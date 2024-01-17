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Haberler Fotohaber Teknolojide vites artıyor! Çip üretim tesisi kurulacak! Bakan Kacır: Türkiye Tech Visa'yı hayata geçireceğiz
Giriş Tarihi: 17.01.2024 14:01 Güncelleme Tarihi: 17.01.2024 14:01

Teknolojide vites artıyor! Çip üretim tesisi kurulacak! Bakan Kacır: Türkiye Tech Visa'yı hayata geçireceğiz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, çip meselesini önemsediklerini vurgulayarak, "TÜBİTAK, yaptığı işbirliğiyle, 65 nanometre çip üretim tesisi kurmaya hazırlanıyor. Bu tesisle savunmanın haricinde sensör, beyaz eşya gibi sivil tarafta da iş yapmaya başlayacağız. Start-uplara da destek vermeye devam edeceğiz. Türkiye Tech Visa'yı yakın zamanda hayata geçireceğiz. Böylece ülkemizi teknoloji alanında yetenek sahibi bireyler için bir adres haline getireceğiz." ifadelerini kullandı.

Teknolojide vites artıyor! Çip üretim tesisi kurulacak! Bakan Kacır: Türkiye Tech Visa’yı hayata geçireceğiz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Milli Uzay Programı kapsamında ilk Türk astronotun uzaya gönderilecek olması dolayısıyla geldiği ABD'de, Güney Türk Amerikan Ticaret Odasına bağlı iş insanlarıyla buluştu, TEKNOFEST'ten uydu çalışmalarına, savunma sanayisinden Togg'a kadar pek çok alandaki çalışmaları anlattı.

Teknolojide vites artıyor! Çip üretim tesisi kurulacak! Bakan Kacır: Türkiye Tech Visa’yı hayata geçireceğiz

'BİRÇOK İLKE İMZA ATILDI'

Türkiye'nin bilim, teknoloji ve uzay çalışmalarında birçok ilke imza attığını dile getiren Kacır, bugün ilk kez, Türkiye olarak, insanlı uzay misyonunu gerçekleştirmek üzere Alper Gezeravcı'yı Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) bilimsel deneyler yapmak üzere yolcu edeceklerini söyledi.

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Teknolojide vites artıyor! Çip üretim tesisi kurulacak! Bakan Kacır: Türkiye Tech Visa’yı hayata geçireceğiz

"MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİ'NİN BİR ÖZETİ GİBİ OLDU."

Kacır, söz konusu görev için 2 astronot seçtiklerini hatırlatarak, "İkinci astronotumuz Tuva Cihangir Atasever de bu görevi icra etmeye hazırdı. O da birkaç ay içerisinde yapılacak yörünge altı uçuşa hazırlanıyor. Türkiye'nin ilk 2 astronotundan birinin Türk Hava Kuvvetleri pilotu diğerinin bir ROKETSAN mühendisi olması bizim Milli Teknoloji Hamlesi'nin bir özeti gibi oldu." diye konuştu.

Milli Teknoloji Hamlesi'nin Türkiye'nin bir anlamda kritik teknolojilerde tam bağımsızlığını elde etme, katma değerli üretime geçiş, rekabetçi şekilde yüksek teknoloji ürünlerini dünyaya ihraç edebilme süreci olduğunu anlatan Kacır, 22 yıllık dönemde Türkiye'de AR-GE ve inovasyon ekosistemindeki gelişime dikkati çekti.

Teknolojide vites artıyor! Çip üretim tesisi kurulacak! Bakan Kacır: Türkiye Tech Visa’yı hayata geçireceğiz

'KRİTİK TEKNOLOJİLERDE TAM BAĞIMSIZLIK'

Kacır, AR-GE alanında insan kaynağının 29 binden 273 bine yükseldiğini vurgulayarak, "2002'de tüm Türkiye'de 1 yılda 414 patent başvurusu yapılıyordu. Bu sayı geçen yıl 22 misline çıktı. Türkiye'nin geçen yıl dünya ticaretinden aldığı pay yüzde 1,06 oldu. 20 yıl önce bu rakam yüzde 0,55 düzeyindeydi. Dünya ticareti açısından Türkiye'nin üzerine bir Türkiye daha ilave ettik. 255,8 milyar dolar ihracatımızın 241 milyar doları sanayi ürünlerinden oluşuyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin hem bölgesinin hem de dünyanın önemli üretim üslerinden olduğunu dile getiren Kacır, kritik teknolojilerde tam bağımsızlığı tahkim etmeyi, katma değerli üretimi gerçekleştirmeyi, yüksek teknoloji ihracatını artırmayı ve beşeri sermayenin niteliğini yükseltmeyi amaçladıklarını söyledi.

Teknolojide vites artıyor! Çip üretim tesisi kurulacak! Bakan Kacır: Türkiye Tech Visa’yı hayata geçireceğiz

"CİRO 12 MİLYAR DOLARA YÜKSELDİ"

Kacır, Türk firmalarının savunma sanayisi ihracatına da değinerek, bu alanda toplam ihracatta 21 yılda 250 milyon dolardan 5,5 milyar dolara gelindiğini, savunma ve havacılık alanındaki cironun da 1 milyar dolardan 12 milyar dolara yükseldiğini bildirdi.

Savunma sanayisi alanında yürütülen proje sayısının söz konusu dönemde 62'den 850'ye, değerin ise 5,5 milyar dolardan 90 milyar doların üzerine çıktığını dile getiren Kacır, sanayi ve teknolojinin bütün alanlarında benzer bir başarı hikayesi ortaya çıkarabilmeyi hedeflediklerini kaydetti.

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