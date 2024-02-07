SSK, BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA: İşte Şubat ayı kök maaş tablosu ve 4A, 4B hesaba yatacak tutarlar

Son dakika haberi: SSK, Bağ-Kur emekli zammı yüzde 49,25'e yükselirken, Haziran-Temmuz dönemi için en düşük emekli maaşı da 10 bin TL olarak uygulanacak. Ocak ayı emekliye ek zam farkı hesaplara yattı. Şubat ayında emekli maaşları zamlı olarak doğrudan ödenecek. Kim ne kadar alacak? İşte yeni kök maaş tablosu dahil hesaba yatacak tutarlar...