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Haberler Fotohaber SON DAKİKA: Milyonlarca ev sahibini ilgilendiriyor! Bugün sona erecek: Yapmayana cezai işlem! 21.000 TL...
Giriş Tarihi: 05.04.2024 16:46 Güncelleme Tarihi: 05.04.2024 16:46

SON DAKİKA: Milyonlarca ev sahibini ilgilendiriyor! Bugün sona erecek: Yapmayana cezai işlem! 21.000 TL...

Son dakika haberi: Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren beyanname için son gün geldi. Konut ya da işyerinden kira geliri olan vatandaşlar elde ettikleri geliri beyan etmeleri gerekiyor. Yapmayanlara ise cezai işlem uygulanacak. Bu durumda 'Hangi hallerde beyanname verilir? Harcamaların tutarları nasıl hesaplanır? Beyanname nasıl verilir? Eksik beyan edilirse ne olur?' soruları ön plana çıkıyor. İşte tüm yanıtlar...

SON DAKİKA: Milyonlarca ev sahibini ilgilendiriyor! Bugün sona erecek: Yapmayana cezai işlem! 21.000 TL...

Son dakika haberi: Milyonlarca konut ve işyeri sahibini ilgilendiren gün geldi. Konutundan ya da işyerinden kira geliri olanlar, elde ettikleri kira gelirlerinin beyanını vermesi için bugün son gün.

SON DAKİKA: Milyonlarca ev sahibini ilgilendiriyor! Bugün sona erecek: Yapmayana cezai işlem! 21.000 TL...

21 BİN TL İSTİSNA UYGULANACAK

2023 yılı içerisinde konut kira geliri toplam 21.000 TL üzeri olanlar beyanname vermek zorunda. 2023 yılı içerisinde kesintiye tabi olan 150.000 TL üzeri işyeri kira gelirlerinin beyan edilmesi gerekiyor. Kesintiye tabi olmayan işyeri kira gelirleri beyanı ise 8.400 TL. Bugün 2023 yılına ilişkin kira beyanında bulunanlara 21.000 TL istisna uygulanacak. Örneğin 96 bin TL'lik kira geliri olan bir vatandaş 9 bin 562 TL vergi ödeyecek. Zamanında beyanda bulunmayanlar gelirlerine göre cezalarla karşılayacak.

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SON DAKİKA: Milyonlarca ev sahibini ilgilendiriyor! Bugün sona erecek: Yapmayana cezai işlem! 21.000 TL...

Kira geliri beyanı hakkındaki soru ve yanıtları özetle şöyle:

Konut kirası nedeniyle gelir elde edenler hangi hallerde beyanname verir?

Mesken kira geliri elde edenler elde ettikleri kira gelirinin 2023 yılı için istisna tutarı olan 21.000 TL'yi aşması halinde beyanname verir. 2023 yılı içerisinde 21.000 TL ve altında mesken kira geliri elde edenler beyanname vermek zorunda değil.

SON DAKİKA: Milyonlarca ev sahibini ilgilendiriyor! Bugün sona erecek: Yapmayana cezai işlem! 21.000 TL...

Oturdukları konut veya lojman için ödedikleri kira bedelini kiradaki konutundan elde ettikleri kira gelirinden düşebilirler mi?

Sahibi bulundukları konutları kiraya verenler gerçek gider yöntemini seçmesi durumunda oturdukları konut veya lojman için ödedikleri kira bedelini gider olarak düşebilirler.

SON DAKİKA: Milyonlarca ev sahibini ilgilendiriyor! Bugün sona erecek: Yapmayana cezai işlem! 21.000 TL...

Gerçek gider olarak indirilecek harcamaların tutarları nasıl hesaplanır?

Kira gelirlerinin vergilendirilmesinde, gayrisafi hasılattan indirilebilecek gerçek giderlerin toplam tutarı şöyle hesaplanır: Örneğin, 2023 yılında 50.000 TL kira geliri elde eden bir mükellefin bu yıl içinde yaptığı indirilebilir nitelikteki harcamalar toplamı 10.000 TL'dir. Konut kira geliri istisnasından yararlanan bu mükellefin gerçek gider yöntemini seçmesi halinde indirilebilecek gideri ne kadar olur?

Vergiye tabi hasılat = 50.000 - 21.000 = 29.000
İndirilebilecek gider = (10.000 x 29.000) / 50.000 = 5.800

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