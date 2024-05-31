Giriş Tarihi: 31.05.2024 11:57
Güncelleme Tarihi: 31.05.2024
12:24
Terör finansmanına geçit yok! 1332 kişi ve kuruluşun varlığı donduruldu
Gerek ulusal gerek uluslararası hukukun tanıdığı bütün meşru araçları kullanan Türkiye, küresel ve ülkesel boyutta terörizmle mücadelesini sürdürüyor. Mali Eylem Görev Gücünün (FATF) Türkiye'nin gri listeden çıkarılmasına ilişkin süreç devam ederken, Türkiye, terörizmin finansmanıyla mücadele kapsamında çok sayıda kişi ve kuruluşun mal varlığının dondurulması kararlarını devreye aldı.