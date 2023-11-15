SON DAKİKA: Gençlere vergisiz telefon, bilgisayar ve 10 GB internet müjdesi! Başvurular başladı

Son dakika haberi...Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yükseköğretim öğrencilerine yönelik vergisiz telefon, bilgisayar ve 10 GB ücretsiz internet desteği başvurularının başladığını duyurdu. VERGİSİZ TELEFON VE ÜCRETSİZ İNTERNET BAŞVURULARI BAŞLADI Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 seçimleri öncesi gençlere sözünü verdiği vergisiz telefon, bilgisayar ve 10 GB ücretsiz internet başvuruları başladı. BAŞVURULAR NEREDEN ALINACAK? Vergisiz telefon, bilgisayar ve 10 GB ücretsiz internet desteği başvurusu yapmak için öğrencilerin cep telefonlarından 'GSBBiz' uygulamasını indirmeleri ve başvuru işlemlerini oradan yapmaları gerektiği bildirildi. DESTEKTEN YARARLANMA ŞARTLARI NELER? Destekten yararlanmak isteyen öğrencilerin satın alım tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış olması gerekiyor. TC vatandaşı ve açık öğretim programları hariç bir yükseköğretim programına kayıtlı öğrenci başvuru yapabilecek. Satın alınan teknolojik cihaza ilişkin elektronik ortamda düzenlenen fatura olması ve faturanın desteği alacak öğrencinin Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası'nı da içerecek şekilde adına düzenlenmiş olması şartı da aranacak. Satın alınan elektronik cihaz için bildirilen IBAN numarasının da öğrenciye ait olması zorunlu olacak. VERGİSİZ TELEFON VE BİLGİSAYAR İÇİN NE KADAR ÖDENECEK? Cihazın, vergiler dâhil nihai satış fiyatı 9.500 TL'yi geçemeyecek ve cihaz ikinci el olamayacak. Satın alınacak cihaz ikinci el olmayacak. Vergisiz telefon ve bilgisayar başvurusu kabul edilen öğrenciler, mobil telefon cihazının nihai satış bedelinin yüzde 44.44'ü, bilgisayar cihazının nihai satış bedelinin yüzde 16.66'sı oranında hesaplanan teknolojik cihaz desteği tutarını alabilecek. Tutarlar bakanlık tarafından öğrencinin IBAN numarasıyla hesabına aktarılacak. Öğrenciler farklı tip cihazlar için destekten yararlanabilecek ama destek tutarı 5 bin 500 TL'yi geçemeyecek. BAŞVURULAR NEREYE YAPILACAK? Teknolojik cihaz desteğinden faydalanmak isteyen öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanlığı bilişim sistemi üzerinden başvuru yapacak. Kimlik bilgileri, fatura numarası, fatura tarihi ve teknolojik cihazın satın alındığı firmanın vergi kimlik numarası veya TC Kimlik Numarası, kendi adına kayıtlı telefon numarası, IBAN numarası, mobil telefon cihaz desteği için IMEI numarası, bakanlık tarafından talep edilen diğer bilgi ve belgeler sisteme girilecek. Başvurular sistem üzerinden değerlendirilecek. Öğrenci tarafından girilen bilgiler ile birlikte başvurunun teknolojik cihaz desteği şartlarını sağlamaması halinde, başvuru sistem üzerinden reddedilecek. Kabul edilirse; ilgili elektronik kimlik bilgisi veya bilgileri (IMEI), başvuru sahibinin adına kayıtlı hatlar ile eşleştirilerek Mobil Cihaz Kayıt Sistemi'nde tanımlanacak. NE ZAMAN HESABA GEÇECEK? Teknolojik cihaz desteği işlemleri, fatura kesim tarihini takip eden ayın yirmisi itibarıyla iptal veya iade işlemi bulunmayan cihazlara yönelik gerçekleştirilecek. DESTEKTEN YARARLANIP SATILABİLİR Mİ? Teknolojik cihaz desteği kapsamında edinilen mobil telefon cihazları, destekten yararlanma tarihinden itibaren en az iki yıl süre ile sadece destekten yararlanan tarafından kullanılmak durumunda. Ayrıca sadece destekten yararlanan kişilerin adına hatlar da cihazlar kullanılabilecek. 10 GB ÜCRETSİZ İNTERNET DESTEĞİ BAŞVURUSU BAŞLADI İNTERNET DESTEĞİNDE BAŞVURULAR NEREYE YAPILACAK? Öğrencıler bakanlık bilişim sistemi üzerinden başvuru yapacak. Başvuruda, kimlik bilgilerini, kendi adına kayıtlı telefon numarasını sisteme girecek. Başvurular sistem üzerinden değerlendirilecek. Öğrenci bilgileri internet desteği şartlarını sağlamaması halinde, başvuru sistem üzerinden reddedilecek. Kabul edilirse, öğrencinin bilgileri ilgili mobil şebeke işletmecilerine bildirilecek. Destek bakanlık tarafından mobil şebeke işletmecilerine ödenecek. NE KADAR SÜRECEK? İnternet desteği, öğrenim süresi boyunca bir defaya mahsus olmak üzere on iki ay boyunca kesintisiz sağlanacak. Sağlanacak internet desteği, bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca ücretsiz ve aylık 10 gb olacak şekilde yıllık 120 gb. Kullanılmayan internet desteği bir sonraki aya devredilmeyecek. TELEFON NUMARASI TAŞINIRSA NE OLACAK? Bu destek, öğrenci adına kayıtlı kullanıma açık bir hatla kullanılacak. İnternet desteği sağlandığı süre boyunca öğrenciye ait numaranın başka bir mobil şebeke işletmecisine taşınması halinde söz konusu destek sonlandırılacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdesini verdiği ve heyecanla beklenen Genç Teknoloji Destek başvuruları başladı!