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Haberler Fotohaber Son Dakika Ev hanımlarına emeklilik torba yasa ile geliyor! 2023 Ev hanımlarına emeklilik ne zaman çıkacak, başvuru şartları neler?
Giriş Tarihi: 24.11.2023 16:36 Güncelleme Tarihi: 24.11.2023 16:36

Son Dakika Ev hanımlarına emeklilik torba yasa ile geliyor! 2023 Ev hanımlarına emeklilik ne zaman çıkacak, başvuru şartları neler?

Son dakika 80 maddelik torba yasa Meclis'e sunuldu. Maddeler arasında ev hanımlarına emeklilik de yer alıyor. Aile ve Gençlik Bankası tarafından fonlanacağı düşünülen 3'te 1 prim desteği gündemdeki yerini aldı. AK Parti Grup Başkanı Güler konuya dair açıklama yaptı. Süreçte, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamaları da takip ediliyor. Peki; ev hanımlarına emeklilik ne zaman çıkacak, şartları neler, toplu ödeme ne kadar? İşte, ev hanımlarına emeklilik başvurusu hakkında merak edilenler…

Son Dakika Ev hanımlarına emeklilik torba yasa ile geliyor! 2023 Ev hanımlarına emeklilik ne zaman çıkacak, başvuru şartları neler?

Ev hanımlarına emeklilik son dakika torba yasa maddeleri ile Meclis'te yerini alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından seçim öncesi verilen vaatler arasında yer alan proje son aşamada. Ev hanımlarına prim desteği 2023 yılı için beklenen en önemli konular araısında. Peki, ev hanımlarına emeklilik başvurusu ne zaman, şartları neler, kimleri kapsıyor?

Son Dakika Ev hanımlarına emeklilik torba yasa ile geliyor! 2023 Ev hanımlarına emeklilik ne zaman çıkacak, başvuru şartları neler?

TORBA YASA MECLİS'E SUNULDU!

AK Parti Grup Başkanı Güler:Toplumumuz için önemli düzenlemeler içeren 80 maddelik yasa teklifimizi bugün Meclis Başkanlığına sunuyoruz.Teklif uluslararası ekonomiye destek sağlamayı amaçlıyor. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla çalışan emeklilere de 5 bin TL verilmesine ilişkin detaylı bir çalışma var. Kapsamı ve detayları çalışma sonrasında ortaya çıkacak.

80 maddelik torba yasada en dikkat çekici başlıklardan biri ev hanımlarına emeklilik hakkı getirilmesi.

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Son Dakika Ev hanımlarına emeklilik torba yasa ile geliyor! 2023 Ev hanımlarına emeklilik ne zaman çıkacak, başvuru şartları neler?

BAKAN IŞIKHAN AÇIKLADI: PRİM DESTEĞİ GELİYOR!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Meclis'e sunacakları çalışmaları aktardı. Açıklamasında emekli zammı, emekli Cumhuriyet ikramiyesi, işsizlik ve istihdam gibi konulara değindi.

Konuşmanın en dikkat çeken kısmı ev hanımlarına emeklilik açıklaması oldu. Seçim öncesi aktarılan çalışmalar arasında yer alan prim desteği için harekete geçildi:

Son Dakika Ev hanımlarına emeklilik torba yasa ile geliyor! 2023 Ev hanımlarına emeklilik ne zaman çıkacak, başvuru şartları neler?

" Bu da Cumhurbaşkanımızın mayıs ayındaki seçim dönemimizde önemli müjdeleri arasındaydı. Çalışmalarımıza başladık, 5 yıllık dönem içinde bunu hayata geçireceğiz. İsteğe bağlı sigortalılık kapsamında 3'de 1'lik prim desteğini devletimiz ödeyecek."

Son Dakika Ev hanımlarına emeklilik torba yasa ile geliyor! 2023 Ev hanımlarına emeklilik ne zaman çıkacak, başvuru şartları neler?

3'TE 1'İNİ DEVLET ÖDEYECEK!

A Haber canlı yayınına katılan eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık daha önce Başkan Erdoğan tarafından müjdesi verilen ev hanımları için emeklilik fırsatına dair detayları şöyle aktarmıştı:

"Ev hanımlarının emeklilik imkanı bu dönemde yapacağımız en önemli çalışmalardan birisi. Ev hanımlarının emekli olmak istemeleri halinde sigorta priminin 3'te 1'ini devlet ödeyecek.

'Ev kadınlarının emekliliği konusu da aslında bizim aileye ve aile kurumunun sosyal tarafına da kamusal tarafına da ne kadar önem verdiğimizi gösteren bir tutum."

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