SON DAKİKA: Mart ayı enflasyon oranı belli oldu!

MART 2024 ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI
Mart ayı enflasyon rakamları belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mart ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon oranı Mart'ta aylık bazda yüzde 3,16, yıllık bazda ise yüzde 68,50 olarak gerçekleşti.
ENFLASYON AYLIK BAZDA DÜŞÜŞÜNÜ SÜRDÜRDÜ
Ekonomide sıkı para ve koordineli maliye politikası adımlarıyla enflasyon aylık bazda düşüşünü sürdürüyor. Temmuz ayında yüzde 9,49 olan aylık enflasyon Ağustos'ta yüzde 9,09 oldu. Eylül ayında düşüş hızlanarak yüzde 4,75 seviyesi görüldü. Ardından Ekim'de yüzde 3,43 seviyesine, Kasım'da yüzde 3,28 seviyesine, Aralık'ta 2,93 seviyesine geriledi. Ocak ayında geçici etkilerden kaynaklı yüzde 6,70 seviyesine yükselen enflasyon şubat ayında tekrar gerileyerek yüzde 4,53 oldu. Son açıklanan Mart ayı verisinde enflasyonun yüzde 3,16 seviyesiyle aylık bazda düşüşünü sürdürdüğü görüldü.