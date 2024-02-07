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Haberler Fotohaber SSK, BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA: İşte Şubat ayı kök maaş tablosu ve 4A, 4B hesaba yatacak tutarlar
Giriş Tarihi: 07.02.2024 12:58 Güncelleme Tarihi: 07.02.2024 13:40

SSK, BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA: İşte Şubat ayı kök maaş tablosu ve 4A, 4B hesaba yatacak tutarlar

Son dakika haberi: SSK, Bağ-Kur emekli zammı yüzde 49,25'e yükselirken, Haziran-Temmuz dönemi için en düşük emekli maaşı da 10 bin TL olarak uygulanacak. Ocak ayı emekliye ek zam farkı hesaplara yattı. Şubat ayında emekli maaşları zamlı olarak doğrudan ödenecek. Kim ne kadar alacak? İşte yeni kök maaş tablosu dahil hesaba yatacak tutarlar...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
SSK, BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA: İşte Şubat ayı kök maaş tablosu ve 4A, 4B hesaba yatacak tutarlar

Son dakika haberi: SSK, Bağ-Kur emekli zammı yüzde 49,25'e yükselirken, Haziran-Temmuz dönemi için en düşük emekli maaşı da 10 bin TL olarak uygulanacak. Ocak ayı emekliye ek zam farkı hesaplara yattı. Şubat ayında emekli maaşları zamlı olarak doğrudan ödenecek. Kim ne kadar alacak? İşte yeni kök maaş tablosu dahil hesaba yatacak tutarlar...

SSK, BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA: İşte Şubat ayı kök maaş tablosu ve 4A, 4B hesaba yatacak tutarlar

EMEKLİ MAAŞI EK ZAM FARKI HESAPLARA YATTI

TÜİK'in açıklamasıyla 6 aylık enflasyon yüzde 37,57 olurken, kanun gereği bu rakam refah payı hariç SSK, Bağ-Kur emekli maaşı zammı oldu. Memur ve memur emeklileri yüzde 15'lik toplu sözleşme nedeniyle yüzde 49,25'lik bir zam aldı. Öte yandan asgari ücret yüzde 49,11'lik artışla 11 bin 402 liradan 17 bin 2 liraya yükseldi.

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SSK, BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA: İşte Şubat ayı kök maaş tablosu ve 4A, 4B hesaba yatacak tutarlar

SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile işçiler ve memur emeklileri arasında yüzde 11-12'lik bir zam farkı oluştu. Hükümet Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bir çalışma yaptı ve aradaki zam farkı giderildi. Tüm emeklilerin maaş zammı yüzde 49,25'e eşitlendi.

  • SSK, Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 37,57 + 11,68
  • Memur emeklisi zammı: Yüzde 49,25
  • Asgari ücret zammı: Yüzde 49,11
SSK, BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA: İşte Şubat ayı kök maaş tablosu ve 4A, 4B hesaba yatacak tutarlar

En düşük emekli maaşı ise 7 bin 500 liradan 10 bin liraya yükseltildi. Kanun teklifi Meclis'te yasalaştı ve Resmi Gazete'de yayımlandı. SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları yüzde 37,57'lik zamma göre ödendi. Ek zam düzenlemeleri ile oluşan maaş farkları ayrıca ödendi.

  • SSK emekli maaşı ek zam farkı 6 Şubat Salı günü,
  • Bağ-Kur emekli maaşı ek zam farkı 7 Şubat Çarşamba günü bugün ödendi.
SSK, BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA: İşte Şubat ayı kök maaş tablosu ve 4A, 4B hesaba yatacak tutarlar

YÜZDE 11,68'LİK EK ZAM İLE KÖK MAAŞ TABLOSU DEĞİŞTİ

Emekli maaşları hesaplanırken kök maaş hesabı yapılıyor. Önce kök maaşa belirlenen zam oranı uygulanıyor. Ardından yaklaşık yüzde 4'lik ilave bir ödeme daha yapılıyor. Eğer bu rakam en düşük emekli maaşından az kalırsa Hazine desteği ile bu maaş 10 bin liraya tamamlanıyor.

  • Yüzde 11,68'lik refah payı ile SSK, Bağ-Kur emekli zammı yüzde 49,25'e yükseldi.
  • Emekliler maaş farklarını da hesaplarında gördü. Artık doğrudan Şubat ayında ek zam dahil net maaşlarını hesaplarında görecekler.

Şubat ayı emekli maaşı tablosu belli oldu:

TABLO 1: ŞUBAT AYI YENİ EMEKLİ MAAŞLARI TABLOSU

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