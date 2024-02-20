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Haberler Fotohaber SON DAKİKA EYTLİLERE BAYRAM İKRAMİYESİ || Ramazan ve Kurban Bayramı’nda EYTlilere bayram ikramiyesi verilecek mi?
Giriş Tarihi: 20.02.2024 21:13 Güncelleme Tarihi: 20.02.2024 21:13

SON DAKİKA EYTLİLERE BAYRAM İKRAMİYESİ || Ramazan ve Kurban Bayramı’nda EYTlilere bayram ikramiyesi verilecek mi?

Her yıl iki kez Ramazan ve Kurban Bayramı'nda emeklilere verilen ikramiye için zam müjdesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Bayram ikramiyesine gelen zamdan sonra birçok kişi "EYTlilere bayram ikramiyesi verilecek mi" araştırmasına başladı. 2023 yılında 1,5 milyona yakın vatandaş EYT düzenlemesiyle birlikte emekli oldu. Bayram ikramiyelerine yüzde 50 zamla birlikte 1,5 milyona yakın emeklinin ikramiye araştırması başladı. Peki, EYT'lilere bayram ikramiyesi verilecek mi? 2024 Ramazan ve Kurban Bayramı'nda EYT'liler bayram ikramiyesi alacak mı?

SON DAKİKA EYTLİLERE BAYRAM İKRAMİYESİ || Ramazan ve Kurban Bayramı’nda EYTlilere bayram ikramiyesi verilecek mi?

Milyonlarca emeklinin beklediği bayram ikramiyesi zammı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından geçtiğimiz hafta açıklandı. 2 bin lira olan emekli ikramiyesi yüzde 50 zam ile 3 bin TL oldu. Peki, EYT düzenlemesiyle emekli olanlar için de bu zam geçerli olacak mı? EYT'liler bayram ikramiyesi alacak mı? İşte detaylar

SON DAKİKA EYTLİLERE BAYRAM İKRAMİYESİ || Ramazan ve Kurban Bayramı’nda EYTlilere bayram ikramiyesi verilecek mi?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU?

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği bayram ikramiyelerine zam müjdesi geldi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2024 yılında emeklilerin bayram ikramiyesinin yüzde 50 artışla 3 bin lira olacağını açıkladı.

Buna göre, emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramı'nda olmak üzere toplamda 6 bin TL ödenecek.

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SON DAKİKA EYTLİLERE BAYRAM İKRAMİYESİ || Ramazan ve Kurban Bayramı’nda EYTlilere bayram ikramiyesi verilecek mi?

EYT'LİLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK MI?

Emekli olan herkes bayram ikramiyesi zammından yararlanacak. EYT'den emekli olan, eski emekli ya da ikramiye ödemesi öncesinde emeklilik için dilekçesini veren emekliler de ikramiyeden faydalanacak.

SON DAKİKA EYTLİLERE BAYRAM İKRAMİYESİ || Ramazan ve Kurban Bayramı’nda EYTlilere bayram ikramiyesi verilecek mi?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Ramazan Bayramı'nın arefe günü 9 Nisan'da başlıyor. 10-11-12 Nisan 2024 tarihleri Ramazan Bayramı tarihleri olduğu için 9 Nisan 2024 tarihinden önce ilk bayram ikramiyesinin ödenmesi gerekiyor.

Kurban Bayramı'nın arefesi 15 Haziran 2024 günü oluyor. 16-17-18-19 Haziran 2024 tarihleri de Kurban Bayramı olarak ülkemizde kutlanacak. Böylece Kurban Bayramı ikramiyesi de 15 Haziran 2024 tarihinden önce ödenmesi gerekecek.

SON DAKİKA EYTLİLERE BAYRAM İKRAMİYESİ || Ramazan ve Kurban Bayramı’nda EYTlilere bayram ikramiyesi verilecek mi?

KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALABİLECEK?

İlk ikramiye ödemesi öncesi emekli olmaya hak kazanan herkes ikramiye alabilecek. EYT'liler ya da diğer sigortalılar 31 Mart gününe kadar emeklilik için başvurmaları ve işlemlerinin bitmesi halinde ikramiye hakkı elde edecek.

Emeklilerin yanı sıra yaşlılık aylığı, ölüm aylığı ve iş görmezlik geliri alanlar, şehit yakınları, gaziler, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ikramiye alabilecek.

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