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Haberler Fotohaber SON DAKİKA: Gençlere vergisiz telefon, bilgisayar ve 10 GB internet müjdesi! Başvurular başladı
Giriş Tarihi: 15.11.2023 10:56 Güncelleme Tarihi: 15.11.2023 11:11

SON DAKİKA: Gençlere vergisiz telefon, bilgisayar ve 10 GB internet müjdesi! Başvurular başladı

Son dakika haberi...Yükseköğretim öğrencilerine yönelik vergisiz telefon, bilgisayar ve 10 GB internet desteği başvurusu başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak başvurularla ilgili detayları paylaşarak duyurdu.

SON DAKİKA: Gençlere vergisiz telefon, bilgisayar ve 10 GB internet müjdesi! Başvurular başladı

Son dakika haberi...Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yükseköğretim öğrencilerine yönelik vergisiz telefon, bilgisayar ve 10 GB ücretsiz internet desteği başvurularının başladığını duyurdu.

SON DAKİKA: Gençlere vergisiz telefon, bilgisayar ve 10 GB internet müjdesi! Başvurular başladı

VERGİSİZ TELEFON VE ÜCRETSİZ İNTERNET BAŞVURULARI BAŞLADI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 seçimleri öncesi gençlere sözünü verdiği vergisiz telefon, bilgisayar ve 10 GB ücretsiz internet başvuruları başladı.

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SON DAKİKA: Gençlere vergisiz telefon, bilgisayar ve 10 GB internet müjdesi! Başvurular başladı

BAŞVURULAR NEREDEN ALINACAK?

Vergisiz telefon, bilgisayar ve 10 GB ücretsiz internet desteği başvurusu yapmak için öğrencilerin cep telefonlarından "GSBBiz" uygulamasını indirmeleri ve başvuru işlemlerini oradan yapmaları gerektiği bildirildi.

SON DAKİKA: Gençlere vergisiz telefon, bilgisayar ve 10 GB internet müjdesi! Başvurular başladı

DESTEKTEN YARARLANMA ŞARTLARI NELER?

Destekten yararlanmak isteyen öğrencilerin satın alım tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış olması gerekiyor. TC vatandaşı ve açık öğretim programları hariç bir yükseköğretim programına kayıtlı öğrenci başvuru yapabilecek. Satın alınan teknolojik cihaza ilişkin elektronik ortamda düzenlenen fatura olması ve faturanın desteği alacak öğrencinin Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası'nı da içerecek şekilde adına düzenlenmiş olması şartı da aranacak. Satın alınan elektronik cihaz için bildirilen IBAN numarasının da öğrenciye ait olması zorunlu olacak.

SON DAKİKA: Gençlere vergisiz telefon, bilgisayar ve 10 GB internet müjdesi! Başvurular başladı

VERGİSİZ TELEFON VE BİLGİSAYAR İÇİN NE KADAR ÖDENECEK?

Cihazın, vergiler dâhil nihai satış fiyatı 9.500 TL'yi geçemeyecek ve cihaz ikinci el olamayacak. Satın alınacak cihaz ikinci el olmayacak. Vergisiz telefon ve bilgisayar başvurusu kabul edilen öğrenciler, mobil telefon cihazının nihai satış bedelinin yüzde 44.44'ü, bilgisayar cihazının nihai satış bedelinin yüzde 16.66'sı oranında hesaplanan teknolojik cihaz desteği tutarını alabilecek. Tutarlar bakanlık tarafından öğrencinin IBAN numarasıyla hesabına aktarılacak. Öğrenciler farklı tip cihazlar için destekten yararlanabilecek ama destek tutarı 5 bin 500 TL'yi geçemeyecek.

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