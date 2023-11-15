SON DAKİKA: Gençlere vergisiz telefon, bilgisayar ve 10 GB internet müjdesi! Başvurular başladı

DESTEKTEN YARARLANMA ŞARTLARI NELER?

Destekten yararlanmak isteyen öğrencilerin satın alım tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış olması gerekiyor. TC vatandaşı ve açık öğretim programları hariç bir yükseköğretim programına kayıtlı öğrenci başvuru yapabilecek. Satın alınan teknolojik cihaza ilişkin elektronik ortamda düzenlenen fatura olması ve faturanın desteği alacak öğrencinin Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası'nı da içerecek şekilde adına düzenlenmiş olması şartı da aranacak. Satın alınan elektronik cihaz için bildirilen IBAN numarasının da öğrenciye ait olması zorunlu olacak.