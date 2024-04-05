Giriş Tarihi: 05.04.2024 16:46
Güncelleme Tarihi: 05.04.2024
16:46
SON DAKİKA: Milyonlarca ev sahibini ilgilendiriyor! Bugün sona erecek: Yapmayana cezai işlem! 21.000 TL...
Son dakika haberi: Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren beyanname için son gün geldi. Konut ya da işyerinden kira geliri olan vatandaşlar elde ettikleri geliri beyan etmeleri gerekiyor. Yapmayanlara ise cezai işlem uygulanacak. Bu durumda 'Hangi hallerde beyanname verilir? Harcamaların tutarları nasıl hesaplanır? Beyanname nasıl verilir? Eksik beyan edilirse ne olur?' soruları ön plana çıkıyor. İşte tüm yanıtlar...