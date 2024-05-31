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Haberler Fotohaber Terör finansmanına geçit yok! 1332 kişi ve kuruluşun varlığı donduruldu
Giriş Tarihi: 31.05.2024 11:57 Güncelleme Tarihi: 31.05.2024 12:24

Terör finansmanına geçit yok! 1332 kişi ve kuruluşun varlığı donduruldu

Gerek ulusal gerek uluslararası hukukun tanıdığı bütün meşru araçları kullanan Türkiye, küresel ve ülkesel boyutta terörizmle mücadelesini sürdürüyor. Mali Eylem Görev Gücünün (FATF) Türkiye'nin gri listeden çıkarılmasına ilişkin süreç devam ederken, Türkiye, terörizmin finansmanıyla mücadele kapsamında çok sayıda kişi ve kuruluşun mal varlığının dondurulması kararlarını devreye aldı.

Terör finansmanına geçit yok! 1332 kişi ve kuruluşun varlığı donduruldu

Türkiye'nin, Mali Eylem Görev Gücünün (FATF) gri listesinden çıkışına ilişkin süreç devam ederken ülkede 2013 yılından beri BM yaptırım kararları da dahil olmak üzere terör örgütleriyle iltisaklı 1918 kişi ve kuruluş için mal varlığının dondurulması kararı uygulamaya alındı.

Terör finansmanına geçit yok! 1332 kişi ve kuruluşun varlığı donduruldu

TERÖRÜN FİNANSMANIYLA MÜCADELE KESİNTİSİZ SÜRÜYOR

Türkiye, küresel anlamda terörizmle mücadelenin en önemli ayağını oluşturan terörizmin finansmanının önlenmesi faaliyetlerini hassasiyetle sürdürüyor. Bu kapsamda, en etkin araçlardan biri olarak Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'da esasları düzenlenen mal varlığının dondurulması kararları öne çıkıyor. Söz konusu kararlarla finansal ağları tespit edilen terör örgütleri faaliyetlerini sürdürmelerini sağlayacak kaynaklardan mahrum bırakılıyor.

Türkiye, terörizmin finansmanıyla mücadele kapsamında çok sayıda kişi ve kuruluş için mal varlığının dondurulması kararlarını devreye aldı.

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Terör finansmanına geçit yok! 1332 kişi ve kuruluşun varlığı donduruldu

Bu kararlar, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) terörizmin finansmanına ilişkin kararlaştırdığı yaptırımlara, uluslararası standartlara ve ülkenin terörizmin finansmanı risk profiline uygun şekilde 24 saat gibi kısa sürede yürürlüğe konuluyor.

Güvenlik birimleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucu ortaya çıkan tespitler doğrultusunda yurt içi mal varlığının dondurulması kararları uygulamaya alınıyor.

Terör finansmanına geçit yok! 1332 kişi ve kuruluşun varlığı donduruldu

1332 KİŞİ VE KURULUŞUN VARLIĞI DONDURULDU

Buna göre, 2013-2024 yıllarında BMGK yaptırımları kapsamında 490, yabancı ülke talepleriyle 96 ve yurt içi malvarlığının dondurulması işlemleriyle 1332 olmak üzere 1918 kişi ve kuruluş hakkında mal varlığının dondurulması kararı alındı.

Terör finansmanına geçit yok! 1332 kişi ve kuruluşun varlığı donduruldu

Yurt içinde mal varlığı dondurulan 1332 kişi ve kuruluşun 655'inin FETÖ/PDY, 275'inin PKK/KCK, 259'unun DEAŞ ve El-Kaide, 11'inin El Nusra ve 132'sinin diğer terör örgütleriyle iltisaklı olduğu belirlendi.

Türkiye'de bu kararlar sonucu 1086 taşınmaz hisse ve payı, 135 araç, 2 yat ve 162 şirket ile 1 milyar 105 milyon 818 bin 451 lira, 2 milyon 781 bin 123 dolar ve 339 bin 463 avro için dondurma kararı uygulandı.

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