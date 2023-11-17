SON DAKİKA: Türkiye’nin risk primi 3 yılın dibinde! Ekonomiye güven artıyor

Son dakika haberleri...Ekonomiye güven artıyor.Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) yaklaşık 3 yılın ardından ilk kez 350 baz puanın altına inerek 348,2 seviyesine geldi.

CDS NEDİR?

Risk primi (CDS) bir kredinin geri ödenmeme riskini tespit etmek ve bu riske karşı kredinin sigortalanması için kullanılan değerdir. CDS ülkeye yönelen yatırımlarla doğrudan bağlantılı bir değerdir. Örneğin CDS yükselmesi durumunda ülkeye yönelen yatırımların azalması, CDS düşmesi durumunda ise yatırımların artması beklenir.