Terör finansmanına geçit yok! 1332 kişi ve kuruluşun varlığı donduruldu

Yurt içinde mal varlığı dondurulan 1332 kişi ve kuruluşun 655'inin FETÖ/PDY, 275'inin PKK/KCK, 259'unun DEAŞ ve El-Kaide, 11'inin El Nusra ve 132'sinin diğer terör örgütleriyle iltisaklı olduğu belirlendi.

Türkiye'de bu kararlar sonucu 1086 taşınmaz hisse ve payı, 135 araç, 2 yat ve 162 şirket ile 1 milyar 105 milyon 818 bin 451 lira, 2 milyon 781 bin 123 dolar ve 339 bin 463 avro için dondurma kararı uygulandı.