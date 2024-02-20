SON DAKİKA EYTLİLERE BAYRAM İKRAMİYESİ || Ramazan ve Kurban Bayramı’nda EYTlilere bayram ikramiyesi verilecek mi?

Giriş Tarihi: 20.02.2024 21:13
Güncelleme Tarihi: 20.02.2024
21:13
Her yıl iki kez Ramazan ve Kurban Bayramı'nda emeklilere verilen ikramiye için zam müjdesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Bayram ikramiyesine gelen zamdan sonra birçok kişi "EYTlilere bayram ikramiyesi verilecek mi" araştırmasına başladı. 2023 yılında 1,5 milyona yakın vatandaş EYT düzenlemesiyle birlikte emekli oldu. Bayram ikramiyelerine yüzde 50 zamla birlikte 1,5 milyona yakın emeklinin ikramiye araştırması başladı. Peki, EYT'lilere bayram ikramiyesi verilecek mi? 2024 Ramazan ve Kurban Bayramı'nda EYT'liler bayram ikramiyesi alacak mı?