisi ile yeni rakamlar alınırken zam oranının belli olacağı tarih de belli oldu. Beklentiler gerçekleşirse en düşük memur maaşı 32 bin lirayı geçecek. Enflasyon farkı + toplu sözleşme zammı ile değerlendirilen memurlar için son açıklama Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan geldi. İşte, Ocak 2024 memur zammı hesaplama tablosu…