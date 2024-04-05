SON DAKİKA: Milyonlarca ev sahibini ilgilendiriyor! Bugün sona erecek: Yapmayana cezai işlem! 21.000 TL...

21 BİN TL İSTİSNA UYGULANACAK

2023 yılı içerisinde konut kira geliri toplam 21.000 TL üzeri olanlar beyanname vermek zorunda. 2023 yılı içerisinde kesintiye tabi olan 150.000 TL üzeri işyeri kira gelirlerinin beyan edilmesi gerekiyor. Kesintiye tabi olmayan işyeri kira gelirleri beyanı ise 8.400 TL. Bugün 2023 yılına ilişkin kira beyanında bulunanlara 21.000 TL istisna uygulanacak. Örneğin 96 bin TL'lik kira geliri olan bir vatandaş 9 bin 562 TL vergi ödeyecek. Zamanında beyanda bulunmayanlar gelirlerine göre cezalarla karşılayacak.