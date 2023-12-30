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Haberler Fotohaber MEMUR ZAMMI 2024 OCAK SON DAKİKA HABERİ: Cevdet Yılmaz'dan mesaj! Ocakta en düşük memur maaşı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 30.12.2023 22:20 Güncelleme Tarihi: 30.12.2023 22:20

MEMUR ZAMMI 2024 OCAK SON DAKİKA HABERİ: Cevdet Yılmaz'dan mesaj! Ocakta en düşük memur maaşı ne kadar olacak?

Emekli ve memur zammı son dakika haberleri: 6 aylık enflasyon rakamlarında son 1 veri bekleniyor. Merkez Bankası'nın yıl sonu beklentisi ile yeni rakamlar alınırken zam oranının belli olacağı tarih de belli oldu. Beklentiler gerçekleşirse en düşük memur maaşı 32 bin lirayı geçecek. Enflasyon farkı + toplu sözleşme zammı ile değerlendirilen memurlar için son açıklama Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan geldi. İşte, Ocak 2024 memur zammı hesaplama tablosu…

MEMUR ZAMMI 2024 OCAK SON DAKİKA HABERİ: Cevdet Yılmaz’dan mesaj! Ocakta en düşük memur maaşı ne kadar olacak?

En düşük memur maaşı ne kadar olacak sorusuna beklentiler ile cevap verildi. Ancak kesin rakam için gözler Ocak ayında açıklanacak son enflasyon verisinde. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçe çalışmaları devam ediyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 'imkanları zorlayacağız' mesajı geldi. 2024 Ocak memur zammı tabloları gündemde. Milyonlarca çalışan ne kadar maaş alacağını sorguluyor. İşte memur maaşı hesaplama tablosu.

MEMUR ZAMMI 2024 OCAK SON DAKİKA HABERİ: Cevdet Yılmaz’dan mesaj! Ocakta en düşük memur maaşı ne kadar olacak?

CEVDET YILMAZ'DAN İMKANLARI ZORLAYACAĞIZ MESAJI!

6 aylık enflasyon oranı ile Ocak ve Temmuz aylarında zam alan emekli ve memurların zam oranı için sayılı günler kaldı. İki bakanlıkta bütçe çalışmaları sürerken Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın 'imkanları zorlayacağız' mesajı dikkat çekti.

Yeni asgari ücretin açıklanmasıyla birlikte tüm ilgi emekli ve memur zammı oranlarına yönelmiş durumda. İşte, son hesaplar ve açıklamalar...

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MEMUR ZAMMI 2024 OCAK SON DAKİKA HABERİ: Cevdet Yılmaz’dan mesaj! Ocakta en düşük memur maaşı ne kadar olacak?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ekonomide 2023 yılını ve 2024'ten beklentileri SABAH'a değerlendirdi:

"Memur zammı, OVP'de tahmin edilen yüzde 65 enflasyon oranının gerçekleşmesi halinde yüzde 50'ye yakın seviyede oluşacak. Aralık enflasyon oranı ocak ayında belli olduktan sonra zam oranı da netleşecek. Memur zammı enflasyon farkı ve toplu sözleşmeden kaynaklı 15 puanlık artışla yüzde 50'ye yakın çıkıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine de enflasyona göre artış yapılacak. Ancak bu grubun aylıkları yılın ikinci yarısında görece daha yüksek artacak.

MEMUR ZAMMI 2024 OCAK SON DAKİKA HABERİ: Cevdet Yılmaz’dan mesaj! Ocakta en düşük memur maaşı ne kadar olacak?

Alt gelir grupları için mali imkânlarımızı zorlayacağız. Çalışanları ve emeklileri enflasyona ezdirmeme ilkemiz belli. Bu noktada en düşük emekli aylığı 7.500 lira olan da var, az primle emekli oldukları için kök aylığı 3.500-5.000 olduğu halde 7.500 alan da var. Bu durumda olanlar için çalışılıyor. Ama mutlaka düşük gelirlileri gözeteceğiz. Unutmayalım ki, depremin maliyeti de jeopolitik riskler de halâ önümüzde."

MEMUR ZAMMI 2024 OCAK SON DAKİKA HABERİ: Cevdet Yılmaz’dan mesaj! Ocakta en düşük memur maaşı ne kadar olacak?

BAKAN ŞİMŞEK'TEN KALICI REFAH AÇIKLAMASI!

"Orta Vadeli Program (OVP), makrofinansal istikrarı sağlamak için hazırlandı ve son birkaç ayda çok ciddi ilerleme kaydettik. Güçlü bir makroekonomik politika çerçevemiz ve yapısal reform gündemimiz var. Uyguladığımız sağlıklı politikalara cevaben Türkiye'ye yatırımcı güveninin geri gelmeye başladığını görüyoruz. Türkiye'nin kredi risk primi (CDS), mayıs ayındaki 700 baz puan seviyelerinden 400 baz puanın altına indi.

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