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Giriş Tarihi: 03.04.2024 10:00 Güncelleme Tarihi: 03.04.2024 10:12

SON DAKİKA: Mart ayı enflasyon oranı belli oldu!

Son dakika haberi...Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mart ayı enflasyon verilerini açıkladı. Enflasyon martta aylık bazda yüzde 3,16 olurken, yıllık bazda yüzde 68,50 olarak gerçekleşti. Mart ayı enflasyon rakamlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Aylık enflasyon öngörümüz doğrultusunda mart ayında geriledi" dedi.

SON DAKİKA: Mart ayı enflasyon oranı belli oldu!

Son dakika haberleri...Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mart ayı enflasyon verilerini açıkladı.

SON DAKİKA: Mart ayı enflasyon oranı belli oldu!

MART 2024 ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI

Mart ayı enflasyon rakamları belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mart ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon oranı Mart'ta aylık bazda yüzde 3,16, yıllık bazda ise yüzde 68,50 olarak gerçekleşti.

ENFLASYON AYLIK BAZDA DÜŞÜŞÜNÜ SÜRDÜRDÜ

Ekonomide sıkı para ve koordineli maliye politikası adımlarıyla enflasyon aylık bazda düşüşünü sürdürüyor. Temmuz ayında yüzde 9,49 olan aylık enflasyon Ağustos'ta yüzde 9,09 oldu. Eylül ayında düşüş hızlanarak yüzde 4,75 seviyesi görüldü. Ardından Ekim'de yüzde 3,43 seviyesine, Kasım'da yüzde 3,28 seviyesine, Aralık'ta 2,93 seviyesine geriledi. Ocak ayında geçici etkilerden kaynaklı yüzde 6,70 seviyesine yükselen enflasyon şubat ayında tekrar gerileyerek yüzde 4,53 oldu. Son açıklanan Mart ayı verisinde enflasyonun yüzde 3,16 seviyesiyle aylık bazda düşüşünü sürdürdüğü görüldü.

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SON DAKİKA: Mart ayı enflasyon oranı belli oldu!

"AYLIK ENFLASYON ÖNGÖRÜMÜZ DOĞRULTUSUNDA MART AYINDA GERİLEDİ"

Mart ayı enflasyon rakamlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Aylık enflasyon öngörümüz doğrultusunda mart ayında geriledi. Para politikasındaki ilave sıkılaşma talepteki dengelenmeye önemli katkı sağlarken dış finansman imkanlarının daha da artması makro finansal istikrarı güçlendirecektir. Deprem hariç harcama kontrolüyle sıkılaşacak maliye politikası ile birlikte tüm bu gelişmeler enflasyon beklentilerinin çıpalanmasını sağlayacak ve dezenflasyon sürecini destekleyecektir. Birincil önceliğimiz olan fiyat istikrarı hedefimize ulaşana kadar ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.

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