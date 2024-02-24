Tarih, turizm ve ulaşımı buluşturan proje! Sirkeci’den Kazlıçeşme’ye eşsiz seyahat başlıyor…

8 İSTASYONDAN OLUŞUYOR

Sirkeci ile Kazlıçeşme arasında atıl vaziyette duran 8.3 kilometrelik hattın gerekli iyileştirme ve değişimler yapılarak 8 istasyonla tekrardan kullanıma hazır hale getirildiğini belirten Uraloğlu, "İstanbul'a şehrin kalbinde büyük bir yeşil alan kazandırdık.

Bu proje kapsamında 7 bin 300 metre bisiklet yolu, 7 bin 300 metre yaya yolu, 10 bin 120 metrekare meydan ve rekreasyon alanları, 6 bin metrekare kapalı sosyal kültürel alan, 74 bin metrekare yeni yeşil alan yaptık. 3 yaya üst geçidi, 22 karayolu ve yaya alt geçidi bulunan projede, Yedikule, Kocamustafapaşa, Yenikapı, Kumkapı, Sirkeci, Cankurtaran, Kazlıçeşme ve Cerrahpaşa istasyonyları bulunacak. İstanbul halkına ulaşım ihtiyacının yanı sıra sosyokültürel, turizm, ekolojik, rekreasyon, spor, gezinti, bisiklet, scooter gibi imkânlar da sunan hibrit karakterde yeni bir nesil ulaşım projesi oldu" dedi.