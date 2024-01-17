Giriş Tarihi: 17.01.2024 14:01
Güncelleme Tarihi: 17.01.2024
14:01
Teknolojide vites artıyor! Çip üretim tesisi kurulacak! Bakan Kacır: Türkiye Tech Visa'yı hayata geçireceğiz
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, çip meselesini önemsediklerini vurgulayarak, "TÜBİTAK, yaptığı işbirliğiyle, 65 nanometre çip üretim tesisi kurmaya hazırlanıyor. Bu tesisle savunmanın haricinde sensör, beyaz eşya gibi sivil tarafta da iş yapmaya başlayacağız. Start-uplara da destek vermeye devam edeceğiz. Türkiye Tech Visa'yı yakın zamanda hayata geçireceğiz. Böylece ülkemizi teknoloji alanında yetenek sahibi bireyler için bir adres haline getireceğiz." ifadelerini kullandı.