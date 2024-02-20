SON DAKİKA EYTLİLERE BAYRAM İKRAMİYESİ || Ramazan ve Kurban Bayramı’nda EYTlilere bayram ikramiyesi verilecek mi?

Milyonlarca emeklinin beklediği bayram ikramiyesi zammı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından geçtiğimiz hafta açıklandı. 2 bin lira olan emekli ikramiyesi yüzde 50 zam ile 3 bin TL oldu. Peki, EYT düzenlemesiyle emekli olanlar için de bu zam geçerli olacak mı? EYT'liler bayram ikramiyesi alacak mı? İşte detaylar