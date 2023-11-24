Son Dakika Ev hanımlarına emeklilik torba yasa ile geliyor! 2023 Ev hanımlarına emeklilik ne zaman çıkacak, başvuru şartları neler?

Son dakika 80 maddelik torba yasa Meclis'e sunuldu. Maddeler arasında ev hanımlarına emeklilik de yer alıyor. Aile ve Gençlik Bankası tarafından fonlanacağı düşünülen 3'te 1 prim desteği gündemdeki yerini aldı. AK Parti Grup Başkanı Güler konuya dair açıklama yaptı. Süreçte, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamaları da takip ediliyor. Peki; ev hanımlarına emeklilik ne zaman çıkacak, şartları neler, toplu ödeme ne kadar? İşte, ev hanımlarına emeklilik başvurusu hakkında merak edilenler…